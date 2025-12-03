Новини
Авто »
Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките

Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките

3 Декември, 2025 10:56 984 5

  • bmw-
  • m-
  • дизайн

Според Ван Меел, ключовият елемент в дизайна са агресивно разширените задни арки

Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Действащите поколения на BMW M3 (G80) и BMW M5 (G90) са се утвърдили като еталони за динамика и високотехнологична производителност в класа на спортните седани. Въпреки това, докато мощността им е безспорна, дизайнът им често предизвиква разгорещени дебати сред най-верните фенове на баварската марка. Особено внимание привлича мястото, където страничните врати приключват привидно рязко преди да срещнат масивните, разширени задни арки.

За мнозина този архитектурен детайл изглеждаше като недоглеждане или дори дизайнерски пропуск, но ръководителят на подразделението BMW M, Франк ван Меел сложи край на спекулациите, като категорично защити това решение, обяснявайки го като напълно умишлен стилистичен избор.

Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките

Според Ван Меел, ключовият елемент в дизайна са агресивно разширените задни арки. Те са проектирани не само да приютят по-широките гуми и да подобрят стабилността, но и да придадат на моделите G80 M3 и G90 M5 отличителен, почти състезателен облик, който незабавно да ги разграничи от стандартните версии. Целта е силуетът сам по себе си да "крещи" за високата производителност на автомобила.

Ван Меел обяснява, че дизайнерите са взели съзнателното решение да запазят стандартната форма на задните врати, вместо да ги преработват така, че да се слеят плавно с издутите арки. Този визуален контраст е бил нужен, за да се подчертае допълнително здравината и мускулестият вид на задната част. Контрастът между равнината на вратите и издълженото крило създава асоциация с чистокръвни състезателни машини, където подобна груба геометрия подчертава ширината и стабилността.

Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките

Според шефа на BMW M, именно тази "по-малко плавна, но много по-емоционална" визуална разлика прави M3 толкова изразителен и "готин". Това е начин автомобилът да демонстрира своята "чиста мощност", без да я прикрива с излишно елегантни линии.

Интересен паралел може да бъде направен с BMW M4 Coupe. Тъй като купето разполага с плътен страничен панел вместо задни врати, инженерите са имали свободата да интегрират разширените арки по много по-хармоничен и скулптурен начин. В резултат на това M4 създава по-хомогенно и елегантно визуално възприятие, въпреки че споделя сходна архитектура с M3 и M5. Този пример доказва, че BMW е можело да постигне по-плавна линия и при седаните, но съзнателно е избрало по-драматичен и контрастен подход.

Въпреки че BMW вече работи по фейслифт на семейството M3, а следващото поколение (G84) се очаква към края на 2027 година или началото на 2028-а под знака на новата дизайнерска философия Neue Klasse, спорната задна линия ще остане характерен белег на настоящите модели. BMW очевидно е готово да предизвиква дебати, докато търси баланса между традиция, агресия и модерно изкуство.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    6 0 Отговор
    На М-ка задни врати не и трябват, това не е автобус. Трябва да са купе

    11:00 03.12.2025

  • 2 карчи

    3 0 Отговор
    Аве не знам, какво му крещи на този в главата и от какви субстанции, но наистина изглеждат нелепо😳 Не че ми пука за бе еН ве де😅

    Коментиран от #5

    11:02 03.12.2025

  • 3 Пилот на Ферари

    1 0 Отговор
    Боже прибери си вересиите .

    11:23 03.12.2025

  • 4 мениджър

    1 0 Отговор
    "Абе избрахме тука така малко по-евтиния за производство вариант..."

    11:36 03.12.2025

  • 5 Маеин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "карчи":

    Ти много Знеш какво трябва и какво не 🤣

    12:03 03.12.2025