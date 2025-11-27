Hyundai отново с критичен производствен дефект

Нова сериозна главоблъсканица се задава за корейския гигант Hyundai. Компанията е принудена да предприеме мащабно изтегляне на общо 85 043 седана Sonata поради критичен производствен дефект, който може да доведе до деформиране, разширяване и дори топене на резервоара за гориво. Причината е проста, но изключително опасна – дефектен клапан, който може да превърне горивния резервоар в потенциална бомба със закъснител.

Това тревожно развитие беше обявено след подаване на заявление за отзоваване до Националната администрация за безопасност на движението по пътищата на САЩ (NHTSA). Изтеглянето обхваща моделите Sonata, произведени между 2020 и 2023 година, които са оборудвани с 1.6-литров бензинов двигател с турбокомпресор. Важно е да се отбележи, че хибридните версии с двулитров агрегат не са засегнати от този проблем.

Проблемът се корени в неправилната работа на контролния клапан за продухване на адсорбера. Поради неговата повреда, сгъстен въздух от турбокомпресора може да бъде нагнетен директно в резервоара за гориво. В резултат на това, пластмасовият резервоар не издържа на налягането и започва да се деформира и разширява.

Когато резервоарът промени формата си, той може да влезе в контакт с горещите елементи на изпускателната система. Този допир създава висок риск от разтопяване на пластмасата и, още по-страшно, изтичане на гориво, което многократно увеличава вероятността от пожар.

Как да разпознаете проблема?

Според документите на NHTSA, собствениците на засегнатите автомобили трябва да бъдат бдителни за няколко възможни признака на неизправност. Те включват:

Силно „пукане“, идващо от задната част на автомобила.

Светване на индикатор за неизправност на таблото.

Поява на отчетлива миризма на гориво.

Затруднено или невъзможно стартиране на двигателя.

Към момента на подаване на доклада, Hyundai е регистрирала седем случая на течове на гориво в САЩ и Канада. За щастие, засега няма съобщения за произшествия, наранявания или, не дай си Боже, смъртни случаи, но рискът е реален.

Собствениците на засегнатите Sonata трябва незабавно да се свържат с официален дилър на Hyundai. Сервизните центрове имат ангажимента да извършат щателна проверка и при необходимост да сменят дефектния клапан, както и до инспектират състоянието на горивния резервоар и съседните компоненти. Също така трябва да актуализират софтуера на блока за управление на двигателя, за да предотвратят бъдещи проблеми.

Компанията е заявила готовност да обезщети всички клиенти, които са отстранили този дефект за своя сметка преди официалното изтегляне. Hyundai ще започне да изпраща официални уведомителни писма до собственици и дилъри, считано от 16 януари 2026 година. Всеки собственик може да провери дали неговият автомобил попада в обхвата на изтеглянето на уебсайта на NHTSA, като въведе своя VIN код.