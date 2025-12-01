Продава се част от историята на BMW M

Началото на BMW Motorsport – отдела, който по-късно се превърна в легендарния M Division се разделя с култов автомобил. Става въпрос за BMW 3.0 CSL Werks от 1972 година, известен вътрешно като E9/R1, който се отличава с това, че е първият автомобил, официално произведен от заводския състезателен отбор. Създаването на BMW Motorsport GmbH бе водено от тогавашния член на борда на директорите по продажбите, визионера Боб Луц, който се стремеше да консолидира състезателните дейности на BMW, за да укрепи имиджа на марката като „най-добрата машина за шофиране“.

E9/R1 е първият от само 21 произведени автомобила Werks CSL и един от само 11, с които заводският отбор е участвал в състезания. Историческата му значимост е безпрецедентна, тъй като е бил използван за разработването на емблематичния аеродинамичен комплект „Batmobile“, който определи състезателната ера на CSL. Автомобилът е оборудван с по-новия, по-мощен 3,5-литров редови шестцилиндров двигател, разработен за състезателната програма от оригиналния 3,0-литров блок M30, който според обявата развива над 400 конски сили. Това е значителен скок от 180 до 206 конски сили на останалите CSL модели, одобрени за движение по пътищата.

След като се състезава през сезон 1973-та и е продаден за шампионата IMSA през 1974-та, автомобилът попада в частна колекция на BMW през 80-те години, преди да бъде придобит от настоящия си собственик в средата на 90-те. Оттогава автомобилът е претърпял изчерпателна реставрация, фокусирана върху съхранението. Неговата рядкост и произход го правят абсолютно уникален, особено за състезателен прототип. Най-скорошната му публична поява е на Salon Prive Concours D’Elegance 2025, напълно облечен в известния аеродинамичен пакет Batmobile.

Докато модерната серия 3.0 CSL е ограничена до само 50 бройки в световен мащаб и има цена, далеч надхвърляща стандартната M4, цената на този оригинален фабричен прототип е строго „по заявка“ – ясен индикатор за оценката му от няколко милиона долара сред колекционерите на историята на моторните спортове.