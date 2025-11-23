Това е най-добрият ван на годината

KIA отново навлезе в сегмента на лекотоварните автомобили не просто с нов модел, а с цялостна революция, и светът незабавно ѝ отдаде заслуженото. Изцяло електрическият KIA PV5, който е първата рожба от футуристичната линия Platform Beyond Vehicle (PBV) на корейския концерн, грабна престижната титла „Международен ван на годината 2026“ (IVOTY 2026). Тази историческа победа е не само венец на успеха за дебютния модел, но и гордост за Южна Корея, тъй като PV5 става първият корейски автомобил, достигнал до този пиедестал.

Признанието бе официално обявено на тържествена гала церемония по време на изложението Solutrans 2025 в Лион, Франция. Триумфът е още по-внушителен, защото международното жури, съставено от водещи журналисти в областта на търговските превозни средства, които представляват 26 държави, гласува абсолютно единодушно за PV5. Това безпрецедентно съгласие говори повече от хиляда думи за качествата и потенциала на електрическия ван.

PV5 не е просто автомобил – той е бизнес инструмент. Неговата същност се крие в модулността, тъй като линията PBV е замислена като семейство електрически превозни средства, които могат да се адаптират към безброй цели. KIA умело комбинира гъвкав хардуер с усъвършенстван, ориентиран към корпоративните нужди софтуер, превръщайки вана в истински хамелеон на колела. Палитрата от предлагани опции е впечатляваща: от голия Chassis Cab и стандартните Cargo Standard L1H1 и High Roof L2H2, до седем специализирани модификации – от практичен кемпер до високотехнологичен хладилник.

Журито бе запленено от архитектурата с плосък под и изключително гъвкавата каросерийна система, която дава възможност за бързи и лесни конфигурации, преминаващи безпроблемно от товарен към пътнически режим. В допълнение към гъвкавостта, фокусът върху безопасността е друг ключов елемент, наклонил везните. PV5 се отличава с разширено използване на високоякостна стомана и специално проектирана защита за батерийния пакет. Увереността зад волана е гарантирана и от усъвършенстваните системи за подпомагане на водача (ADAS), като системата за всестранно виждане и помощника за движение в лентата, които са незаменими в напрегнатата търговска среда.

Главният изпълнителен директор на KIA, Хо Сонг-сон, обобщи триумфа с думите, че PV5 „демонстрира потенциала на електрическата мобилност в търговския сектор и проправя пътя за преосмисляне на целия сегмент“. Той с право подчерта, че PV5 е не само първият корейски, но и първият електрически ван от Азия, който печели тази престижна награда. Световният успех дава силен тласък на бъдещите планове на компанията – през 2027 г. гамата ще бъде разширена с по-големите модели PV7 и PV9. Производството на електрическия ван вече тече с пълна пара в новия завод Hwaseong EVO, който е проектиран да достигне колосален годишен капацитет от 250 000 превозни средства. С тази награда, KIA не просто стартира нова продуктова линия, а официално отвори вратата към нова ера в сегмента на лекотоварните превозни средства.