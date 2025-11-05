Шумахер: Пиастри и Льоклер може да отидат в Aston Martin

Бившият пилот от Формула 1 Ралф Шумахер направи смело предположение за бъдещето на Оскар Пиастри и Шарл Льоклер, според което двамата могат да напуснат съответно McLaren и Ferrari, за да се присъединят към Aston Martin. Според него австралиецът вече сериозно обмисля раздяла с тима от Уокинг и това може да се случи в близко бъдеще.

За следващия сезон британският отбор ще разчита на Фернандо Алонсо и Ланс Строл, като испанецът намекна, че може да остане във Формула 1 и след 2026 г., ако проектът на Ейдриън Нюи успее да изведе Aston Martin сред водещите екипи.

„Когато един пилот загуби доверие в отбора си или обратното, последствията са неизбежни — в повечето случаи това води до раздяла“, коментира Ралф Шумахер, намеквайки, че именно това може да се случи с Пиастри.

Бившият пилот твърди, че в падока вече се говори активно за сериозни промени в състава на Aston Martin за 2026 г. или най-късно за 2027 г. Според него търсенето е насочено към двама силни пилоти, като сред обсъжданите имена са Оскар Пиастри и Шарл Льоклер.

„В Aston Martin се подготвят за бъдещето и искат двама водещи състезатели. Ако Льоклер реши да напусне Ferrari, място за него винаги ще се намери. Не е изключено дори мениджърите му вече да проучват възможностите за предсрочно прекратяване на договора му“, допълни Шумахер.

Слуховете за потенциална промяна в състава на тима се засилват и заради положението на Ланс Строл. Според някои информации канадецът е обмислял да се оттегли от Формула 1, но засега е бил убеден да продължи от баща си и собственик на тима – Лорънс Строл.