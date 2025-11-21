BMW iX3 измина с 200 км повече от обявените по спецификация

BMW направи интересен опит в областта на електромобилите, доказвайки, че второто поколение на iX3 притежава наистина революционна издръжливост. Въпреки че официалната WLTP оценка обещава завидните 800 км, баварският производител на автомобили реши да подложи новия си електрически кросоувър на краен тест – и резултатите предефинират термина „страх от пробега“.

Малък екип на марката изпробва iX3 50 xDrive – с 463 конски сили и батерия от 108,7 kWh – директно от конвейера в Дебрецен, Унгария, и се отправи към Мюнхен. Резултатът е Удивителните 1007,7 км (над 626 мили), изминати с едно зареждане. Електрическият SUV пристигна на местоназначението си с 2% остатъчна батерия, което предполага, че лесно можеше да се достигне общо пробег от 1025 км.

Естествено, този рекорден пробег не беше осъществен при скорости, характерни за аутобана. В малкия шрифт се разкрива, че са били използвани всички класически трикове за увеличаване на пробега на електромобилите. Екипът умишлено избягва високоскоростните магистрали, придържайки се към по-бавни второстепенни пътища, за да максимизира възстановяването на енергия от мощната регенеративна спирачна система – тактика, известна като „хипермилинг“. Освен това автомобилът е оборудван с по-малки, по-ефективни 20-цолови джанти, за да се намали съпротивлението при въртене, а удобствата бяха строго изключени – без отопление, без климатик и, разбира се, без радио, за да се минимизират паразитните загуби.

Макар че тази цифра от 1000 км е най-добрият възможен сценарий, постигнат при екстремни мерки за ефективност, тя убедително демонстрира, че основната ефективност и управлението на батерията на новата платформа iX3 работят значително над фабричните прогнози.