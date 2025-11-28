Лукс или кич: Собственик на Rolls-Royce си поръча джанти в стил Rolex

За тези, чието ежедневие се измерва в блясъка на диаманти и тиктакането на шестцифрени часовници, обикновената елегантност често не е достатъчна. Запознайте се с Клаус Кьонигсале, висококласен бижутер, който реши, че неговият черен Rolls-Royce Phantom VIII Series II се нуждае от малко повече блясък, и възложи на Novitec да създаде нещо, което може да бъде описано само като автомобилно бижу. Резултатът е Phantom, който изглежда буквално като да се движи върху рамката на най-емблематичния часовник в света: Rolex Submariner.

Макар концепцията да звучи като абсурдна измислица на изкуствен интелект, Novitec потвърди, че са създали този модел по поръчка, който разширява границите на персонализирания лукс. Вече внушителният Phantom, завършен в дискретно черно със сребърни акценти, е оборудван с персонализирани колела Novitec SP3 със сложен дизайн, който е ясна и недвусмислена препратка към прочутия часовник.

Дизайнът включва тежките хаш маркировки и дълбоките ръбове, които се намират на рамката на Submariner. Центърът на колелото е маркиран с изчистена типография, изобразяваща името на собственика, „Klaus“. Надписът около главината гласи: „Dein Lieblingsjuwelier auf der Ko“, което се превежда като „Вашият любим бижутер на Ko“ – гордо позоваване на ексклузивния търговски район Kоnigsallee.

Това изключително ниво на персонализация премахва всяко съмнение относно предпочитания часовник на собственика, превръщайки традиционно дискретния, ултралуксозен седан в подвижен символ на статус. Макар че кръстосаното брандиране между луксозни часовници и автомобилни марки от висок клас (Bugatti, McLaren) е често срещано, този Novitec Phantom е може би първият случай, в който циферблатът на часовника е приложен към екстериора на автомобила.