BMW представи новото си наточено комби

Баварците отново доказват, че ерата на скучните "семейни" отдавна е приключила. BMW Group направи официално и дългоочаквано съобщение, което кара сърцата на феновете да забият учестено: на пазара излиза новото BMW M3 Touring Edition. Премиерата на този "наточен" модел се състоя в началото на ноември в Китай, като част от пищния BMW M Carnival.

Този автомобил, позициониран в средния клас комбита, идва не просто като практичен превозвач, а като истински спортист с удължена база. Под капака му ще пулсира добре познатият, но още по-мощен 3.0-литров шестцилиндров двигател с два турбокомпресора. Благодарение на този агрегат, комбито ще постига зашеметяващо ускорение от 0 до 100 км/ч само за 3.6 секунди – темпо, което преди години беше запазено само за чистокръвните суперавтомобили. Разбира се, практичността не е забравена, като M3 Touring Edition ще предложи и значително увеличен обем на багажника.

Мощност за всеки вкус

Новото M3 Touring Edition ще предложи цяла гама от мощности, които да задоволят и най-претенциозните водачи. Стандартната версия ще бъде със задно задвижване, осигурявайки внушителните 353 kW (480 к.с.) и 480 Нм въртящ момент. За тези, които търсят още по-остри усещания, ще бъде налична версията M3 Thunder Edition със задно задвижване, чиято мощност скача до 375 kW (510 к.с.).

Върхът на гамата обаче е запазен за модела с двойно предаване. Версията MxDrive със задвижване на всички колела ще разполага с бруталните 390 kW (530 к.с.) – увеличение от 15 kW (20 к.с.) спрямо предишния топ модел.

Интериор и технологии

Салонът на M3 Touring Edition също е претърпял прецизни промени, които подчертават спортния му характер. Водачът ще стиска нов M спортен мултифункционален волан, а дребни, но съществени детайли като вентилационните отвори вече ще бъдат в елегантно черно, заменяйки досегашните сребристи акценти.

Технологичният арсенал е не по-малко впечатляващ. Комбито ще бъде оборудвано с модерна дигитална кокпит система, включваща два мащабни дисплея: 12.3-инчов за инструменталния панел и 14.9-инчов за мултимедията. Всичко това ще се управлява чрез последната версия на инфотейнмънт системата iDrive 8.5, гарантираща интуитивен контрол и доста интересно изживяване.