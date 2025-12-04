Toyota няма да се откаже от двигателите с вътрешно горене

Въпреки глобалната треска по електрификацията и категоричния завой на автомобилните гиганти към батериите и водорода, Toyota дава ясен сигнал: в ултрапремиум сегмента класиката има бъдеще. Японският концерн потвърди, че своят луксозен бранд Century – позициониран дори над Lexus и пряк конкурент на Rolls-Royce – ще остане остров на традицията, като запази двигателите с вътрешно горене и няма да премине към изцяло електрическо задвижване.

Това принципно решение е напълно в духа на философията на Century, марка, която повече от половин век е еталон за ненадмината тишина, финес и изключително ниво на плавност, постигано именно чрез големи атмосферни двигатели. Президентът на подразделението за задвижващи агрегати на Toyota, Такаши Уехара, официално потвърди пред австралийското издание CarExpert, че бъдещите модели Century задължително ще разполагат с двигател. Макар че конкретният силов агрегат все още се обсъжда, основният вектор е зададен: двигателят с вътрешно горене остава.

Toyota разполага с няколко нови технологични коза, които биха могли да оформят сърцето на бъдещия Century. Една от възможностите е обещаваща хибридна система с четири цилиндъра, съчетаваща 2,0-литров турбо двигател с мощна електрическа поддръжка. Инженерите са си поставили цел от 400 к.с., но експертите на Toyota смятат, че тази мощност лесно може да бъде увеличена до впечатляващите 600 к.с. без никакви технически пречки. Това е олицетворение на новия подход на компанията към „компактната производителност“, където модерната хибридна архитектура осигурява ниво на сцепление, което доскоро беше запазено само за много по-големи мотори.

Въпреки това, по-вероятният и по-луксозен избор за Century изглежда е следващото поколение хибриден V8

Разработката на този агрегат е тясно свързана със създаването на суперколата GR GT и нейния премиум аналог за Lexus. Toyota вече даде да се разбере, че този двигател няма да бъде ексклузивен за спортните модели и ще намери място в бъдещи пикапи, SUV-ове и, най-логично, в семейството Century. Предварителните оценки сочат потенциал от над 900 конски сили, което звучи като чиста фантастика дори за ултралуксозния сегмент. Един такъв силов агрегат би трансформирал Century от символ на статус в един от най-мощните и технологично напредничави представители на своя клас.

В пресата се прокраднаха и слухове за евентуалното завръщане на легендарния V12, който задвижваше второто поколение на седана Century от 1997 до 2017 г. Този уникален за японски масов производител двигател се превърна в част от митологията на марката. Въпреки сантимента, източници от Motor1 подчертават, че в момента тези разговори нямат реално потвърждение. Основният фокус на Toyota е насочен към високопроизводителни хибриди, а не към възраждането на дванадесетцилиндровите машини.

Очаква се първите модели на Century, които възприемат този еволюционен подход, да се появят на пътя през следващите две години. Докато другите производители в ултралуксозния сегмент залагат изцяло на електромобилите, Toyota избира пътя на усъвършенстване на традиционните силови агрегати, подсилени от върхови хибридни технологии. Тази стъпка може да се окаже ключова за изграждането на една уникална идентичност за Century – съчетание между класически лукс и инженерни решения на бъдещето.