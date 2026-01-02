77-годишна жена падна от круизен кораб и изчезна в Карибско море

77-годишна пътничка на круизен кораб на Holland America Line е в неизвестност, след като е паднала зад борда край бреговете на Куба в първите часове на Нова година. Инцидентът е станал на борда на кораба Nieuw Statendam, съобщават американски медии, позовавайки се на официална информация от компанията.

По данни на оператора, веднага след подаването на сигнала капитанът е разпоредил начало на операции по търсене и спасяване. Екипажът е действал в координация с Брегова охрана на САЩ, която е изпратила плавателен съд и хеликоптер в района на инцидента. Търсенето е продължило приблизително 15 часа, като е обхванало морска зона край северните кубински води.

По информация от Holland America Line, операцията е била прекратена след настъпването на здрач, след като не са били открити следи от изчезналата жена. Към момента тя остава в неизвестност, а обстоятелствата около падането ѝ зад борда не са публично изяснени. Компанията не съобщава дали инцидентът е бил засечен от видеонаблюдение или от други пътници.

Подобни случаи, макар и редки, периодично се регистрират в круизната индустрия. Според данни на Международната асоциация на круизните линии, средно между 20 и 30 инцидента с паднали зад борда пътници или членове на екипажа се отчитат годишно в световен мащаб, като оцеляването зависи от множество фактори, включително времето за реакция, метеорологичните условия и морските течения.

От Holland America Line заявяват, че съдействат на разследващите органи и оказват подкрепа на близките на изчезналата пътничка. Към момента няма информация за евентуално възобновяване на издирването или за допълнителни действия от страна на властите.