Какво се случва с Volvo и какъв ще е скандинавският отговор на германската доминация? Морис Баяр пред ФАКТИ

Volvo Cars е на път да представи един от най-ключовите си продукти в сегмента на средноразмерните премиум SUV автомобили – изцяло електрическия Volvo EX60. На фона на все по-ожесточената конкуренция от страна на германските производители, потърсихме г-н Баяр, управляващ директор на вносителите на Volvo Cars за EMEA, за да разберем какви са козовете на шведската марка в тази битка за сърцата на потребителите. Въпреки че г-н Баяр запазва известна дискретност относно подробностите за EX60 (чийто световен дебют е насрочен за 21 януари 2026 година), наличната информация за архитектурата на модела подсказва сериозно технологично предимство пред конкуренцията, особено спрямо германските предложения. Ето и неговото становище по въпроса:

Volvo е на път да представи един от най-важните си продукти – изцяло електрическия EX60. Вече знаем, че автомобилът ще бъде напредничав в много отношения. Но конкуренцията от германските премиум производители е по-силна от всякога. Кои са оръжията на Volvo в тази битка за потребителите?

Volvo Cars вярва, че бъдещето е изцяло електрическо и нашата цел е до 2030 година да постигнем 90-100% „електрифицирано“ портфолио, което включва както Plug-In хибриди (PHEV), така и изцяло електрически модели. Разбира се, осъзнаваме, че за някои клиенти по света преходът все още не е възможен или желан, поради което поддържаме балансирано портфолио от PHEV и BEV (изцяло електрически) продукти.

Volvo EX60

Предстоящият EX60 е нов продукт в един от най-конкурентните сегменти, особено в Европа. EX60, както всички наши модели, ще има безопасността в своята същност и ще се отличава с разпознаваем скандинавски дизайн. Технологиите ще играят ключова роля. Благодарение на модерната централна компютърна архитектура и актуализациите Over-the-Air (OTA), автомобилът ще става все по-добър с времето. В EX60 ще дебютира и отличеният с наградата от списание TIME - "Най-добро изобретение на 2025 година" нов мултиадаптивен предпазен колан. Той е проектиран да защитава хората по-добре, като се адаптира към пътните условия и към самия човек, носещ колана, благодарение на данни в реално време от сензорите на автомобила.

EX60 ще бъде оборудван с компютър NVIDIA Drive Thor с огромна изчислителна мощ и силови модули от трето поколение с 93% ефективност. Как тази комбинация от хардуер ще повлияе на реалния пробег на автомобила при различни условия на шофиране и как Volvo планира да използва тази несравнима изчислителна мощ в първите години на пазара, преди пълното автономно шофиране да бъде изцяло внедрено?

В момента е твърде рано да се даде конкретен отговор за EX60. Но ако вземем за пример нашия флагман EX90, неговата централна компютърна архитектура вече позволява на собствениците да получават нови функции и възможности чрез OTA актуализации, като автомобилът се подобрява с течение на времето. Всяка стъпка на Volvo Cars е насочена към създаването на по-безопасни автомобили както за пътниците, така и за околните, и ние ще разработваме технологии само ако те изпълняват тази цел.

Г-н Баяр, Volvo е световноизвестна с репутацията си на един от най-безопасните автомобили в света. Какво е бъдещето на безопасността и сигурността за марката?

Безопасността е и ще остане нашият основен приоритет. Ние винаги сме се стремили да защитаваме хората и онова, което е важно за тях. Ние определяме собствени стандарти за безопасност, базирани на знанията, натрупани от изследвания на реални пътни инциденти още от 70-те години на миналия век. Следващото ниво на активната безопасност разчита на усъвършенствани технологии, които изискват възможността за използване на силата на данни, софтуер и изкуствен интелект, за да създаваме по-безопасни автомобили.

Polestar вече не е съсобственост на Volvo. Как виждате сътрудничеството с тях в бъдеще?

Морис Баяр

Volvo Cars вижда големи възможности за сътрудничество и използване на синергиите в рамките на по-широката Geely Group – това е предимство, което повечето конкуренти нямат. Polestar е една от "бранд сестрит"е в Geely Group, в която Volvo Cars в момента притежава 18% (бел. ред. – след продажбата на акции през май 2024 година). Чудесен пример за нашето сътрудничество е, че бъдещият Polestar 7, чието лансиране е планирано за 2028 година, ще бъде произведен в нашия изцяло електрически завод в Кошице, Словакия.

Лансирахте Volvo XC70 Hybrid с 200 километра електрически пробег (по цикъл CLTC). Кога ще го видим в Европа? Планирате ли подобна надстройка за останалите си PHEV модели?

XC70 беше пуснат първо в Китай, тъй като виждаме високо търсене на този тип автомобил на този пазар. Volvo Cars планира да представи модела и в Европа на по-късен етап, като ще продължим да оценяваме пазарните условия и търсенето от клиентите. Ние възприемаме прагматичен подход към създаването на балансирано портфолио, което да отговори на нуждите на потребителите. Ще продължим да инвестираме в изключително успешните ни PHEV модели, които предлагаме днес, но не можем да потвърдим бъдещи продукти в момента.

Volvo XC70 Hybrid

Посочете ни една причина клиентите да изберат Volvo пред германската конкуренция?

Разбира се, мога да говоря само за Volvo Cars и това, което правим. Тук вярвам, че имаме едно доста уникално и убедително предложение, което се основава на нашия постоянен и силен фокус върху безопасността, потребителското изживяване и скандинавския дизайн.

Volvo Cars не добавя повече технологии или по-големи екрани самоцелно – ние оборудваме автомобилите си с технологии, които са наистина полезни за потребителя. Един чудесен пример е системата за разбиране на водача в нашите автомобили на платформа SPA2, която използва сензори в реално време, за да разбере дали водачът е разсеян, уморен или с нарушени способности, така че автомобилът да може да се намеси и да окаже подкрепа при нужда.

Volvo EX90

Друг пример е „мултиадаптивният предпазен колан“, иновация, която ще бъде представена с идващия ни средноразмерен SUV EX60. Използвайки данни в реално време от усъвършенстваните вътрешни и външни сензори, коланът е проектиран да защитава по-добре хората, като се адаптира към пътните условия и към човека, който го е поставил - включително фактори като ръст, тегло, форма на тялото и позиция на седене.

И двете иновации – Системата за разбиране на водача и мултиадаптивният предпазен колан, бяха признати от списание TIME в техните списъци за „Най-добри изобретения“ съответно за 2024-а и 2025 година.

И накрая но не на последно място, докато се фокусирате върху електрификацията, ще изоставите ли напълно двигателите с вътрешно горене или, подобно на BMW, ще продължите да предлагате същите модели и с такива двигатели? Какво е бъдещето на ДВГ в марката Volvo?

За Volvo Cars става въпрос за балансирано портфолио от Plug-In хибриди и изцяло електрически модели, което да отговаря на нуждите на нашите клиенти по целия свят. Признаваме, че част от нашите клиенти все още не са готови да преминат към изцяло електрически автомобили и нашите Plug-In хибриди ще продължат да играят важна роля в това отношение. Нещо повече, няма да изоставим напълно двигателите с вътрешно горене и ще продължим да ги предлагаме още известно време.