Новото електрическо бижу на Kia дойде в България

На стилна церемония в София официалният вносител на марката у нас представи дългоочаквания Kia EV4. Според корейците това е повече от просто нов модел; това е дръзкото продължение на електрическата революция, започната от Kia. Нашето мнеие е, че съдейки по визията, EV4 пристига като глътка свеж въздух в сегмента на компактните електрически автомобили, носещ със себе си футуристичен дизайн и безупречна технологичност. Едно е сигурно – конкуренцията трябва да бъде нащрек, защото този модел държи всички козове.

Kia EV4 залага на фирмената философия „Opposites United“, която ражда автомобил с визия, граничеща с концептуален модел. Ниският, аеродинамичен силует, издължената линия на покрива и острите, характерни LED светлини моментално го отличават от "масовката". Интериорът, от своя страна, е проектиран с поглед към минимализма и функционалността. Доминиращ е широкият панорамен дисплей, обединяващ дигиталното табло и инфотейнмънт системата. Производителят акцентира и върху устойчивите материали – рециклирани тъкани и органични облицовки, които допринасят не само за екологичния отпечатък, но и за създаването на една наистина приятна атмосфера.

Под тази интересна визия EV4 предлага модерна електрическа архитектура, базирана на платформата E-GMP, която е гаранция за бързо зареждане и оптимално разпределение на теглото. Базовият вариант Air с пакет Standard Range идва на пазара с начална цена от 74 980 лв. (с ДДС) и предлага електромотор с мощност от 150 kW (204 к.с.), задвижващ предните колела (2WD). За тези, които не желаят да правят компромис с пробега, е наличен и вариант Long Range, който логично осигурява значително по-голяма автономия с едно зареждане.

Що се отнася до ценовата палитра и нивата на оборудване, Kia предлага добре структурирани опции за българския потребител. Освен споменатия базов Air Standard Range (74 980 лв.), клиентите могат да избират още между: Air Long Range на цена от 84 980 лв.; Earth Standard Range също стартира от 84 980 лв., като добавя още екстри и комфорт; Earth Long Range е на 94 980 лв., а върховият GT-Line Long Range достига 104 980 лв., предлагайки максималното откъм динамика и оборудване. Всички цени са конкурентни за сегмента и включват пълната заводска гаранция от 7 години или 150 000 км, което е безценен коз в ръкава на Kia.

Kia EV4 се очертава като един от най-горещите модели на електрическия пазар тази година и е повече от сигурно, че бързо ще се превърне в предпочитан избор за всеки, който търси комбинация от стил, производителност и екологична отговорност, но повече подробности очаквайте след нашия тест драйв, който ще направим в най-скоро време.