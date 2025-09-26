Новини
От прахосмукачки до конкурент на Rolls-Royce – ето го новия „джип“ на Dreamee

26 Септември, 2025 12:44 667 4

Китайската компания показа най-новия си проект

От прахосмукачки до конкурент на Rolls-Royce – ето го новия „джип“ на Dreamee - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Последният участник на бързоразвиващия се китайски пазар на електромобили, технологичният гигант Dreame, най-накрая разкри първия си, изглеждащ съвсем реален автомобил – голям луксозен SUV, който изглежда като директен клонинг на Rolls-Royce Cullinan. След седмици на провокативни рендъри на хиперкола, този SUV без име се позиционира категорично в сегмента на ултралуксозните автомобили, като целта е производството му да започне през 2027 година.

Кросоувърът е с квадратна, внушителна стойка и задни врати, които се отварят наобратно. В смел инженерен ход, Dreame е премахнал B-колоните, за да създаде ефект на просторна, отворена кабина при влизане – дизайнерски избор, който веднага повдига значителни въпроси относно твърдостта и, по-важното, безопасността при страничен удар.

Вътре, интериорът се стреми към лукс. Огромното междуосие от 3,2 метра се превръща в просторно задно отделение, където пътниците се наслаждават на две разкошни капитански седалки. Тези тронове се гордеят с над 1,2 метра пространство за краката и се накланят до ъгъл от 145 градуса, разделени от широк централен тунел.

От механична гледна точка производителят на прахосмукачки представя своята батерийна система CTP 4.0, базирана на 100 kWh батериен пакет, с опционален удължител на пробега за максимална гъвкавост. Захранването ще се осъществява чрез четири независими електродвигателя, което обещава внушителен потенциал.

Шасито включва усъвършенствани функции, предназначени да максимизират маневреността и комфорта. Dreame твърди, че задните колела предлагат екстремен ъгъл на завиване до 24 градуса, което позволява на масивния SUV да изпълнява радиус на завиване по-малък от пет метра – впечатляващо постижение за неговия размер. Качеството на возене се осигурява от усъвършенствано адаптивно окачване, което използва лидар, камери и радари, за да регулира височината и твърдостта в реално време.

Dreame планира да започне производство през 2027 година, позиционирайки този висококачествен SUV, заедно с седан в стила на Bugatti, който се основава на очакванията, за да се конкурира с утвърдените световни луксозни марки.


  • 1 внимавайте

    5 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Същата се занимава и с телефонни измами.

    12:45 26.09.2025

  • 2 Китай

    1 2 Отговор
    Напълни света с ментета и боклуци ,не подлежащи за рециклиране

    12:56 26.09.2025

  • 3 Да питам

    0 4 Отговор
    Стълба има ли да се кават дребните китайци

    Коментиран от #4

    12:57 26.09.2025

  • 4 Ха ха ха

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да питам":

    Трябва да ти кажа че сегашните китайци са високи колкото европейците. Познавам сингапурци които са направо високи.

    13:32 26.09.2025