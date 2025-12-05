BMW представи модифициран X3 за офроуд любители

BMW разширява привлекателността на X3 за приключенски настроените клиенти в Южна Африка с представянето на новия пакет Rugged Edition, който преобразува познатия компактен SUV с компоненти, проектирани за леки офроуд забежки. Този опционален пакет се фокусира предимно върху практичността и подобрената тяга, което прави базовия модел много по-подходящ за приключения извън асфалтираните пътища.

Главната промяна на Rugged Edition се крие в специалната конфигурация на колелата и гумите. Пакетът заменя стандартните 19-цолови колела с по-малки 18-цолови алуминиеви колела с покритие Frozen Midnight, които са необходими, за да се поберат много по-агресивните гуми Grabber All-Terrain. Тези гуми 255/60 R18 имат значително по-дебели стени и грайфер, което осигурява по-голяма устойчивост и сцепление, когато се комбинират със стандартната система за задвижване на всички колела xDrive на BMW. Въпреки че автомобилът не е оборудван с комплект за повдигане, той е снабден със стандартно адаптивно окачване, за да подобри динамиката при движение извън пътя.

Екстериорът се възползва от функционална защита и подобрения в полезността, включително стратегически нанесено защитна фолио върху каросерията, за да предпази лаковото покритие от клони и камъчета. Практичността е подобрена с багажник за покрив BMW с обем 320 литра, както и с интегриран теглич за допълнителна функционалност. Подобренията в интериора са скромни и се състоят от всесезонни стелки и стандартна функция за отопление на предните и задните седалки.

Rugged Edition се предлага ексклузивно за модела X3 20d xDrive. Това означава, че запазва стандартния 2,0-литров четирицилиндров турбодизелов двигател с мека хибридна система, който развива 194 к.с. (145 кВт) и 400 Нм въртящ момент – далеч от високопроизводителния X3 M50, който наскоро се състезава в ралито Rebelle Rally 2024.

Междувременно, запознати с индустрията предполагат, че BMW гледа изцяло отвъд гамата X и според слуховете разработва специален, по-здрав SUV, който да се състезава директно с утвърдените офроуд автомобили като Mercedes-Benz G-Class, Lexus LX и Land Rover Defender, сегмент, в който скоро ще влезе Audi с конкурентен модел, базиран на предстоящата платформа Scout.