Проучване показва, че много от купувачите на електромобили вече търсят коли с ДВГ

13 Декември, 2025 12:59 562 9

Интересът към задвижването на електричество спада

Преходът на автомобилната индустрия към пълна електрификация среща значителни препятствия, като ново проучване разкрива явно обръщане в нагласите на потребителите по целия свят, които се отдръпват от електрическите автомобили и се връщат към двигателите с вътрешно горене.

Според най-новия индекс на потребителската мобилност на професионалната консултантска фирма EY, интересът към електромобили се е понижил значително, тъй като купувачите преоценяват цената, недостатъците на инфраструктурата и несигурността на политиките.

Около половината (50%) от потребителите в световен мащаб, които планират да закупят автомобил в следващите 24 месеца, сега възнамеряват да закупят модел с ДВГ. Това представлява скок от 13 процента спрямо предходната година, като увеличението се наблюдава в Северна и Южна Америка, Европа и Азиатско-тихоокеанския регион.

Предпочитанията на купувачите на нови и употребявани автомобили да закупят електромобил са спаднали с 10 процента, достигайки едва 14% като цяло.Дори средният сегмент на хибридите отбеляза спад от 5 процентни пункта, като интересът към тях сега е 16%.

Сред потребителите, които все още обмислят да закупят електромобил, значителните 36% казват, че преосмислят или планират да отложат покупката си. EY отбелязва, че това колебание се дължи до голяма степен на геополитическите събития и промените в правителствената политика, като например неотдавнашното премахване на данъчните стимули за електромобили в САЩ и преразглеждането на забраната за двигатели с вътрешно горене от Европейския съюз за 2035 година. Освен това потребителите все още посочват като основни пречки тревогата от пробега, липсата на инфраструктура за зареждане посочена от 28% от анкетираните и високата цена на подмяната на батериите.

Тази непредвидена промяна в предпочитанията на потребителите вероятно ще принуди световните автомобилни производители да поддържат и инвестират в паралелни пътища на развитие както за платформите с ДВГ, така и за платформите с електромобили в обозримо бъдеще, което ще доведе до увеличаване на общите производствени разходи.


  • 1 Мъжът на Урсулата

    2 1 Отговор
    Имам Пасат комби дизел и Тесла модел 3.

    13:01 13.12.2025

  • 2 Нормално, и

    2 1 Отговор
    аз съм така...

    13:02 13.12.2025

  • 3 Ами

    5 1 Отговор
    Трябваше да хванат магарето за... За да разберат, че е мъжко 😀 На простотията и парите не помагат.

    13:05 13.12.2025

  • 4 побърканяк

    4 3 Отговор
    Зелената сделка приключи електричките отиват в историята бъдещето е на водородните двигатели

    13:07 13.12.2025

  • 5 само луд

    1 3 Отговор
    мой да се върне към безкрайните двг проблеми, обслужване и големи разходи за гориво

    13:15 13.12.2025

  • 6 Путин е виновен

    2 1 Отговор
    Това е руска пропаганда

    13:15 13.12.2025

  • 7 механик

    3 0 Отговор
    Без ДВГ ще се върнем в 19 век . Това ли искат урсулите и ейовете!!

    13:18 13.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Студопор

    0 0 Отговор
    Парен каша духа.

    13:26 13.12.2025