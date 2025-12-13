Проучване показва, че много от купувачите на електромобили вече търсят коли с ДВГ

Преходът на автомобилната индустрия към пълна електрификация среща значителни препятствия, като ново проучване разкрива явно обръщане в нагласите на потребителите по целия свят, които се отдръпват от електрическите автомобили и се връщат към двигателите с вътрешно горене.

Според най-новия индекс на потребителската мобилност на професионалната консултантска фирма EY, интересът към електромобили се е понижил значително, тъй като купувачите преоценяват цената, недостатъците на инфраструктурата и несигурността на политиките.

Около половината (50%) от потребителите в световен мащаб, които планират да закупят автомобил в следващите 24 месеца, сега възнамеряват да закупят модел с ДВГ. Това представлява скок от 13 процента спрямо предходната година, като увеличението се наблюдава в Северна и Южна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

Предпочитанията на купувачите на нови и употребявани автомобили да закупят електромобил са спаднали с 10 процента, достигайки едва 14% като цяло.Дори средният сегмент на хибридите отбеляза спад от 5 процентни пункта, като интересът към тях сега е 16%.

Сред потребителите, които все още обмислят да закупят електромобил, значителните 36% казват, че преосмислят или планират да отложат покупката си. EY отбелязва, че това колебание се дължи до голяма степен на геополитическите събития и промените в правителствената политика, като например неотдавнашното премахване на данъчните стимули за електромобили в САЩ и преразглеждането на забраната за двигатели с вътрешно горене от Европейския съюз за 2035 година. Освен това потребителите все още посочват като основни пречки тревогата от пробега, липсата на инфраструктура за зареждане посочена от 28% от анкетираните и високата цена на подмяната на батериите.

Тази непредвидена промяна в предпочитанията на потребителите вероятно ще принуди световните автомобилни производители да поддържат и инвестират в паралелни пътища на развитие както за платформите с ДВГ, така и за платформите с електромобили в обозримо бъдеще, което ще доведе до увеличаване на общите производствени разходи.