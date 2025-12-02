Шефът на Ford намекна за появата на евтин седан със задно предаване

Изпълнителният директор на Ford Джим Фарли поднови спекулациите около високопроизводителен седан със задно задвижване, който не само ще бъде достъпен, но и изключително практичен за съвременната епоха. В изявление, заснето по време на Monterey Car Week няколко месеца по-рано, изпълнителният директор даде ясни намеци за мистериозен нов модел, който би могъл да запълни празнината, оставена от традиционните автомобили, като призна, че „огромният пазар за седани“ остава жизнеспособен въпреки настоящата мания по кросоувърите.

Очаква се автомобилът да има изчистен силует. Това силно внушение сочи към седан с лифтбек каросерия – дизайн, който съчетава елегантната естетика на седана с гъвкавостта на багажното отделение на хечбека, ход, който без съмнение би разширил привлекателността му за семействата, които се отказват от SUV автомобилите.

Макар Фарли да не разкрива подробности, слуховете потвърждават отдавнашни спекулации в бранша. Ford активно намеква за седан Mustang от 2022 година, а през 2024-та се появиха съобщения, че компанията тайно е показала на дилърите рендър на четириврат модел, вероятно с кодово име Mach 4. Широко се приема, че това е амбициозният автомобил, за който Фарли се застъпва в момента.

Фарли даде ясно да се разбере, че при завръщането на Ford в сегмента на седаните ще се избегнат грешките от миналото. Той критикува предишните американски седани на Ford, които се провалиха, защото бяха разработени на базата на прекалено сложни и скъпи европейски платформи. Новият седан с високи характеристики вероятно ще се базира на опростена и икономична универсална платформа за електромобили, разработвана от екипа на Ford за електромобили „Skunk Works“ и предназначена да подкрепи „семейство от достъпни автомобили“. Този нов подход има за цел да направи автомобила печеливш, достъпен за потребителя и уникално американски в изпълнението си, разкриват от компанията.