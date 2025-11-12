Новини
Какъв е критичният пробег за автомобилите

12 Ноември, 2025 10:26 2 893 9

  • употребявани автомобили-
  • пробег-
  • съвети

Стойността на пробега е в неговия контекст, а не в самото число

Какъв е критичният пробег за автомобилите - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Пътуването на един автомобил по пътищата е изпълнено с километри, които неизбежно водят до един критичен въпрос: Колко е животът на една кола? Германски автомобилни специалисти хвърлят светлина върху тази вечна дилема, определяйки не просто „смъртта“ на превозното средство, а онзи съдбовен момент, когато разходите за поддръжка драматично надхвърлят остатъчната му стойност, защото идва един момент в който парите наистина понякога надделяват над чувствата.

Според водещите немски експерти, самият пробег, взет изолирано, е безсмислен и подвеждащ. Както животът, така и пътят на всяка кола е уникален. Представете си картина: един автомобил може да бъде в забележително състояние дори след 300 000 километра, докато негов събрат, навъртял едва 150 000 километра, вече е готов за сериозен ремонт, изискващ капиталови инвестиции. Това е така, защото начинът на шофиране, качеството на поддръжката и дори климатичните условия играят ролята на невидими фактори, които се отразяват на дълголетието на колата.

За да дадат по-конкретен ориентир на потребителите, германските експерти систематизират средния потенциален живот на различните класове превозни средства, изразен в километри, които могат да бъдат изминати преди настъпването на „точката на пречупване“:

Бензинови леки автомобили: Обикновено издържат между 250 000 и 350 000 км. Тук зависи много от дизайна на двигателя и начина, по който е експлоатиран.

Дизелови леки автомобили: Благодарение на по-здравата си конструкция, те често достигат впечатляващите 350 000 до 500 000 километра.

Търговски превозни средства, LCV: Тези бусове, създадени за интензивна работа, могат да прескочат летвата от 700 000 км при стриктна и навременна грижа.

Премиум сегмент: Автомобилите, изработени с висококачествени материали и прецизен инженеринг, често достигат до 500 000 км без сериозни проблеми, при условие че не са пестени средства за поддръжка.

Нискобюджетните коли: Тук ситуацията е по-пестелива. Тези модели често започват да искат значителни инвестиции след като преминат границата от 150 000 км.

Критичният пробег не е абсолютна присъда, а е по-скоро финансов праг. Когато стойността на предстоящите ремонти – например за основни агрегати като двигател или скоростна кутия – започне да се изравнява или да надхвърля пазарната цена на автомобила, тогава германските специалисти съветват да се замислим дали не е време за нов четириколесен приятел. Единственият сигурен начин да удължите живота на своята кола е безкомпромисната, правилна и регулярна поддръжка. Не забравяйте: една добре поддържана кола е по-добра инвестиция от една евтина, но пренебрегвана по отношение на обслужването кола.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Германия така

    5 0 Отговор
    Това е така, защото цената на ремонта в повечето случаи надминава цената на стария и армотизиран автомобил. Дори само за смяна на масла и гуми се бъркащ дълбоко в джоба.

    Коментиран от #7

    10:44 12.11.2025

  • 2 и аз да кажа от опит какво съм видял

    6 4 Отговор
    критичния пробег на съвременните автомобили е 150-200 000км но за старите преди 2000-та не над 500 000км…

    10:46 12.11.2025

  • 3 Виж ся

    4 0 Отговор
    На Хелмут му е скъпо и продава. Ганчо купува, ремонтира, кара. Пробега на автомобил може да в пъти над установените норми със редовна поддръжка и тука идва най-важното… евтините части и евтините майстори. Повечето работят в сивата икономика което е угодно и за двете страни. Там е тънката част.

    Коментиран от #8

    10:53 12.11.2025

  • 4 Даа

    1 7 Отговор
    За ладите навремето ,критичния момент бе ,ще изгние ли или ще се счупи мотора до 100 хиляди километра

    11:00 12.11.2025

  • 5 днес части има

    2 0 Отговор
    Днес има части за всичко. С малък ремонт удвоявате живота на автомобила си. А с нови свещи, кабели и бубини го правите като нов.

    11:03 12.11.2025

  • 6 ОТО И БЕНЦ

    1 2 Отговор
    СРЕЩУ 1.60лв. С ГР.ТРАНСПОРТ
    НЯМЕТЕ ТАКИВА ПРОБЛЕМИ...

    11:06 12.11.2025

  • 7 От Германия

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "В Германия така":

    "Бъркаш се в джоба" защото плащаш не само материали, а и за работата на монтьора. Както и на тебе и плащат за работата ти. В България не плащате скъпо, но пък и никой не ви заплаща на вас. Да го вземем като процент, а? Смяна на гуми в сервиз с балансиране ми излиза 60 евро при 5400евро нетна заплата - 1.1%. А на тебе?

    11:07 12.11.2025

  • 8 Точно!

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Виж ся":

    Няма стара риба. Ако една кола е занемарена в поддържането още отначало, изведнъж грохва и се налага неоправдано скъп ремонт защото са пропуснати всички текущи ремонти, без които не може да продължи и цената на които се налага да се добави към сметката. Ритмично и добре поддържана по време на експлоатацията кола може да издържи два, три, че и повече пъти по дълга експолатация от каруцарски експлоатирана и занемарена. Такива са повечето от внесените автомобили втора употреба, защото в някои държави могат да си позволят след няколко години експлоатация без никаква поддръжка да си купят чисто нова, а след като бъде продадена старата у нас трябва да вложиш още няколко хилки докато я "вкараш в пътя". Цървулан като нас този вариант ги устройва защото ни излиза поне три-четири пъти по евтино от нова кола, а може и повече. След това ако я поддържаш редовно, без да са нужни наведнъж големи суми,2788 може да издържи поне още толкова, колкото е експлоатирана преди това.

    11:22 12.11.2025

  • 9 тарантула

    1 1 Отговор
    Купувал съм бензинова кола с ръчна скоростна кутия на 300 000 км , карал съм още 280 000км и съм я продал в движение .Обслужвания , акумулатор , спирачки , гуми , друго не съм правил .Колата още се кара.

    11:34 12.11.2025