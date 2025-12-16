Ford се отказва от един от най-новите си модели

Ford вероятно ще прекрати производството на изцяло електрическия F-150 Lightning, вторият най-продаван електромобил на компанията, след едва три години производство. Тази драматична стъпка е кулминацията на срива на пазара на електромобили, ускорен от неотдавнашното премахване на федералния данъчен кредит от 7500 долара, и принуждава автомобилния производител от Диърборн да отчете загуба от 19 милиарда долара за цялото си електромобилно подразделение.

Внезапната стратегическа промяна, при която Ford се връща агресивно към хибридите и двигателите с вътрешно горене, подчертава една нова, сурова оперативна реалност. Както недвусмислено заяви главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли: „Електрическите автомобили просто не се продаваха. Това беше подходящият момент да се вслушаме в клиентите“, потвърждавайки, че обратното броене за електрическия F-150 Lightning вече е започнало, като производството приключва този месец.

Представен през 2021 година и излизащ от производствената линия на Rouge Electric Vehicle Center от април 2022 година, електрическият пикап беше, по всички показатели, огромен първоначален успех. С впечатляващи характеристики – базов модел с 452 к.с. и пробег от близо 400 километра, и топ вариант с 580 к.с., и 500 километра пробег, резервациите заваляха и бързо надхвърлиха 200 000 поръчки до края на първата година от дебюта му. Ford, вярвайки, че е спечелил джакпота, амбициозно планираше да продава два милиона електромобила годишно до 2026 година.

Въпреки първоначалния ентусиазъм, цифрите разказват историята на затихващия интерес: продажбите достигнаха пик от 33 510 единици през 2024 година, но спаднаха до едва 25 583 след първите единадесет месеца на 2025 година, изоставайки от единствения останал изцяло електрически модел на компанията в САЩ, Mustang Mach-E. Предизвикателството се усложни от значителни пречки, включително многобройни отзовавания, прекъсвания в доставките след пожар в завод и слаби резултати в теста за умерено челно сблъскване на IIHS.

Ford обаче не се отказва напълно от електрификацията, а просто променя стратегията си. Колосалната загуба от 19 милиарда долара сигнализира за цялостно оттегляне от големите, нерентабилни батерийни електрически автомобили, което позволява на компанията да пренасочи капитала си към по-доходни възможности.

Краят на електрическия пикап проправя пътя за наследник. F-150 Lightning EREV (електрически автомобил с удължен пробег). Главният директор на Ford за електромобили, цифрови технологии и дизайн, Дъг Фийлд, разкри, че този нов пикап ще се задвижва изцяло от електродвигатели, но ще използва бензинов двигател като бордови генератор за зареждане на батерията. Тази серийна хибридна конфигурация се очаква да осигури общо пробег от над 1000 километра – цифра, която незабавно облекчава тревогата за пробега на купувачите на пикапи, които се нуждаят от теглене на тежки товари. EREV също така обещава да запази бързото представяне на BEV, достигайки 100км/чза по-малко от 5 секунди.

Този поврат е ключов елемент от развиващия се план за преструктуриране на Ford+, който сега дава приоритет на нова, по-достъпна универсална платформа за електромобили за по-малки и по-ефективни електромобили в следващите години.

Основната цел за Ford е рентабилността. До 2030 година компанията очаква хибридите, електромобилите с удължен пробег и BEV да съставляват значителните 50% от глобалния ѝ обем, в сравнение с едва 17% днес. Както каза Джим Фарли, това е „ориентирана към клиентите промяна, за да се създаде по-силен, по-устойчив и по-рентабилен Ford“, с крайната цел да се постигне рентабилност в дивизията Model e до 2029 година.