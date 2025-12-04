Новини
Pininfarina възроди класическия NSX

Pininfarina възроди класическия NSX

4 Декември, 2025 10:29

Компанията си партнира заедно с JAS Motorsport

Pininfarina възроди класическия NSX - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

След поредица от загадъчни снимки, Pininfarina и JAS Motorsport официално потвърдиха и разкриха подробности за преработка си на оригиналната Honda NSX, кръщавайки ограничената серия Tensei, което на японски означава „прераждане“. Това сътрудничество възкресява духа на концепцията HP-X от 1984 година, която за първи път свързва Honda и Pininfarina, в резултат на което се ражда модерна Grand Touring машина, която отдава почит на оригиналната рецепта на Айртон Сена.

Tensei е изцяло преработен модел, изграден върху оригиналното шаси на NSX от първо поколение, разглобено и преустроено с компоненти, произхождащи от състезателните автомобили, и изцяло ново карбоново купе и интериор, проектирани от Pininfarina. Дизайнът запазва класическите отличителни черти – характерния черен покрив, изскачащи фарове и интегриран заден спойлер – като същевременно постига много по-агресивна, готова за пистата визия. Каросерията е значително по-мускулеста, с издути предни калници с интегрирани отвори, уголемени задни странични панели и функционален преден капак, вдъхновен от мощния NA2 NSX-R. Тази актуализирана скулптура коригира тесния заден проход и дългите надвеси, които понякога правеха оригиналния модел да изглежда остарял, като драстично подобрява визуалните пропорции на автомобила.

Pininfarina възроди класическия NSX

Хардуерът за производителност, разработен от JAS Motorsport – дългогодишен партньор на Honda в състезанията – е основна атракция. Автомобилът запазва тунингованата версия на атмосферния V6 двигател на Honda, но работният обем е увеличен до 3,5 литра. С преработени глави, по-големи клапани, модифицирани портове, мощността е драстично повишена до 420 конски сили, огромен скок в сравнение с оригиналните 270 конски сили. Тази мощност се предава чрез нова шестстепенна ръчна скоростна кутия с диференциал с ограничено приплъзване (LSD) за истинско аналогово, ангажиращо преживяване. Управляемостта е модернизирана с адаптивни амортисьори KW DDC и високопроизводителни спирачки Brembo.

Tensei е проектиран да бъде изискан Grand Tourer за пътя, а не олекотен специален модел за писта, и ще се предлага както с ляво, така и с дясно кормилно управление. Ексклузивността обаче има висока цена: производството е ограничено до само 35 бройки в световен мащаб, за да съответства на 35-годишния юбилей на NSX. Цената започва от зашеметяващите 880 000 евро, без да се включва донорската кола. Пълното световно представяне е планирано за първата половина на 2026 година, а доставките до клиентите се очаква да започнат през 2027-ма.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Притежател

    5 0 Отговор
    Много яка актуализация на легендарния NSX, показно какви автомобили би трябвало да се произвеждат и в момента. За съжаление с тази цена малко хора могат да си го позволят.

    10:40 04.12.2025

  • 2 Опорка

    4 0 Отговор
    Много хубаво, но не виждам кой ще даде тия пари, че и ще си жертва класическия NSX. И още веднъж възниква въпроса защо не се произвеждат вече такива коли?

    Коментиран от #3

    11:11 04.12.2025

  • 3 карчи

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Опорка":

    Понитата искат СУВчета преднячки затова😉
    Иначе NSX е легенда👍

    11:41 04.12.2025