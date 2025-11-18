Tesla задължава доставчиците да премахнат всички китайски части от производството в САЩ

Tesla значително засили усилията си да изолира производствените си операции в САЩ от нарастващата геополитическа нестабилност, като според информациите е дала указания на обширната си мрежа от доставчици да премахнат напълно всички компоненти, произведени в Китай, от автомобилите, произвеждани в САЩ. Тази агресивна директива, издадена за първи път по-рано тази година, има за цел пълно преминаване в рамките на следващите една до две години, което прави Tesla най-новият голям автомобилен производител – след крайния срок на General Motors за 2027 г. – който радикално преконфигурира веригата си за доставки, за да изгради бизнес, по-устойчив на политически решения и търговски войни.

Инициативата, която първоначално набра скорост, след като пандемията разкри уязвимостите на веригата за доставки, беше ускорена от налагането на нови американски мита върху китайския внос, което доведе до значителна нестабилност в ценовите и снабдителните планове на Tesla. Геополитическите търкания вече са причинили прекъсвания в доставките, особено когато конфликтът между Китай и Холандия в областта на полупроводниците затрудни износа на автомобилни чипове, поставяйки автомобилни производители като Tesla в кръстосания огън.

За да постигне тази амбициозна цел, Tesla вече е заменила някои китайски компоненти и сега активно насърчава дългогодишните си китайски доставчици да преместят производството си в региони като Мексико и Югоизточна Азия. Това стратегическо преместване ще позволи на автомобилния производител да заобиколи американските мита, насочени специално към Китай, и потенциално да максимизира правото на своите автомобили да се ползват от федерални данъчни кредити за електромобили. Промяната се отнася и до технологията на батериите, тъй като Tesla спря използването на произведени в Китай литиево-железни фосфатни (LFP) батерии в полза на производството им в Невада, като производството се очаква да започне през следващата година. Това многостранно оттегляне е знак за дълбокото признание в цялата индустрия, че зависимостта от един-единствен, политически нестабилен източник вече не е устойчива за производството на автомобили в Северна Америка.