Новото електрическо бижу на Kia дойде в България

На стилна церемония в София официалният вносител на марката у нас представи дългоочаквания Kia EV4. Според корейците това е повече от просто нов модел; това е дръзкото продължение на електрическата революция, започната от Kia. Нашето мнеие е, че съдейки по визията, EV4 пристига като глътка свеж въздух в сегмента на компактните електрически автомобили, носещ със себе си футуристичен дизайн и безупречна технологичност. Едно е сигурно – конкуренцията трябва да бъде нащрек, защото този модел държи всички козове.
Kia EV4 залага на фирмената философия „Opposites United“, която ражда автомобил с визия, граничеща с концептуален модел. Ниският, аеродинамичен силует, издължената линия на покрива и острите, характерни LED светлини моментално го отличават от "масовката". Интериорът, от своя страна, е проектиран с поглед към минимализма и функционалността. Доминиращ е широкият панорамен дисплей, обединяващ дигиталното табло и инфотейнмънт системата. Производителят акцентира и върху устойчивите материали – рециклирани тъкани и органични облицовки, които допринасят не само за екологичния отпечатък, но и за създаването на една наистина приятна атмосфера.
Под тази интересна визия EV4 предлага модерна електрическа архитектура, базирана на платформата E-GMP, която е гаранция за бързо зареждане и оптимално разпределение на теглото. Базовият вариант Air с пакет Standard Range идва на пазара с начална цена от 74 980 лв. (с ДДС) и предлага електромотор с мощност от 150 kW (204 к.с.), задвижващ предните колела (2WD). За тези, които не желаят да правят компромис с пробега, е наличен и вариант Long Range, който логично осигурява значително по-голяма автономия с едно зареждане.
Що се отнася до ценовата палитра и нивата на оборудване, Kia предлага добре структурирани опции за българския потребител. Освен споменатия базов Air Standard Range (74 980 лв.), клиентите могат да избират още между: Air Long Range на цена от 84 980 лв.; Earth Standard Range също стартира от 84 980 лв., като добавя още екстри и комфорт; Earth Long Range е на 94 980 лв., а върховият GT-Line Long Range достига 104 980 лв., предлагайки максималното откъм динамика и оборудване. Всички цени са конкурентни за сегмента и включват пълната заводска гаранция от 7 години или 150 000 км, което е безценен коз в ръкава на Kia.
Kia EV4 се очертава като един от най-горещите модели на електрическия пазар тази година и е повече от сигурно, че бързо ще се превърне в предпочитан избор за всеки, който търси комбинация от стил, производителност и екологична отговорност, но повече подробности очаквайте след нашия тест драйв, който ще направим в най-скоро време.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
10:30 30.11.2025
2 Пешо Кюствндилецо
Коментиран от #7
10:31 30.11.2025
3 Мдаа
10:37 30.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Мишената
10:41 30.11.2025
6 Лопата Орешник
10:42 30.11.2025
7 Иинтелект
До коментар #2 от "Пешо Кюствндилецо":Ще дигнеш да, но на село. На груб строеж. И четири етажната ти къща, ще седи за гълъбарник и мишкарник. Ще живееш в 2 стаи на първия етаж. Другите 2 на вар и последния на тухли.Ще складираш ненужни боклуци, уж че ще ти потрябват. На последния ще сушиш луканки, да има за мезе, всяка вечер се пие все пак. Ще си го дигнал тия етажи, уж да живеят децата ти, но те са избягали в София или чужбина. А ти се чуди защо, на собствения си акъл. Тук се коментира автомобил. Чети ревюто, направи тест драйв. Ако, ти хареса и имаш средствата си я купи. Аз бих я купил, но ми е скъпа. Нека бъдем по-добри хора, безплатно е и не ни тежи на плиткия ни джоб! Бъди здрав!
Коментиран от #10, #12
10:42 30.11.2025
8 🇧🇬Леля Хутка❗❗❗
10:44 30.11.2025
9 Механик
10:51 30.11.2025
10 Абе
До коментар #7 от "Иинтелект":Баце, нещо си напрегнат. Иди да те олабат.
10:56 30.11.2025
11 Видял
10:59 30.11.2025
12 Механик
До коментар #7 от "Иинтелект":Ще дигне на село къща и въпреки, че децата му са избягали в София, къщата ще я има днес, ще я има след 20 години, ще я има и след като колегата вече го няма.
А ти ще си купиш това "автомобилно безумие", ще го покараш няколко години и ще го изхвърлиш, п онеже батерията му вече не става.
И ако на Кюстендилеца къщата, дори когато я разрушат, тя няма да замърси околната среда, то батерията на твоята "жендър-играчка" ще замърсява в течение на стотици години. И всичко това, само щото ти се е искало да си модерен и да си различен.
10:59 30.11.2025
13 за засуканата кака пред колата ли?
Коментиран от #15
11:08 30.11.2025
14 Весо
11:14 30.11.2025
15 явно е
До коментар #13 от "за засуканата кака пред колата ли?":Нечия държанка, за да я полазват така. Типично по български, 100%
11:17 30.11.2025