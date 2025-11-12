Как да удължим живота на зимните гуми

Зимните гуми са инвестиция, която пряко влияе върху нашата сигурност на пътя. Макар да са изключително чувствителни към условията на експлоатация, автомобилните експерти твърдят, че с правилен подход и грижа, техният експлоатационен живот може лесно да бъде удължен до забележителните пет или шест сезона. Ключът към това дълголетие се крие в три стълба: внимателна експлоатация, прецизна поддръжка и плавен стил на шофиране.

Задължителният период на „разработка“

Пътят към дългия живот на гумите започва още с монтажа им. Според водещи специалисти, новите зимни гуми изискват щадящ период на разработка през първите 800 до 1000 километра. През това време е абсолютно наложително да се избягват всякакви резки маневри – спиране, ускоряване или завои. Този плавен старт позволява на гумата да се адаптира правилно към джантата и да "улегне", осигурявайки оптимално сцепление и дълготрайност.

Поддръжка

Налягане: През зимата редовното измерване на налягането е от особена важност и трябва да се извършва веднъж на всеки две седмици. Недостатъчно напомпаните гуми се износват неравномерно, най-вече по краищата, и губят критично сцепление, докато пренапомпаните губят контакт с потната настилка.

Балансът е закон: След всяка сезонна смяна на гумите, балансирането на колелата е задължително. Тази процедура е гаранция за равномерно износване на протектора и предпазва окачването от излишни вибрации.

Прагът на безопасност: Не забравяйте, че безопасният праг за височината на зимния протектор е 6 мм. Шофирането с по-плитък протектор е изключително опасно, тъй като драстично увеличава риска от аквапланинг върху мокър или кишав път.

Но стилът на шофиране е решаващ. Един от най-лесните начини да съкратите живота на зимните си гуми е с агресивно шофиране.

Плавните движения са най-важният съвет на експертите. Честото превъртане на колелата при потегляне и рязкото спиране буквално изтръгват по-мекия каучук на зимната гума. Дори една 20% загуба намалява драстично сцеплението през зимата. Внимателното шофиране не просто спестява гориво, но и позволява на вашите гуми да ви служат вярно през много студени сезони.

Избягвайте смесването: Никога не смесвайте гуми от различни модели или нива на износване на един и същ автомобил, особено през зимата. Това може да доведе до сериозни проблеми с управляемостта и да причини инцидент.

Чистота: През зимата мийте редовно гумите си с меки препарати, за да отстраните агресивните пътни химикали и сол, които се натрупват в каналите на протектора и могат да увредят каучука.