След конкурента на Veyron, Dreame сега се закани на Rolls-Royce

25 Септември, 2025 18:48 458 3

Китайската компания сега ще произвежда и SUV

След конкурента на Veyron, Dreame сега се закани на Rolls-Royce - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Китайската технологична компания Dreame Auto, известна предимно с прахосмукачките си, по-рано влезе в заглавията на автомобилната преса със седан, който изглеждаше като копие на Bugatti. Сега, само няколко седмици по-късно, компанията представи SUV, който прилича удивително много на Rolls-Royce Cullinan.

Първите тийзър изображения и видео на SUV-а без име показват, че това е внушителен автомобил с дизайнерски елементи, заимствани директно от Cullinan. Той е с голяма решетка в стила на Rolls-Royce и LED светлини от двете страни. Каросерията е масивна, но омекотените линии и заоблената предна част на капака и калниците наподобяват тези на британския луксозен SUV. Задната част също изглежда като копие, като задните светлини и профилът на на багажника, както и основата на задното стъкло приличат много на Cullinan. Единственият уникален елемент е хромираната лента, свързваща задните светлини.

След конкурента на Veyron, Dreame сега се закани на Rolls-Royce

Луксозният SUV ще бъде представен напълно на Глобалната стратегическа партньорска конференция на 26 септември 2025 година, а пускането му на пазара е планирано за 2027 година. Амбициите на компанията се простират отвъд този единствен автомобил, тъй като тя разработва и четириврат седан, вдъхновен от Bugatti, чието представяне е планирано за CES в Лас Вегас през януари следващата година. И двата модела се планира да бъдат произведени в Германия, в завод, намиращ се в непосредствена близост до Gigafactory на Tesla в Берлин.

След конкурента на Veyron, Dreame сега се закани на Rolls-Royce

Основателят на Dreame, Юу Хао, очерта някои от обещаните технологии за SUV-а, включително нова система за предварително загряване на хибриден двигател, която според твърденията ще намали разхода на гориво с 38% и емисиите с 43%. Други характеристики включват активна система за окачване, задвижвана от изкуствен интелект, шаси с голям ъгъл на завиване на задните колела и най-малък радиус на завиване в своя клас. Компанията е разделила автомобилната си дейност на две дивизии: Dreame Auto, за своите амбиции в областта на хиперколите, и Starry Sky Auto, която се фокусира върху сравняване на моделите на Rolls-Royce и Bentley за бъдещите си автомобили.


