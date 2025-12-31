Управителят на БНБ: „Не ни казват: „Добре дошли“. Казват ни: „Винаги сте били тук“" ВИДЕО

Еврото не е просто валута, то е знак за принадлежност. Това заяви управителят на Българската народна банка Димитър Радев часове преди страната ни да стане 21-вият член на еврозоната, цитиран от бТВ.
Със специално видеообръщение, публикувано на на 31 декември, той заяви:
„Има моменти, които трудно се обясняват с числа, с анализи или с институционални формули. Моменти, в които се чува не позиция, а преживяване. Все по-често млади, високообразовани българи говорят за европейския път на България с вълнение, което не се учи и не се симулира – с увереност, която идва не от декларации, а от принадлежност.
Преди няколко седмици присъствах на такъв разговор. Българин, израснал в Нидерландия и днес заемащ отговорна позиция в европейска институция, каза съвсем просто: „От малък се опитвах да убеждавам съучениците и приятелите си, че България е част от Европа. Не ме разбираха. Днес всички разбират.“
В тези думи нямаше поза. Имаше спокойствие и яснота.
Днес думите „Добре дошла, България“ могат да се чуят и да се видят във Франкфурт, Брюксел, Люксембург и на още много места в Европа. Нашият отговор към приятелите ни там е кратък и ясен: „Благодаря, приятели. Ние сме си вкъщи.“
Това не е протокол. Това е чувство.
В този смисъл еврото не е просто икономическо решение. То не е само валута. То е знак за принадлежност – че мястото ти не е в периферията, а в пространство на общи правила, доверие и отговорност. Знак, че усилието, което си положил, е било разпознато и прието.
Българският лев винаги е бил повече от пари. Името му идва от лъва – символ, който съпътства българската държавност от векове. Левът остава част от нашата история и от паметта на поколения българи. Никой не го отнема. Той просто заема своето място в разказа за страната ни – редом с марките, франковете и лирите на други европейски народи.
Еврото не прекъсва този разказ. То го продължава.
Българските букви, образите на Мадарския конник, на Свети Иван Рилски и на Паисий Хилендарски върху европейските пари казват ясно: ние не се отказваме от себе си. Ние заявяваме кои сме.
В последните дни този избор беше отбелязан и от Вселенския патриарх Вартоломей – с онзи спокоен авторитет, който не съди, а разпознава значението на символите. Момент, който отразява уверено присъствие на България в Европа, духовна зрялост и уважение към собствената ѝ история. Не като отказ от идентичност, а като нейно уверено присъствие в по-широка общност.
Този момент не изисква възторг. Той изисква яснота. И спокойната увереност, че принадлежността, паметта и бъдещето могат да вървят заедно. БОЖЕ, ПАЗИ БЪЛГАРИЯ – така пише на най-новите европейски монети. И това казва достатъчно. Защото България е Европа. И Европа е България“.
Еврото не е валута, а оръжие за контрол!
14:47 31.12.2025
14:47 31.12.2025
Стенли
14:49 31.12.2025
И твоят ред иде
14:49 31.12.2025
разбира се
14:49 31.12.2025
6 УдоМача
- отпред - добре дошли млади войни
- отзад - дyпe да ви е яко!
14:50 31.12.2025
Само едно кажете
14:50 31.12.2025
Любопитен
14:50 31.12.2025
това на снимката
Коментиран от #35, #62
14:51 31.12.2025
Оги
Коментиран от #24, #60
14:51 31.12.2025
11 .......
До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":Тихо копейке. Гледам счетоводител си. Тези дни ще те скъсат от работа. Така че захващай се да си изкараш еврото за месеца вместо да го играеш голям патриот.
14:51 31.12.2025
1488
14:53 31.12.2025
Не, не и не !!!
Коментиран от #27, #29
14:53 31.12.2025
Фен
Коментиран от #71
14:53 31.12.2025
1488
14:53 31.12.2025
16 Мда
Кажи за колко ни продадохте?
14:54 31.12.2025
43215
Коментиран от #31
14:54 31.12.2025
Цък
14:54 31.12.2025
запознат
14:54 31.12.2025
1488
Коментиран от #41
14:54 31.12.2025
скоро
14:55 31.12.2025
Попето
14:55 31.12.2025
23 необясним скок на наемите
До коментар #2 от "бръмбарски смешки":ами хазяите на ресторанти виждат пък също
необясним скок на цените в менюто
и що пък да няма
необясним скок на наемите
има едни половин милион хора с парици за които заведенията са им втория дом
и затова има и необясним скок на наемите
14:55 31.12.2025
Този управител на БНБ
14:56 31.12.2025
Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
14:57 31.12.2025
Последния Софиянец
14:58 31.12.2025
29 Голем смех
До коментар #13 от "Не, не и не !!!":Може, но ще трябва да се разбереш някак с енергото, ВиК, мобилния оператор, кабелната телевизия, бензиностанциите и със магазините за хранителни стоки, но нека силата бъде с теб, може и да успееш :) хахахаххахахах
14:58 31.12.2025
Верно ли бе
14:58 31.12.2025
31 Хаха
До коментар #17 от "43215":Кажи розов комсомолецо каква е връзката между еврото и копейката? Да ти кажа, че руснаците въобще не ни споменават и отразяват! Слугата нали знаеш за какво служи и къде седи? Питай този нещастник за колко ни продадоха? За война ли ни готвят, за изчезване на държавата, за какво?
Коментиран от #36
14:58 31.12.2025
Орколюб
14:58 31.12.2025
33 Броени часове
Да живее Европа!
Европа = България!
Коментиран от #39
14:59 31.12.2025
Инфлуенсър
14:59 31.12.2025
35 Стенли
До коментар #9 от "това на снимката":Признавам че имаш много добро чувство за хумор 😁😁
15:00 31.12.2025
36 43215
До коментар #31 от "Хаха":Клети безпомощни копейки 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ще плащате с €враци
15:00 31.12.2025
37 Народният
До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":съд ще го гледаш през крив макарон, няма ги вече руските пушки
15:01 31.12.2025
БНБ е крадлива мафия от шарлатани
15:01 31.12.2025
39 Стенли
До коментар #33 от "Броени часове":А то по тая логика трябва Полша и Дания трябва да са най големите приятели на Русия и Путин защото изобщо не искат да чуят за еврозоната 🤔😁
Коментиран от #45
15:02 31.12.2025
Путин каза,
15:02 31.12.2025
не може да бъде
Коментиран от #47
15:03 31.12.2025
Перо
15:03 31.12.2025
Дупничанин
Коментиран от #50
15:03 31.12.2025
45 .......
До коментар #39 от "Стенли":Сори ,Копейка,но Еврото влиза .
Коментиран от #49, #53
15:04 31.12.2025
Сатана Z
15:04 31.12.2025
47 Bъзпалени едноклетъчни копейки
До коментар #42 от "не може да бъде":Най-добре да ви направят един резерват на копейките, да си въртите там левчета, хорца, казачоци и да не занимавате нормалните хора с глупостите си.
15:05 31.12.2025
Дедо Мраз
15:06 31.12.2025
49 Копейка
До коментар #45 от ".......":И на теб ти влиза,ама още не си усетил колко надълбоко.
Коментиран от #52
15:06 31.12.2025
50 12345
До коментар #44 от "Дупничанин":аз помня времето, когато джойнта беше левче
15:07 31.12.2025
52 .......
До коментар #49 от "Копейка":Последните дни са най-тежки, агонията на рубладжийте ме кефи.. 🤪
Коментиран от #67
15:07 31.12.2025
53 Стенли
До коментар #45 от ".......":А на тебе у устатааа крадлива продажна .
Коментиран от #54
15:09 31.12.2025
54 .......
До коментар #53 от "Стенли":Българските ватнишки русороби вият и пищят, и газ пикаят, и го пият! ❤
Коментиран от #57, #65
15:10 31.12.2025
55 Ние
Води ни Путине!!!
15:11 31.12.2025
Ти какъв си, бе?
15:11 31.12.2025
57 Млъкни
До коментар #54 от ".......":Бе въшкар умирисан клошар .
Коментиран от #59
15:11 31.12.2025
Някой
15:11 31.12.2025
59 .......
До коментар #57 от "Млъкни":Има ли рев на пр ос ти копейки 😂😂😂
15:12 31.12.2025
60 Пътеписи от миналото
До коментар #10 от "Оги":Това вече е било в Римската империя и ако било толкова хубаво, както мислят тъпаците, тя щеше да съществува и до днес.
15:12 31.12.2025
62 Добре
До коментар #9 от "това на снимката":Да си изкопае ямата сам тогава, да не търсим цигани!
15:14 31.12.2025
63 Хаха
Коментиран от #66
15:14 31.12.2025
Тъпи парчета, образец ви
15:15 31.12.2025
65 болгарин..
До коментар #54 от ".......":Шизо урсулците се кефят,че приемат една изкуствена валута на една несъществуваща юръп държава,командорена от дъртио джендър урсул,а мужиците с полички в е.с..се надпреварват да клечат и да цукать нозете и
15:18 31.12.2025
66 линейка за Копейка
До коментар #63 от "Хаха":Най-сладкото е, че и всички русороби ще плащате ❤
Коментиран от #70
15:19 31.12.2025
67 Мда
До коментар #52 от ".......":Може ли някой от розовите комсомолци да обясни връзката Евро копейка? Иначе оставам с впечатлението, че Рамбо Свирчев е активирал фабриката да повтаря едно и също,
15:19 31.12.2025
68 Еврото го бламираха твоите хора, факт!
От Б.Борисов, Р.Желязков, Асен Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..
Същите сами бламираха и провалиха ПРАВИТЕЛСТВОТО подписало
заличаване на националната българска валута – Българския лев
и замяната му с измисленото НЕбългарско „щастливо“ Евро, факт!
Същите големи политици на България -
Б.Борисов, Р.Желязков, Асен Василев, Ив.Мирчев, А.Атанасов, Божанов..
бламираха и КОМПРОМЕТИРАХА същото щастливо ЕВРО
като провалиха първия бюджет на България в
НЕбългарското щастливо Евро, факт!
Децата на тези, които подкрепят с имената си - теглене на нови дългове,
за да ги окачат на вратовете на целия български народ – ще ги връщат
с личните богатства на родителите си!
Откъде-накъде населението, което никой за нищо не пита –
ще опъва врат и шия, да връща кредити, вместо тарикатите
дето ще си правят чики-рики кеф с комисионни,
и впоследствие да почнат да разпродават народната държавна собственост
на останалите български производствени мощности и инфраструктура!
Много за хитри се считат нали – „елита“ натоварва населението и държавата
да теглят теглото и зависимостта на дължници с милиардни дългове,
а те ни срам, ни очи ще си се кефят по яхти и спа-зони!?
Откъде-накъде?
Народът е побеснял заради заличаването на Българския лев
и изпадане в пълна зависимост от брюкселските дегенераи.
С които ние - истинските Българи НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО ПО НИЩО,
И НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ НЕЩО ОБЩО!
Господ
Коментиран от #72
15:20 31.12.2025
69 побърканяк
До коментар #1 от "Еврото не е валута, а оръжие за контрол!":Тоя ще един от бъдещите посетители на СПА център Белене.
15:20 31.12.2025
70 Хаха
До коментар #66 от "линейка за Копейка":Що ти къде ще бъдеш ? На Марс или Луната? Ако ти си там нали тук ще остане я дете, я родител ?
Коментиран от #75, #77
15:20 31.12.2025
71 Ха ха ха
До коментар #14 от "Фен":ши спасяваш Франция. Смях
15:21 31.12.2025
72 Еврото го бламираха твоите хора, факт! 2
До коментар #68 от "Еврото го бламираха твоите хора, факт!":Народа е побеснял заради заличаването на Българския лев
и изпадане в пълна зависимост от брюкселските дегенераи.
С които ние - истинските Българи НЯМАМЕ НИЩО ОБЩО ПО НИЩО,
И НИКОГА НЯМА ДА ИМАМЕ НЕЩО ОБЩО!
Господине, защо след касапницата на Априлското въстание 1876 г.
никой от твоята Европа не дойде да защити и да освободи българския народ
и България от тежкото жестоко османско робство и България осъмва в 1878 г.
при пълен примитивизъм като битие и стопанско развитие?!
15:21 31.12.2025
ТАКА Е
15:23 31.12.2025
...
15:24 31.12.2025
77 линейка за Копейка
До коментар #70 от "Хаха":с кеф ще ги плащаме ... А за ру сор оби те незнам .. вие с рев
15:24 31.12.2025
