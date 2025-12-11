Новини
В САЩ също обмислят данък за електромобили на километър

11 Декември, 2025 11:06 783 7

  • сащ-
  • данък-
  • електромобили

Някои щати вече прилагат практиката

В САЩ също обмислят данък за електромобили на километър - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Щатът Калифорния се намира на критичен фискален кръстопът, тъй като неговите екологични изисквания са в пряк конфликт с модела му за финансиране на транспорта. С влизането в сила на изискването на губернатора Гавин Нюсъм от 2035 година за прекратяване на продажбите на нови автомобили с бензинови двигатели, щатът се готви за недостиг от няколко милиарда долара в приходите от данъка върху бензина, който понастоящем финансира по-голямата част от поддръжката на пътищата. Решението, което Caltrans проучва активно, е таксата за ползване на пътищата или данъкът за изминат километър, проектиран да бъде устойчива и справедлива система „ползвателят плаща“, която гарантира, че всички шофьори – на бензинови, хибридни и електрически автомобили – допринасят въз основа на действителното си ползване на пътищата, като се елиминира неравенството в настоящата система, причинено от разликите в икономията на гориво на превозните средства.

Пилотната програма за събиране на пътни такси SB 339, която започна през лятото на 2024 година, проучи различни методи за проследяване, включително проверки на километража, устройства за включване и GPS транспондери, с основна цел да се постигне неутралност на приходите в сравнение със съществуващия данък върху горивото. Последната изчислена ставка, необходима за леките превозни средства, за да се постигне тази цел, беше 2,8 цента на миля, като се отчита инфлацията. Макар тази ставка да е насочена към справедливост, тя се сблъсква със силни политически съпротиви; противниците ѝ изчисляват, че разходите за средния калифорнийски пътуващ до работа могат да варират от 900 до 1200 долара годишно, като твърдят, че тя е регресивна и несправедлива към работещите семейства и жители с по-дълги пътувания до работа. Разходите за внедряване също са фактор, като изчисленията варират от 7% за ръчно отчитане на километража до 12% от събраните приходи за електронни устройства за проследяване.

Борбата на Калифорния отразява национална криза, тъй като 39 други щата в САЩ вече са прибегнали до годишни регистрационни такси за електромобили като временно решение за компенсиране на загубените приходи от данъка върху бензина. Тези фиксирани такси, като началната такса от 400 долара и годишното подновяване от 200 долара в Тексас, често надвишават това, което средният шофьор на бензинова кола плаща като данък върху горивото, което води до критики, че те несъразмерно наказват собствениците на електромобили, независимо от действителното им използване. В Колорадо е приложен по-балансиран подход, като постепенно увеличава таксите за електромобилите, докато индексира данъка върху бензина към инфлацията. Дългосрочното решение обаче се крие в модела RUC, въведен от щати като Орегон и Юта, които вече прилагат доброволни програми за таксуване на километър. Калифорния планира 10- до 12-годишно поетапно въвеждане, за да прехвърли всички 33 милиона леки и търговски превозни средства в щата към системата RUC, с цел да се възползва от съществуващата правителствена инфраструктура, за да сведе до минимум административните разходи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    10 0 Отговор
    Айде няма вече да се кара тънко.

    Коментиран от #4

    11:16 11.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    18 2 Отговор
    Което всъщност показва, че акцизите, които се плащат за течните горива са просто една БРУТАЛНА КРАЖБА - не плащаме за екология, плащаме рекет за това, че притежаваме автомобили

    Коментиран от #6

    11:20 11.12.2025

  • 3 Механик

    8 1 Отговор
    Много скоро розАФките понита ще си зададат въпроса:
    " и за кво си ги отрязахме и си купихме електрички?"

    11:36 11.12.2025

  • 4 пешo

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Екология екология и политики...ама разбрахте ли сега , че винаги всъщност става дума за едни пари

    11:45 11.12.2025

  • 5 Джо

    9 0 Отговор
    И на самотен остров да живееш крадците нарекли се политици ще намерят начин да те оберат.

    11:45 11.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гадняр

    6 0 Отговор
    Прецакването всъщност е двойно, особено за живеещите в Европа. Освен таксите върху електрическите автомобили, които неминуемо ще въведат, увеличават постоянно и цената на електората енергия. Важното е, че едни хора направиха маса пари от фотоволтаици и перки, докато масовия полезен идот се гордее че карал "екологичен" тостер.

    12:00 11.12.2025