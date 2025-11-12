Новини
Важни правила: Как да шофираме по заледени пътища

12 Ноември, 2025 10:37

Ключът към безопасността в този преходен период се крие в разбирането на физиката

Важни правила: Как да шофираме по заледени пътища - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

С първия дъх на зимата и коварната поява на черен лед по асфалта, шофирането се превръща в изкуство, изискващо майсторство и внимание. Известният автомобилен експерт Владимир Бахарев напомня на водачите, че променливите метеорологични условия и първият сняг превръщат автомобила в трудно управляема машина, ако не бъдат спазвани определени, жизненоважни препоръки.

Правилото на дистанцията и внимателната скорост

Ключът към безопасността в този преходен период се крие в разбирането на физиката. Бахарев подчертава: спирачният път се удължава драстично, когато сцеплението намалее. Ето защо, водачите са длъжни да увеличат дистанцията си спрямо предходния автомобил. Близостта, която е допустима през лятото, сега е груба грешка, която може да струва скъпо. Също така, бъдете изключително внимателни с превишената скорост – тя е първият враг на сцеплението.

Смяна на гумите: Не заради глобата, а заради живота

Специалистът е категоричен: летните гуми трябва да бъдат заменени със зимни навреме – не заради евентуални глоби от властите, а единствено и само за да се гарантира безопасността на водача и неговите спътници. Зимната гума не е лукс, а абсолютна необходимост, тъй като каучукът ѝ запазва еластичността си при ниски температури, а ламелите осигуряват нужното сцепление.

Експертен апел

„Не забравяйте, че не само пътната настилка може да бъде хлъзгава, но и тротоарите. Хората са склонни да се подхлъзват. Ако забележите струпване на пешеходци, отдръпнете се максимално от ръба на платното и намалете скоростта си предварително. Това е проява на отговорност и превенция.“

Най-коварните зони: Къде дебне ледът?

Експертът добавя едно важно наблюдение: през преходния период, най-много лед се формира на местата, където най-често спират автомобилите. Това са преди всичко пешеходните пътеки и кръстовищата. На тези участъци пътната настилка е най-полирана и хлъзгава. Затова шофьорите трябва да започнат спирането много по-рано от обичайното, прилагайки по-плавен и лек натиск върху педала.

Спазването на тези прости, но фундаментални препоръки е вашият най-добър съюзник в студените месеци. По този начин ще осигурите сигурност както за себе си, така и за всички останали участници в движението.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    13 2 Отговор
    На лед - само с гуми СЪС шипове,
    ама пък те са забранени❗
    А защо АПИ допуска ЛЕД по пътищата
    НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА ❗

    Коментиран от #6

    10:47 12.11.2025

  • 3 Трол

    1 5 Отговор
    Задължително с дрифтене.

    10:49 12.11.2025

  • 4 Зевс

    15 0 Отговор
    Не видях най-важното правило: при шофиране на сняг и лед се шофира плавно, без рязко подаване и отнемане на газта, без рязко натискане на спирачки и без резки маневри с волана, разбира се и със съобразена с колата, гумите и способностите на шофьора скорост. Ако не сте сигурни в колата или в себе си по-добре не тръгвайте при лоши пътни условия.

    Коментиран от #8

    10:53 12.11.2025

  • 5 зимно време

    7 0 Отговор
    През зимата очаквайте лед навсякъде където пада сянка. И най-много дупки в настилката има там, заради задържащия се по-дълго лед.

    10:56 12.11.2025

  • 6 глупости

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Шиповете са за сняг, а не за лед.

    10:57 12.11.2025

  • 7 ОТО И БЕНЦ

    7 0 Отговор
    ЗА ДА НЯМА ИЗНЕНАДИ И ОЛЕ КО СТАНА😱
    СУТРИН РАНО КОГАТО ОТИВАТЕ КЪМ МПСто...
    НАПРАВЕТЕ НЯКОЛКО
    „ПЛЪЗГАЩИ„ ДВИЖЕНИЯ С КРАК ПО АСФАЛТА
    АКО ИМА Т.НАР.ЧЕРЕН ЛЕД ВЕДНАГА
    ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ....и ще имате едно на ум,МАЙ..

    11:00 12.11.2025

  • 8 Точно така + допълнение

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    Именно, и като допълнение (за колите с ръчни скорости) - винаги на предавка, и то възможно по-ниска.

    11:15 12.11.2025