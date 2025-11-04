Новини
Защо BMW слага край на M Competition версиите и как това е добре за феновете

4 Ноември, 2025 16:47 513 0

Подробно за промяната в наименованията

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В йерархията на BMW M настъпва промяна, тъй като някога доминиращото обозначение Competition се готви за своето пенсиониране.В отговор на огромното търсене от страна на клиентите, изпълнителният директор на BMW M, Франк ан Меел потвърди, че версията Competition по същество се абсорбира в стандартния модел M. Решението се основава на факта, че над 80% от купувачите на M вече избираха варианта Competition с по-висока производителност, което на практика прави базовия модел излишен.

Новата философия е ясна: всеки модел M вече е Competition. Това опростяване ще рационализира портфолиото на M, като бъдещите купувачи ще имат на разположение само три ясни нива на производителност:

Базовият M: той ще наследи мощността и характеристиките, които преди бяха ексклузивни за моделите Competition, като ще постави по-висока летва за цялата гама.

CS (competition sport): тези специални модели с ограничено производство ще се фокусират върху подобрена острота, производителност на пистата и намалена маса.

CSL (competition, sport, lightweight): запазвайки статута си на абсолютен символ на марката, това ниво ще бъде запазено за най-екстремните, фокусирани върху пистата и колекционерски модели.

Докато постепенното изтегляне от пазара е в ход – с по-нови модели като M2 и предстоящия M5, които вече се отказват от емблемата Competition – няколко флагмана от настоящото поколение временно запазват позициите си. Например, M3 и M4 все още предлагат опцията Competition, която увеличава мощността от 510 на 530 конски сили и включва стандартно задвижване на всички колела xDrive. X5 M също запазва Competition версията си в близко бъдеще.


