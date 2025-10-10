Новини
Ето за каква кола мечтаят мъжете на 50+

10 Октомври, 2025 13:09

50-годишните купувачи превърнаха купето Honda Prelude в хит

Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Новото купе Honda Prelude се превърна в истински пазарен феномен в Япония, но причината за успеха не е само в хибридната технология. Търсенето на автомобила надмина всички очаквания – още през първия месец след дебюта си, компанията получи над 2 400 поръчки, което е осем пъти повече от първоначалните прогнози.

Основната интрига се крие в профила на купувачите. Въпреки че Honda е разчитала на привличането на по-млада аудитория, търсенето на Prelude е доминирано от купувачи на 50+ години. Причината за това е чистата носталгия. Тези клиенти добре помнят предишните поколения на модела и купуват новото купе като стилен втори автомобил или кола за уикенда.

Honda очевидно е успяла да създаде емоционален продукт, който събужда спомени от 80-те и 90-те години, когато името Prelude се свързваше с инженерно съвършенство и вълнуващо шофиране. Цената на модела в Япония е висока – 6 179 800 йени (приблизително 35 510 евро). За сравнение, за същата сума в Япония може да се купи Nissan 400Z с 400 конски сили, докато Honda има хибриден силов агрегат с 200 конски сили и 315 Нм въртящ момент. Но очевидно емоцията надделява над суровата мощност.

За да се справи с огромния брой поръчки, Honda вече увеличава производството, а някои дилъри дори са спрели временно приемането на нови поръчки.

Новият Prelude е изграден на хибридната платформа e:HEV, която комбинира бензинов двигател и два електрически мотора. Купето няма традиционна скоростна кутия – електрическите мотори директно доставят мощност към колелата, а бензиновият двигател действа предимно като генератор. Въпреки това, инженерите на Honda са разработили системата "S+ Shift", която създава "усещане за рязко превключване на предавките, подобно на традиционното", запазвайки спортния дух. Шасито също е сериозно: Prelude е получил окачване, производно от това на Civic Type R, с двойни рамена и адаптивни амортисьори.

Интересна статистика е изборът на цвят, който също потвърждава профила на зрялата аудитория:
Лунна бяла перла – 63%
Метеороидно сив металик – 16%
Кристална черна перла – 11%
Огнено червено – 10%

Фактът, че купувачите масово предпочитат бели и сиви нюанси пред ярките цветове, показва, че аудиторията на Prelude е зряла, спокойна и търси елегантност, а не показност. Новият Prelude се очаква да се появи в продажба извън Япония към кра на тази есен.


