Eдна история за безпрецедентна щедрост от страна на Volvo

В света на автомобилостроенето, където всеки патент е златно яйце, има една история за безпрецедентна щедрост, която е достойна за холивудски сценарий. Става дума за най-важното изобретение за сигурността в колата – триточковия предпазен колан, и за шведския концерн Volvo, който взе едно изумително, почти немислимо решение: да даде своя патент безплатно на целия свят.

Всичко започва преди много време. Годината е 1959. Дотогава колите са оборудвани предимно с двуточкови (през кръста) колани, които често причиняват повече вътрешни наранявания при сблъсък, отколкото да предотвратяват фатални последици. В този критичен момент, инженерът Нилс Болин, който е работил по концепции за катапултни седалки за SAAB, прилага своя опит в аерокосмическата сигурност към обикновения автомобил.

Гениалността на Болин се крие в простотата: колан, който обхваща едновременно таза и гръдния кош, разпределяйки силата на удара върху най-здравите части на тялото. Първият автомобил, оборудван с тази революционна система, е Volvo PV544.

Обичайната бизнес логика повелява, че такова епохално изобретение трябва да бъде защитено с всички сили и да генерира баснословни печалби. Volvo обаче решава да постъпи точно обратното.

Ръководството на компанията осъзнава, че значението на колана далеч надхвърля търговските им интереси. Това е въпрос на обществено здраве. Вместо да монополизират технологията и да принудят конкурентите да разработват по-малко ефективни алтернативи, те правят един изумителен ход: предоставят патента на триточковия колан свободен за ползване от всеки производител по света.

„Каква е ползата от това да сме единствените, които имат най-сигурния колан, ако хората продължават да загиват в другите коли?“ – това е била водещата философия.

Този алтруистичен акт превръща Volvo не просто в автомобилен производител, а в еталон за отговорност. Днес, десетилетия по-късно, триточковият колан е задължителен стандарт във всяко превозно средство и е спасен животът на милиони.

Статистиката говори сама: според проучвания, една човешка съдба бива спасена на всеки шест минути благодарение на изобретението на Нилс Болин и решението на Volvo да го сподели. Тази малка, но могъща особеност на автомобила, която приемаме за даденост, е най-яркият пример за това как един бизнес може да загърби моментната печалба в името на хуманността.