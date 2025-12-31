Новини
Френското списание "Курие де Балкан" обяви бащата на Сияна за личност на годината в България
  Тема: Войната на пътя

Френското списание "Курие де Балкан" обяви бащата на Сияна за личност на годината в България

31 Декември, 2025 15:14 379 4

България има най-високия процент на смъртност по пътищата в Европа - 74 смъртни случая на милион жители

Френското списание "Курие де Балкан" обяви бащата на Сияна за личност на годината в България - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова

Френското списание "Курие де Балкан" определи 13 личности като герои за 2025 година. За България личност на годината е Николай Попов, бащата на 12-годишната Сияна, която загина в катастрофа, писа "Нова телевизия".

Припомняме, че Сияна загина на 31 март 2025 година в катастрофа край Телиш. Смъртта ѝ предизвика протести в цяла България заради окаяното състояние на пътищата. Шофьорът на камиона, участвал в инцидента, е в ареста с постоянна мярка "задържане под стража". Специализираното списание припомня, че той е бил наказан и за шофиране под въздействието на алкохол.

"Окаяното състояние на пътищата само подхранва гнева. Участъкът от пътя, където беше убита Сияна, е често място на инциденти, особено с тежкотоварни автомобили, и никога не са правени никакви подобрения. Едва след протестите правителството побърза да започне частични пътни ремонти.

България има най-високия процент на смъртност по пътищата в Европа - 74 смъртни случая на милион жители. Тя има и един от най-високите бройки смъртни случаи по пътищата в Европа в абсолютни стойности: 478 души са загинали през 2024 г., до степен, че българските медии наричат ​​това „война по пътищата“, се казва още в публикацията.

След смъртта на дъщеря си, Николай Попов става активист срещу тази „пътна война“.

Той не се колебае да осъди корупцията и некомпетентността на избраните длъжностни лица по отношение на безопасността на движението по пътищата. През август той реагира на страницата си във Facebook срещу новото законодателство, което се стреми да прехвърли цялата отговорност за инцидентите върху шофьорите. „Не съм виждал никакви мерки, насочени към публичната администрация или нейните представители. Няма предложения относно лошо построените пътища и некачествената изработка. Този вид престъпление е напълно пренебрегнато и ми се струва, че това е напълно умишлено“, заяви тогава Николай Попов.

Също така, бащата на Сияна реши да основе фондация на името на дъщеря си и започна да прави дарения и спасителни акции за други деца в беда. През август той дари обезщетението от застрахователната компания за убитата му дъщеря на реанимацията на УМБАЛ Бургас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Пхахахаха, това оня с изскубаните вежди, дет свекър му му уби детето🤣🤣🤣🤣🤣

    15:15 31.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Скрийте го тоя жалък мръсник!
    Реалния убиец на детето! Той е политически деец, който се облажава от кражбите от пътищата! Той е възпитал детето да не слага колан! Каква личност може да е?! НАГЛЕЦ!

    15:16 31.12.2025

  • 3 Шушляк

    2 0 Отговор
    А Курами не.

    15:20 31.12.2025

  • 4 побърканяк

    1 0 Отговор
    Готов е за дУпетат.

    15:21 31.12.2025

