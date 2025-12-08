Новини
8 Декември, 2025 12:34 2 106 7

Корейците обръщат гръб на наточените електромобили и възражзат i30 N

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

След грандиозни фанфари и декларации, че спортното подразделение N Performance ще се превърне в „пионер на високопроизводителните електрически превозни средства“, днес сме свидетели на тревожен обрат в стратегията на Hyundai. Информация, изтекла от вътрешни източници пред Autocar, разкрива, че корейският производител спешно работи по възкресяването на бензиновия хотхеч i30 N. Това решение, дошло само година след като моделът беше премахнат в името на електрическото бъдеще, е мълчаливо, но категорично признание: електрическата офанзива на Hyundai започва да се проваля, осоено при наточените автомобили.

През 2024 година Hyundai с гордост „пенсионира“ славните си бензинови атлети – i30 N и i20 N – за да освободи сцената за електрическите псевдочудовища Ioniq 5 N и Ioniq 6 N, които парадират с над 600 к.с. Този ход беше представен като етап към пълното премахване на ДВГ в Европа преди 2035 година.

Въпреки тази смела заявка, пазарната реалност изглежда е ударила Hyundai като токов удар. Докато електрическите им модели са безспорно бързи, те очевидно не успяват да запълнят емоционалната и пазарна ниша, оставена от чистия, ангажиращ звук и най-вече усещане на стария i30 N. Внезапната работа по нова, вероятно хибридна, версия на горещия хеч е ясен знак, че високата цена и теглото на Ioniq N отблъскват клиентите, които търсят достъпен и динамичен „хотхеч“ от ранга на Volkswagen Golf GTI – точно където i30 N се опитваше да се намеси.

Коментарите на шефа на N-дивизията Джун Парк, който заяви, че марката „не се ограничава само до електрически превозни средства“ и ще поддържа „разнообразна гама от задвижващи агрегати“, са не просто пояснение, а отстъпление.

Тази двусмисленост хвърля дълбока сянка върху стратегическата посока на Hyundai. Първоначалната заявка за N като лидер в EV-та беше силна и смела. Сега, принудителното връщане към ДВГ – включително тестването на „високооборотен, високопроизводителен и задвижван от гориво“ двигател – сигнализира за липса на увереност в собствените им електрически продукти. Hyundai изглежда, че трескаво търси спасителен пояс в миналото, за да компенсира неспособността на Ioniq N да повтори успеха на бензиновите си предшественици по отношение на обем и достъпност.

Вместо да бъдат пионери, корейците се превръщат в последващи, които бързат да запълнят празнотите, оставени от конкуренти като Ford Focus ST и Honda Civic Type R, които временно напуснаха пазара. Hyundai отново не води, а догонва.

Слуховете за трети фейслифт на третото поколение i30 и вероятното пускане на новия i30 N преди края на 2026 година или началото на 2027-а доказват, че въпреки целите за седем нови N модела до 2030 година, компанията е принудена да разчита на стара, изпитана платформа и изкопаеми горива, за да поддържа интереса на феновете си.


  • 1 Име

    4 0 Отговор
    И тези от Хюндай го закъсаха сериозно, особено с електрокарите си. Добре, че е Кия да ги вади от калта, иначе тръгват по пътя на VW

    12:43 08.12.2025

  • 2 карчи

    7 0 Отговор
    Скоро и тъпите мениджъри на форд, ще се усетят и ще върнат бензиновите ST фиести и фокуси😉 Тя глупостта по зелените мениджъри ходи не по зелената гора😅

    12:46 08.12.2025

  • 3 Гост

    2 1 Отговор
    Хюндай карат само таксиджиите.

    Коментиран от #4

    12:52 08.12.2025

  • 4 Марин

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    С тия електрокари и таксиджиите ще спрат да ги карат

    12:55 08.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    Ма то има ли марка, която да не се проваля при електрификацията?!
    Почват да проглеждат... няколко десетки милиарда по-късно :)

    Да се водиш по акъла на зелените терористи и корумпирани политици с АйКю на хладилник е гарант за провал ;)

    12:55 08.12.2025

  • 6 🎃🐷🎃

    0 0 Отговор
    На тия електрички според мен трябва да измислят покритие на тавана като панели да се зарежда постоянно и от самото въртене на колелата пак да се зарежда батерията, като едно време балканчетата с фарове и динамо 😀

    Коментиран от #7

    13:00 08.12.2025

  • 7 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "🎃🐷🎃":

    Мнозина са пробвали ама нистаа...
    ще наредиш 1 квадрат, който не е оптимално насочен и работи само част от и без това ниското си КПД. Често колата стои в сянка, а когато е пък на слънце и заработят вдигат температурата в купето и климатика трябва да надуе повече да охлади, което пак е танто за танто, а и слагаш една излишна тежест на покрива и вдигаш центъра на тежестта, на и без това високите вече автомобили, щото СУВ стана масово.

    Все някой ден ще им светне, че електрификацията е невъзможна дивотия

    13:06 08.12.2025