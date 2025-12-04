Водородната Toyota Crown вече се използва като патрулка и такси

Toyota ускорява внедряването на водородната мобилност в реалния свят, като пуска в експлоатация своя Crown Sedan FCEV 2023 – вторият автомобил на марката с горивни клетки след Mirai – в условия на висока натовареност като такси и полицейска кола в Япония. Това внедряване се разглежда като решаващ експеримент за определяне на ефективността на водорода в мащабния ежедневен транспорт извън потребителското използване.

Основата на системата е горивната клетка от Mirai, която захранва заден електромотор с мощност 180 к.с. (134 кВт) и въртящ момент 300 Нм. От решаващо значение за търговските автопаркове е, че водородът, съхраняван в три резервоара под високо налягане, осигурява изключителен максимален пробег до 820 км с едно зареждане.

Пилотният проект „Tokyo Taxi Pilot“: Флот от тези таксита Crown FCEV вече се движи в гъсто населената градска среда на Токио, като се очаква броят им да достигне около 200 автомобила до края на март 2026 година. С отличителна черна окраска със сини графики и стикери Tokyo H2, автомобилите предлагат първокласно преживяване за пътниците, с просторно пространство за краката на задните седалки, екрани в стил таблет на облегалките, индивидуален климатик, интегриран в подлакътника, и дори вградени масажни функции за задните седалки. Въпреки значителната дължина на автомобила от 5030 мм, шофьорите хвалят плавното, тихо и изтънчено шофиране. Таксиметровите тарифи се запазват на стандартната цена от 500 йени (3 долара), което прави водородната опция напълно достъпна. Изпълнителният директор на Toyota Коджи Сато подчерта, че програмата е „огромна първа стъпка“ към проучването на оптималния баланс между предлагането и търсенето на водород.

Разширявайки пилотния проект, Toyota достави и полицейска кола Crown Sedan FCEV в префектура Фукушима през декември 2024 година. Тази патрулна версия заменя дискретния вид на таксито с традиционната черно-бяла полицейска схема, допълнена с монтирани на покрива светлинни сигнали, ярки надписи и уникални графики, вдъхновени от планината Фуджи, на капака, като стандартният знак е заменен със златен емблема.

За клиентите, които се колебаят относно водородната инфраструктура, Toyota предлага и стандартния Crown Sedan с традиционна 2,5-литрова самозареждаща се хибридна система, заедно с FCEV версията.