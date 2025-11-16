Новини
Как триточковият колан спаси милиони без да донесе пари на компанията, която го въвежда

В света на автомобилостроенето, където всеки патент е златно яйце, има една история за безпрецедентна щедрост, която е достойна за холивудски сценарий. Става дума за най-важното изобретение за сигурността в колата – триточковия предпазен колан, и за шведския концерн Volvo, който взе едно изумително, почти немислимо решение: да даде своя патент безплатно на целия свят.

Всичко започва преди много време. Годината е 1959. Дотогава колите са оборудвани предимно с двуточкови (през кръста) колани, които често причиняват повече вътрешни наранявания при сблъсък, отколкото да предотвратяват фатални последици. В този критичен момент, инженерът Нилс Болин, който е работил по концепции за катапултни седалки за SAAB, прилага своя опит в аерокосмическата сигурност към обикновения автомобил.

Гениалността на Болин се крие в простотата: колан, който обхваща едновременно таза и гръдния кош, разпределяйки силата на удара върху най-здравите части на тялото. Първият автомобил, оборудван с тази революционна система, е Volvo PV544.

Обичайната бизнес логика повелява, че такова епохално изобретение трябва да бъде защитено с всички сили и да генерира баснословни печалби. Volvo обаче решава да постъпи точно обратното.

Eдна история за безпрецедентна щедрост от страна на Volvo

Ръководството на компанията осъзнава, че значението на колана далеч надхвърля търговските им интереси. Това е въпрос на обществено здраве. Вместо да монополизират технологията и да принудят конкурентите да разработват по-малко ефективни алтернативи, те правят един изумителен ход: предоставят патента на триточковия колан свободен за ползване от всеки производител по света.

„Каква е ползата от това да сме единствените, които имат най-сигурния колан, ако хората продължават да загиват в другите коли?“ – това е била водещата философия.

Този алтруистичен акт превръща Volvo не просто в автомобилен производител, а в еталон за отговорност. Днес, десетилетия по-късно, триточковият колан е задължителен стандарт във всяко превозно средство и е спасен животът на милиони.

Статистиката говори сама: според проучвания, една човешка съдба бива спасена на всеки шест минути благодарение на изобретението на Нилс Болин и решението на Volvo да го сподели. Тази малка, но могъща особеност на автомобила, която приемаме за даденост, е най-яркият пример за това как един бизнес може да загърби моментната печалба в името на хуманността.


