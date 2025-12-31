Новини
Управителят на БНБ: „Не ни казват: „Добре дошли“. Казват ни: „Винаги сте били тук“" ВИДЕО

31 Декември, 2025

Димитър Радев се обърна към българите

Управителят на БНБ: „Не ни казват: „Добре дошли“. Казват ни: „Винаги сте били тук“" ВИДЕО - 1
Снимка: БНБ
Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев часове преди страната ни да стане 21-вият член на еврозоната, цитиран от бТВ.

Със специално видеообръщение, публикувано на на 31 декември, той заяви:

„Има моменти, които трудно се обясняват с числа, с анализи или с институционални формули. Моменти, в които се чува не позиция, а преживяване. Все по-често млади, високообразовани българи говорят за европейския път на България с вълнение, което не се учи и не се симулира – с увереност, която идва не от декларации, а от принадлежност.

Преди няколко седмици присъствах на такъв разговор. Българин, израснал в Нидерландия и днес заемащ отговорна позиция в европейска институция, каза съвсем просто: „От малък се опитвах да убеждавам съучениците и приятелите си, че България е част от Европа. Не ме разбираха. Днес всички разбират.“

В тези думи нямаше поза. Имаше спокойствие и яснота.

Днес думите „Добре дошла, България“ могат да се чуят и да се видят във Франкфурт, Брюксел, Люксембург и на още много места в Европа. Нашият отговор към приятелите ни там е кратък и ясен: „Благодаря, приятели. Ние сме си вкъщи.“

Това не е протокол. Това е чувство.

В този смисъл еврото не е просто икономическо решение. То не е само валута. То е знак за принадлежност – че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. Знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието.

Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове. Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни – редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи.

Еврото не прекъсва този разказ. То го продължава.

Българските букви, образите на Мадарския конник, на Свети Иван Рилски и на Паисий Хилендарски върху европейските пари казват ясно: ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме.

В последните дни този избор беше отбелязан и от Вселенския патриарх Вартоломей – с онзи спокоен авторитет, който не съди, а разпознава значението на символите. Момент, който отразява уверено присъствие на България в Европа, духовна зрялост и уважение към собствената ѝ история. Не като отказ от идентичност, а като нейно уверено присъствие в по-широка общност.

Този момент не изисква възторг. Той изисква яснота. И спокойната увереност, че принадлежността, паметта и бъдещето могат да вървят заедно. БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ – така пише на най-новите европейски монети. И това казва достатъчно. Защото България е Европа. И Европа е България“.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 21 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Еврото не е валута, а оръжие за контрол!

    35 9 Отговор
    Народен съд за тези които унищожиха българския ЛЕВ!

    14:47 31.12.2025

  • 2 бръмбарски смешки

    11 4 Отговор
    а кво казват кръчмарите е по важно

    Ресторантьорите се оплакаха от необясним скок на наемите и края на ниското ДДС
    2025 година завършва с "абсолютно необясним" скок в цените на всички суровини и услуги в ресторантьорския сектор. Това заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в интервю за bTV, като предупреди за предстоящи трудности при разплащанията в лева и евро.

    "От януари се наблюдава ръст на наемите от над 20%, което неизбежно ще се отрази на крайните цени", подчерта Ричард Алибегов. Според него бизнесът е подложен на натиск и от връщането на стандартната ДДС ставка от 20% за сектора, което влиза в сила от 1 януари 2026 година.

    Хаос при плащането на сметките
    Ресторантьорът разкри интересна тенденция при менютата с две цени, които се използват от август месец. По негови думи често се случват опити за "хитруване" от страна на потребителите при превалутирането на сумите.

    "Клиентът оставя 50 лева, ако примерно му е оставена сметка 50 евро – или не е видял, или хитрува. Това са пробойни, всеки се опитва да спекулира", коментира Ричард Алибегов. Той призна, че очаква сериозни проблеми в новогодишната нощ и призова гражданите да разчитат основно на картови плащания, за да избегнат грешки при връщането на ресто.

    Скъпите почивки като признак за успех
    Въпреки оплакванията от разходите, предприемачът отчете позитивна тенденция за българския бизнес по отношение на запълнената леглова база в курортите. Той използв

    14:48 31.12.2025

  • 3 Стенли

    17 5 Отговор
    Абе май ни казват както ни казваше Киселова да ни е яка гърбината че голямо сурвакане ще има 🤑😁

    14:49 31.12.2025

  • 4 И твоят ред иде

    18 4 Отговор
    Този има излъчване и поглед на палач и вече се доказа като такъв, а какво му говорят в гилдията на палачите, слабо ни интересува!

    14:49 31.12.2025

  • 5 разбира се

    8 15 Отговор
    Не винаги,но поне от 30 години, от времето когато плащахме 3000 лева за един единствен долар. Лева още тогава умря,но някои сега се сетиха да го оплакват

    14:49 31.12.2025

  • 6 УдоМача

    13 3 Отговор
    Това изглежда ТОЧНО като портала в казармата:
    - отпред - добре дошли млади войни
    - отзад - дyпe да ви е яко!

    14:50 31.12.2025

  • 7 Само едно кажете

    13 1 Отговор
    Колко евро банкноти въвеждате в обръщение?

    14:50 31.12.2025

  • 8 Любопитен

    12 8 Отговор
    Къде е компетентния да напише че ще ни се завие свят като научим на първи новия курс на еврото към лева? То бяха компетентни големи думи, от малък некомпетентен човек.

    14:50 31.12.2025

  • 9 това на снимката

    12 4 Отговор
    е един много честен и много работлив човек!!!

    14:51 31.12.2025

  • 10 Оги

    7 20 Отговор
    Велик, Митко Радев! Дано стане шеф на ЕЦБ. Шенген и еврозона, това е! Тръгваш от Атина и караш до Ламанша, минаваш през десетки държави и няма граници, и си плащаш с едни и същи пари и не ти пука! Това е най-великото нещо! Не мога да намеря думи да изразя радостта си, че сме част от това нещо. Просто немислимо! Малка България е част от еврозоната! Нереалистично хубаво, но факт!!!

    14:51 31.12.2025

  • 11 .......

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":

    Тихо копейке. Гледам счетоводител си. Тези дни ще те скъсат от работа. Така че захващай се да си изкараш еврото за месеца вместо да го играеш голям патриот.

    14:51 31.12.2025

  • 12 1488

    9 2 Отговор
    а кат винаги сме били твм, що да влизаме

    14:53 31.12.2025

  • 13 Не, не и не !!!

    14 4 Отговор
    Няма да плащам в евро в България, тва е положението !!! Никой не може да ме накара !!!

    14:53 31.12.2025

  • 14 Фен

    15 4 Отговор
    Казаха ни, благодарим за спестяванията ви, идвайте да помагате на фалиращата Франция.

    14:53 31.12.2025

  • 15 1488

    8 1 Отговор
    Не ни казват: „Добре дошли“. Нищо не ни казват. ВИДЕО

    14:53 31.12.2025

  • 16 Мда

    15 1 Отговор
    Мърляч продажен да се задавиш с това, за което ни продаде! Кажи на бабата с 300 евро пенсия как ще я кара или на този с 600 евро заплата? Какво ще купи и как ще живее.
    Кажи за колко ни продадохте?

    14:54 31.12.2025

  • 17 43215

    4 10 Отговор
    Копейките тъжно мълчат…😇😁

    14:54 31.12.2025

  • 18 Цък

    17 2 Отговор
    Боклук. Един от продажниците вкарали България в еврозоната с фалшифицирани данни. Защо заплатите в държавния сектор ще бъдат индексирани с 5% в удължения бюджет при инфлация под 3 % според условията за ЕЗ. Продажник, съд.

    14:54 31.12.2025

  • 19 запознат

    12 2 Отговор
    Няма доклад на БНБ за еврото , не смеят да го подпишат

    14:54 31.12.2025

  • 20 1488

    1 7 Отговор
    абе ко ше праят П 0врьщане и Двуличие след 1ви януари ???

    14:54 31.12.2025

  • 21 скоро

    8 2 Отговор
    И този на стадиона !

    14:55 31.12.2025

  • 22 Попето

    9 3 Отговор
    Когато държавата с нейните институции прекалено много хвали и превъзнася нещо, колко е полезно за хората, как ще за живеем по добре и прочие нелепици, значи това "нещо" всъщност е в ущърб на множеството от хората. Същото беше с ковид ваксините, които впоследствие се оказаха крайно опасни! И на нито една дума не вярвам на този неприлично високи платвн чиновник!

    14:55 31.12.2025

  • 23 необясним скок на наемите

    До коментар #2 от "бръмбарски смешки":

    ами хазяите на ресторанти виждат пък също
    необясним скок на цените в менюто
    и що пък да няма
    необясним скок на наемите

    има едни половин милион хора с парици за които заведенията са им втория дом
    и затова има и необясним скок на наемите

    14:55 31.12.2025

  • 25 Този управител на БНБ

    11 1 Отговор
    трябва да бъде махнат незабавно от поста, при първото правителство, което ще милее наистина за България. Дано стане скоро !

    14:56 31.12.2025

  • 26 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    8 1 Отговор
    Според мен ни казват "Добре че дойдохте, писна ни само ние да подаряваме на Украйна"...

    14:57 31.12.2025

  • 28 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    Този е вече никой.

    14:58 31.12.2025

  • 29 Голем смех

    5 2 Отговор

    До коментар #13 от "Не, не и не !!!":

    Може, но ще трябва да се разбереш някак с енергото, ВиК, мобилния оператор, кабелната телевизия, бензиностанциите и със магазините за хранителни стоки, но нека силата бъде с теб, може и да успееш :) хахахаххахахах

    14:58 31.12.2025

  • 30 Верно ли бе

    7 2 Отговор
    И тоя е специалист по демагогия ( по народному - овчи моабети ) . Много приказки , смисъл никакъв. Говори , но всъщност нищо не казва. Един куп заучени , клиширани , нищо незначещи кухи фрази.

    14:58 31.12.2025

  • 31 Хаха

    До коментар #17 от "43215":

    Кажи розов комсомолецо каква е връзката между еврото и копейката? Да ти кажа, че руснаците въобще не ни споменават и отразяват! Слугата нали знаеш за какво служи и къде седи? Питай този нещастник за колко ни продадоха? За война ли ни готвят, за изчезване на държавата, за какво?

    Коментиран от #36

    14:58 31.12.2025

  • 32 Орколюб

    1 7 Отговор
    Няма да има евро , имам имформация от Кремъл и даже на Нова Година г-н Владимир Путин ще държи реч по БНТ !

    14:58 31.12.2025

  • 33 Броени часове

    3 6 Отговор
    до пълната интеграция на България в Европа, където ни е мястото!

    Да живее Европа!

    Европа = България!

    14:59 31.12.2025

  • 34 Инфлуенсър

    4 1 Отговор
    Мите, взел съм една камера да снимам разправиите в магазините на 1-ви. Ще ти ги пусна после на електроннта поща. Ей така, да си ги имаш.

    14:59 31.12.2025

  • 35 Стенли

    До коментар #9 от "това на снимката":

    Признавам че имаш много добро чувство за хумор 😁😁

    15:00 31.12.2025

  • 36 43215

    До коментар #31 от "Хаха":

    Клети безпомощни копейки 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ще плащате с €враци

    15:00 31.12.2025

  • 37 Народният

    До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":

    съд ще го гледаш през крив макарон, няма ги вече руските пушки

    15:01 31.12.2025

  • 38 БНБ е крадлива мафия от шарлатани

    7 4 Отговор
    БНБ има политика на кражба от народа! Инфлацията е вид кражба от бнб

    15:01 31.12.2025

  • 39 Стенли

    До коментар #33 от "Броени часове":

    А то по тая логика трябва Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁

    15:02 31.12.2025

  • 40 Путин каза,

    3 6 Отговор
    че на руските тролове ще продължи да плаща в рубли, те да си превалутират в евро!

    15:02 31.12.2025

  • 42 не може да бъде

    4 2 Отговор
    големият въпрос е какво е еврозоната в момента -клуб на богатите цъфтяща градина ...такива определения имаше по-рано ...но сега ги няма !?Тогава какво е еврозоната - нещо неясно обвито в мъгла зона на турбуленция или просто финансова яма в която всички трябва да са вътре!?!Съмнението е най-вече за последното защото има много въпроси .... защо не ни приеха по-рано -когато бяхме даже по-добре икономически защо в момент когато певрозоната ще се натовари с дълг 90 млрд евро за подкрепа на Украйна!?Защо сега когато главната икономиката - на Германия -е трета година в рецесия и не си вижда проблясък за по.добро!?защо сега -когато дълговете на държавите в еврозоната стигнаха тавана и вече даже го пробиват!?И не на последно място - каква нужда има от такава промяна след като ние сме във валутен борд и левът е стабилен !?Ами има нещо гнило ...в Дания ..или по-точно в тая далавера!?

    15:03 31.12.2025

  • 43 Перо

    4 1 Отговор
    Тоя е костовистки, некадърен боклук!

    15:03 31.12.2025

  • 44 Дупничанин

    6 1 Отговор
    Всичко е ток и жица - заплати наполовина, цени х2. Нема ядове.

    15:03 31.12.2025

  • 45 .......

    До коментар #39 от "Стенли":

    Сори ,Копейка,но Еврото влиза .

    Коментиран от #49, #53

    15:04 31.12.2025

  • 46 Сатана Z

    6 1 Отговор
    ГЕРБава че-кия крадлива!

    15:04 31.12.2025

  • 47 Bъзпалени едноклетъчни копейки

    До коментар #42 от "не може да бъде":

    Най-добре да ви направят един резерват на копейките, да си въртите там левчета, хорца, казачоци и да не занимавате нормалните хора с глупостите си.

    15:05 31.12.2025

  • 48 Дедо Мраз

    7 2 Отговор
    Тоя шушляк да обясни каква е ползата за обикновенните граждани.

    15:06 31.12.2025

  • 49 Копейка

    До коментар #45 от ".......":

    И на теб ти влиза,ама още не си усетил колко надълбоко.

    15:06 31.12.2025

  • 50 12345

    0 1 Отговор

    аз помня времето, когато джойнта беше левче

    15:07 31.12.2025

  • 52 .......

    До коментар #49 от "Копейка":

    Последните дни са най-тежки, агонията на рубладжийте ме кефи.. 🤪

    15:07 31.12.2025

  • 53 Стенли

    До коментар #45 от ".......":

    А на тебе у устатааа крадлива продажна .

    15:09 31.12.2025

  • 54 .......

    До коментар #53 от "Стенли":

    Българските ватнишки русороби вият и пищят, и газ пикаят, и го пият! ❤

    15:10 31.12.2025

  • 55 Ние

    1 5 Отговор
    Искаме да си остане българският ЛЕВ!!!
    Води ни Путине!!!

    15:11 31.12.2025

  • 56 Ти какъв си, бе?

    3 0 Отговор
    За сведение на тази алчна мумия, българите и останалите балканци сме били много преди да дойдат те, диваците от юг и да избият роднините ни в западната част на континента, а с източните сме се били рамо до рамо срещу ордите им, империите им и сега дълбоката им държава и банките ѝ!

    15:11 31.12.2025

  • 57 Млъкни

    До коментар #54 от ".......":

    Бе въшкар умирисан клошар .

    15:11 31.12.2025

  • 58 Някой

    2 1 Отговор
    Ти и сега не си тук а някъде другаде блущаеш нещас ...ко

    15:11 31.12.2025

  • 59 .......

    До коментар #57 от "Млъкни":

    Има ли рев на пр ос ти копейки 😂😂😂

    15:12 31.12.2025

  • 60 Пътеписи от миналото

    До коментар #10 от "Оги":

    Това вече е било в Римската империя и ако било толкова хубаво, както мислят тъпаците, тя щеше да съществува и до днес.

    15:12 31.12.2025

  • 62 Добре

    До коментар #9 от "това на снимката":

    Да си изкопае ямата сам тогава, да не търсим цигани!

    15:14 31.12.2025

  • 63 Хаха

    5 1 Отговор
    Добре дошли в клуба на задлъжнелите и си пригответе 1,2 милиарда евро заем за Украйна, който няма да Ви бъде върнат.

    15:14 31.12.2025

  • 64 Тъпи парчета, образец ви

    2 2 Отговор
    Казват ни "Винаги сте били бедни и сега пак ще ви оберем". Идва времето 1958-1962г.

    15:15 31.12.2025

  • 65 болгарин..

    До коментар #54 от ".......":

    Шизо урсулците се кефят,че приемат една изкуствена валута на една несъществуваща юръп държава,командорена от дъртио джендър урсул,а мужиците с полички в е.с..се надпреварват да клечат и да цукать нозете и

    15:18 31.12.2025

  • 66 линейка за Копейка

    До коментар #63 от "Хаха":

    Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤

    15:19 31.12.2025

  • 67 Мда

    До коментар #52 от ".......":

    Може ли някой от розовите комсомолци да обясни връзката Евро копейка? Иначе оставам с впечатлението, че Рамбо Свирчев е активирал фабриката да повтаря едно и също,

    15:19 31.12.2025

  • 68 Еврото го бламираха твоите хора, факт!

    4 0 Отговор
    Еврото е бламирано и силно компрометирано!
    От Б.Борисов, Р.Желязков, Асен Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..
    Същите сами бламираха и провалиха ПРАВИТЕЛСТВОТО подписало
    заличаване на националната българска валута – Българския лев
    и замяната му с измисленото НЕбългарско „щастливо“ Евро, факт!

    Същите големи политици на България -
    Б.Борисов, Р.Желязков, Асен Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..
    бламираха и КОМПРОМЕТИРАХА същото щастливо ЕВРО
    като провалиха първия бюджет на България в
    НЕбългарското щастливо Евро, факт!

    Децата на тези, които подкрепят с имената си - теглене на нови дългове,
    за да ги окачат на вратовете на целия български народ – ще ги връщат
    с личните богатства на родителите си!

    Откъде-накъде населението, което никой за нищо не пита –
    ще опъва врат и шия, да връща кредити, вместо тарикатите
    дето ще си правят чики-рики кеф с комисионни,
    и впоследствие да почнат да разпродават народната държавна собственост
    на останалите български производствени мощности и инфраструктура!

    Много за хитри се считат нали – „елита“ натоварва населението и държавата
    да теглят теглото и зависимостта на дължници с милиардни дългове,
    а те ни срам, ни очи ще си се кефят по яхти и спа-зони!?
    Откъде-накъде?
    Народът е побеснял заради заличаването на Българския лев
    и изпадане в пълна зависимост от брюкселските дегенераи.
    С които ние - истинските Българи НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО ПО НИЩО,
    И НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ НЕЩО ОБЩО!

    Господ

    15:20 31.12.2025

  • 69 побърканяк

    До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":

    Тоя ще един от бъдещите посетители на СПА център Белене.

    15:20 31.12.2025

  • 70 Хаха

    До коментар #66 от "линейка за Копейка":

    Що ти къде ще бъдеш ? На Марс или Луната? Ако ти си там нали тук ще остане я дете, я родител ?

    15:20 31.12.2025

  • 71 Ха ха ха

    До коментар #14 от "Фен":

    ши спасяваш Франция. Смях

    15:21 31.12.2025

  • 72 Еврото го бламираха твоите хора, факт! 2

    До коментар #68 от "Еврото го бламираха твоите хора, факт!":

    Народа е побеснял заради заличаването на Българския лев
    и изпадане в пълна зависимост от брюкселските дегенераи.
    С които ние - истинските Българи НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО ПО НИЩО,
    И НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ НЕЩО ОБЩО!

    Господине, защо след касапницата на Априлското въстание 1876 г.
    никой от твоята Европа не дойде да защити и да освободи българския народ
    и България от тежкото жестоко османско робство и България осъмва в 1878 г.
    при пълен примитивизъм като битие и стопанско развитие?!

    15:21 31.12.2025

  • 74 ТАКА Е

    1 0 Отговор
    TУKAШHИTE БAHДИTИ BИHAГИ CTE БИЛИ C БPЮKCEЛCKATA MAФИЯ

    15:23 31.12.2025

  • 76 ...

    1 0 Отговор
    Ревете нещастни копейки! Много ме забавлявате...

    15:24 31.12.2025

  • 77 линейка за Копейка

    До коментар #70 от "Хаха":

    с кеф ще ги плащаме ... А за ру сор оби те незнам .. вие с рев

    15:24 31.12.2025

