Новите BMW 3er и i3 демонстрират най-дръзките си различия досега

След като BMW обяви мащабен план за въвеждането на 40 нови или обновени модела, вниманието закономерно се насочи към двете ключови машини в сърцето на баварския бранд: преработената 3-Series и нейната изцяло електрическа посестрима – i3. Шпионски фотографи уловиха двата седана по време на тестове, разкривайки най-впечатляващото архитектурно разделение в историята на серията, въпреки споделената дизайнерска философия Neue Klasse.

Една визия, две платформи и разлики под камуфлажа

Основният извод от заснетите прототипи е, че въпреки че визуално си приличат, двата модела са изградени на уникални платформи. Този факт води до редица ключови разлики, които не могат да бъдат скрити от камуфлажа.

Предницата: И двата автомобила приемат новата, по-футуристична предна част Neue Klasse. При модела с двигател с вътрешно горене (ДВГ) се забелязва издаден долен всмукателен колектор, който прилича на "къса" активна решетка. Електрическият i3 изглежда ще има сходна конфигурация, макар и прикрита с мрежа.

Покрив и Остъкляване: Тук разликите са най-очевидни. i3 разполага със сравнително плоска линия на покрива, което вероятно цели подобряване на аеродинамиката и пространството в салона за батериите. За разлика от него, 3-Series запазва традиционния лек наклон към задницата. Различия има и в дизайна на задните врати и остъкляването – ДВГ моделът има почти вертикална преграда, докато електрическият разполага с по-ъгловат дизайн с триъгълна основа.

Детайли, които говорят за сложност

Дори елементарни компоненти като капака за зареждане/гориво са позиционирани различно. При 3-Series той е разположен по-напред на задния калник, над задните светлини. При i3 портът за зареждане е поставен по-ниско и по-централно на панела.

Всичко това насочва към изключително сложен производствен процес и минимален брой споделени външни компоненти между двата седана. Това е ясен знак, че BMW гледа на i3 не просто като на електрифицирана версия, а като на самостоятелен, фундаментално различен автомобил, готов да влезе в пряка битка с конкуренти като Tesla.

Очаквани Спецификации

Шпионските снимки успяха да уловят и част от салона. Интериорът, макар и до голяма степен покрит, разкрива самостоятелен дисплей и изцяло нов волан. Най-голямата атракция обаче е панорамният iDrive дисплей, който се простира от колона до колона в основата на предното стъкло – елемент, който обещава да бъде технологичен акцент.

Подробностите за задвижването на i3 остават под въпрос, но се очаква той да следва стъпките на iX3. Кросоувърът дебютира с версия 50 xDrive, която е оборудвана с двумоторна система за задвижване на всички колела, генерираща впечатляващата комбинирана мощност от 463 к.с. и 645 Нм въртящ момент. Това осигурява ускорение от 0 до 100 км/ч само за 4,9 секунди. Очаква се i3 50 xDrive да има автономен пробег по EPA от около 400 мили (над 640 км), докато по цикъла WLTP батерията с капацитет 108,7 kWh постига до 805 км. Скоростта на бързо зареждане е също впечатляваща – до 400 kW прав ток, което позволява зареждане от 10 до 80% само за 21 минути.

Що се отнася до 3-Series с ДВГ, той ще разчита на актуализирана версия на платформата CLAR. Слуховете сочат, че можем да очакваме обновена гама двигатели, включително нов M350 с мощност над 400 к.с., който ще предложи още по-остро и динамично изживяване на пътя.