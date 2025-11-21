Xiaomi произведе половин милион автомобила, но какво означава всъщност това

Xiaomi, компания, известна предимно с телефоните и смарт устройствата си, обяви, че е произвела своя 500 000-ен електромобил. Наистина зашеметяващият аспект на това постижение е времевата рамка, достигайки тази огромна производствена граница от половин милион само за една година и седем месеца след като първият им автомобил слезе от конвейера. Тази скорост прави Xiaomi една от най-бързите компании в света, достигнала това ниво на обем, като напълно заобикаля бавното нарастване, типично за вековните автомобилни производители.

Xiaomi официално започна своето пътуване в автомобилната индустрия през март 2021 година, но експлозивният ръст на производството започна с пускането на първия ѝ модел, електрическия седан SU7, през март 2024 година. SU7 се позиционира като пряк и агресивен конкурент на утвърдените електрически седани с висока производителност. За да завладее бързо ключовия пазар на кросоувъри, компанията бързо последва с електрическия YU7 през юни.

Макар производствените цифри да са впечатляващи, реалните продажби са това, което наистина потвърждава скоростта. Цифрите за доставките на Xiaomi показват огромно потребителско търсене. През първата си година на продажби (2024 година) 135 000 автомобила намериха купувачи, а днес компанията вече е доставила общо 315 376 електромобила между януари и октомври. Третото тримесечие е особено динамично, като бяха доставени рекордните 108 796 автомобила – огромен скок от 173,43% в сравнение със същия период на миналата година. Още по-наскоро, само през миналия месец бяха доставени впечатляващите 48 654 единици, което показва, че търсенето продължава да се ускорява бързо.

Гледайки напред, основателят и главен изпълнителен директор на компанията Лей Джун повиши залога, като обяви, че Xiaomi EV очаква да надхвърли 400 000 доставки през 2025 година, което е значително увеличение спрямо по-ранната им цел от 350 000 единици. 500 000-ният автомобил, който ще слезе от производствената линия, ще бъде доставен в рамките на няколко дни, което потвърждава, че производствената линия работи с пълен капацитет, за да отговори на този изключителен пазарен интерес.