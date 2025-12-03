Шефът на BMW M защитава странния дизайн на задните врати на М-ките

Действащите поколения на BMW M3 (G80) и BMW M5 (G90) са се утвърдили като еталони за динамика и високотехнологична производителност в класа на спортните седани. Въпреки това, докато мощността им е безспорна, дизайнът им често предизвиква разгорещени дебати сред най-верните фенове на баварската марка. Особено внимание привлича мястото, където страничните врати приключват привидно рязко преди да срещнат масивните, разширени задни арки.

За мнозина този архитектурен детайл изглеждаше като недоглеждане или дори дизайнерски пропуск, но ръководителят на подразделението BMW M, Франк ван Меел сложи край на спекулациите, като категорично защити това решение, обяснявайки го като напълно умишлен стилистичен избор.

Според Ван Меел, ключовият елемент в дизайна са агресивно разширените задни арки. Те са проектирани не само да приютят по-широките гуми и да подобрят стабилността, но и да придадат на моделите G80 M3 и G90 M5 отличителен, почти състезателен облик, който незабавно да ги разграничи от стандартните версии. Целта е силуетът сам по себе си да "крещи" за високата производителност на автомобила.

Ван Меел обяснява, че дизайнерите са взели съзнателното решение да запазят стандартната форма на задните врати, вместо да ги преработват така, че да се слеят плавно с издутите арки. Този визуален контраст е бил нужен, за да се подчертае допълнително здравината и мускулестият вид на задната част. Контрастът между равнината на вратите и издълженото крило създава асоциация с чистокръвни състезателни машини, където подобна груба геометрия подчертава ширината и стабилността.

Според шефа на BMW M, именно тази "по-малко плавна, но много по-емоционална" визуална разлика прави M3 толкова изразителен и "готин". Това е начин автомобилът да демонстрира своята "чиста мощност", без да я прикрива с излишно елегантни линии.

Интересен паралел може да бъде направен с BMW M4 Coupe. Тъй като купето разполага с плътен страничен панел вместо задни врати, инженерите са имали свободата да интегрират разширените арки по много по-хармоничен и скулптурен начин. В резултат на това M4 създава по-хомогенно и елегантно визуално възприятие, въпреки че споделя сходна архитектура с M3 и M5. Този пример доказва, че BMW е можело да постигне по-плавна линия и при седаните, но съзнателно е избрало по-драматичен и контрастен подход.

Въпреки че BMW вече работи по фейслифт на семейството M3, а следващото поколение (G84) се очаква към края на 2027 година или началото на 2028-а под знака на новата дизайнерска философия Neue Klasse, спорната задна линия ще остане характерен белег на настоящите модели. BMW очевидно е готово да предизвиква дебати, докато търси баланса между традиция, агресия и модерно изкуство.