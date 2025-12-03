Най-луксозната китайска марка ще се бори за дял в Европа с премиум SUV

Hongqi, държавната дивизия на FAW, исторически запазена за елита на Китай, е готова да ускори драстично присъствието си в Европа с пускането на EHS5 – средно голям електрически SUV, който има за цел да предефинира премиум сегмента. Въпреки че марката е регистрирала само скромните 771 продажби в Европа до октомври, тази цифра е само отправна точка за решителна експанзия, изградена около EHS5, който официално дебютира на автомобилното изложение в Мюнхен.

EHS5 е на път да се превърне в двигател на продажбите на Hongqi, като потенциално може да засенчи EHS7 като настоящия топ продавач. Той разполага с мощна 85 kWh литиево-йонна батерия, която осигурява пробег от 550 км по WLTP, цифра, предназначена да успокои тревогата за пробега на европейските семейства. Мощността ще бъде щедра, като китайската версия предлага конфигурация със задно задвижване с 339 к.с. и мощен флагман с задвижване на всички колела с 610 к.с., въпреки че се очаква европейските спецификации да дадат приоритет на по-ефективния модел със задно задвижване при пускането на пазара.

Истинското оръжие в арсенала на Hongqi обаче е цената. Главният дизайнер на FAW, Джайлс Тейлър, разкри, че държавните връзки на марката ѝ осигуряват достъп до технологии „на цени, които просто не можете да повярвате“, което ѝ дава мощно ценово предимство, което конкуренти като MG, BYD и Chery вече използват за растеж. Аналогията на Тейлър подчертава този разрушителен потенциал: „Наистина ли искате да платите 5 евро за кафе в Starbucks, когато на ъгъла има нова малка стартираща марка, която продава кафе за 1,50 евро?“

Като подбива цените на утвърдените премиум марки и предлага висококачествени функции, Hongqi се стреми да осъществи дисциплинирана инвазия, потвърждавайки плановете си да пусне 15 електрически и хибридни модела и да създаде мрежа от над 200 дилърства в 25 европейски пазара до 2028 година. EHS5 ще бъде първата значителна стъпка в превръщането на Hongqi от неизвестен китайски производител на държавни автомобили в сериозен конкурент на пазара на електрически автомобили.