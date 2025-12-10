Новини
10 Декември, 2025 15:40

Разказваме за тази и за още една неподозирана от мнозина опция

Защо пътническото огледало на BMW-тата поглежда към тротоара и как се включва тази екстра? - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

BMW-тата винаги са били непоклатим еталон за спортни седани и едни от най-продаваните премиум автомобили на Стария континент. Въпреки че купувачите са добре запознати с M-окачването, мощните двигатели и x-drive системата, има една гениална малка екстра, която често остава скрита от погледа, докато не бъде активирана случайно: функцията за автоматично накланяне на страничното огледало при движение на заден ход.

Тази функция е изключително практична и е плод на типично немско инженерно мислене, насочено към детайла. Когато водачът включи задна скорост, страничното огледало от страната на пътника автоматично се накланя надолу към задния бордюр и задната гума.

Защо е необходимо това? Целта е да се осигури критично важна видимост при маневриране на заден ход, особено в тесни европейски улици или при успоредно паркиране. Шофьорът получава ясен поглед върху ниските препятствия, като бордюри, малки стълбове или цветарници, предотвратявайки потенциални повреди по скъпите джанти или гуми. Това е тих асистент, който работи във фонов режим, без да е необходимо ръчно регулиране.

Любопитното е, че много собственици на BMW-та не знаят как да използват или активират тази функция. Тривиалният ключ към нейната работа се крие в позицията на превключвателя за регулиране на огледалата.

За да се активира автоматичното накланяне, превключвателят на шофьорската врата трябва да бъде оставен в позиция за регулиране на шофьорското огледало (ляво). Ако превключвателят е оставен в позиция за регулиране на дясното огледало, функцията остава неактивна. Това е фина настройка, която позволява на водача да реши дали желае огледалото да се накланя или не – в зависимост от навика и средата на шофиране.

Друга малко известна екстра, свързана с общата електроника на автомобилите BMW, е възможността за дистанционно управление на прозорците и шибедаха чрез ключа.

При задържане на бутона за заключване на дистанционното, всички електрически стъкла и шибедахът се затварят автоматично. Това е спасителна функция, ако в последния момент си спомните, че сте оставили колата отворена по време на лятна буря. Аналогично, но само при някои модели, задържането на бутона за отключване може да свали прозорците, за да проветрите горещия интериор преди да влезете – малък лукс, който значително повишава ежедневния комфорт.

Тези скрити възможности на BMW доказват, че технологичното превъзходство на немските производители се крие не само в конските сили и големите дисплеи, а и в интелигентните, малки функции, които правят живота на европейския шофьор по-сигурен и по-удобен.


  • 1 1488

    1 1 Отговор
    а ся обяснете за ко служи лоста от десно на волана ама не е за кот си мисли авторКАТА

    15:48 10.12.2025

  • 2 1488

    1 1 Отговор
    у голфа 4ката и двете се накланят
    а може и по избор

    15:50 10.12.2025

  • 3 1488

    1 0 Отговор
    аре ся кой не се е качвал у кола последните 120 години

    15:53 10.12.2025