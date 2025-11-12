Важни правила: Как да шофираме по заледени пътища

С първия дъх на зимата и коварната поява на черен лед по асфалта, шофирането се превръща в изкуство, изискващо майсторство и внимание. Известният автомобилен експерт Владимир Бахарев напомня на водачите, че променливите метеорологични условия и първият сняг превръщат автомобила в трудно управляема машина, ако не бъдат спазвани определени, жизненоважни препоръки.
Правилото на дистанцията и внимателната скорост
Ключът към безопасността в този преходен период се крие в разбирането на физиката. Бахарев подчертава: спирачният път се удължава драстично, когато сцеплението намалее. Ето защо, водачите са длъжни да увеличат дистанцията си спрямо предходния автомобил. Близостта, която е допустима през лятото, сега е груба грешка, която може да струва скъпо. Също така, бъдете изключително внимателни с превишената скорост – тя е първият враг на сцеплението.
Смяна на гумите: Не заради глобата, а заради живота
Специалистът е категоричен: летните гуми трябва да бъдат заменени със зимни навреме – не заради евентуални глоби от властите, а единствено и само за да се гарантира безопасността на водача и неговите спътници. Зимната гума не е лукс, а абсолютна необходимост, тъй като каучукът ѝ запазва еластичността си при ниски температури, а ламелите осигуряват нужното сцепление.
Експертен апел
„Не забравяйте, че не само пътната настилка може да бъде хлъзгава, но и тротоарите. Хората са склонни да се подхлъзват. Ако забележите струпване на пешеходци, отдръпнете се максимално от ръба на платното и намалете скоростта си предварително. Това е проява на отговорност и превенция.“
Най-коварните зони: Къде дебне ледът?
Експертът добавя едно важно наблюдение: през преходния период, най-много лед се формира на местата, където най-често спират автомобилите. Това са преди всичко пешеходните пътеки и кръстовищата. На тези участъци пътната настилка е най-полирана и хлъзгава. Затова шофьорите трябва да започнат спирането много по-рано от обичайното, прилагайки по-плавен и лек натиск върху педала.
Спазването на тези прости, но фундаментални препоръки е вашият най-добър съюзник в студените месеци. По този начин ще осигурите сигурност както за себе си, така и за всички останали участници в движението.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
ама пък те са забранени❗
А защо АПИ допуска ЛЕД по пътищата
НИКОЙ НЕ ГИ ПИТА ❗
Коментиран от #6
10:47 12.11.2025
3 Трол
10:49 12.11.2025
4 Зевс
Коментиран от #8
10:53 12.11.2025
5 зимно време
10:56 12.11.2025
6 глупости
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Шиповете са за сняг, а не за лед.
10:57 12.11.2025
7 ОТО И БЕНЦ
СУТРИН РАНО КОГАТО ОТИВАТЕ КЪМ МПСто...
НАПРАВЕТЕ НЯКОЛКО
„ПЛЪЗГАЩИ„ ДВИЖЕНИЯ С КРАК ПО АСФАЛТА
АКО ИМА Т.НАР.ЧЕРЕН ЛЕД ВЕДНАГА
ЩЕ РАЗБЕРЕТЕ....и ще имате едно на ум,МАЙ..
11:00 12.11.2025
8 Точно така + допълнение
До коментар #4 от "Зевс":Именно, и като допълнение (за колите с ръчни скорости) - винаги на предавка, и то възможно по-ниска.
11:15 12.11.2025