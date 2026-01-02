77-годишна жена падна от круизен кораб и изчезна в Карибско море

77-годишна пътничка на круизен кораб на Holland America Line е в неизвестност, след като е паднала зад борда край бреговете на Куба в първите часове на Нова година. Инцидентът е станал на борда на кораба Nieuw Statendam, съобщават американски медии, позовавайки се на официална информация от компанията.
По данни на оператора, веднага след подаването на сигнала капитанът е разпоредил начало на операции по търсене и спасяване. Екипажът е действал в координация с Брегова охрана на САЩ, която е изпратила плавателен съд и хеликоптер в района на инцидента. Търсенето е продължило приблизително 15 часа, като е обхванало морска зона край северните кубински води.
По информация от Holland America Line, операцията е била прекратена след настъпването на здрач, след като не са били открити следи от изчезналата жена. Към момента тя остава в неизвестност, а обстоятелствата около падането ѝ зад борда не са публично изяснени. Компанията не съобщава дали инцидентът е бил засечен от видеонаблюдение или от други пътници.
Подобни случаи, макар и редки, периодично се регистрират в круизната индустрия. Според данни на Международната асоциация на круизните линии, средно между 20 и 30 инцидента с паднали зад борда пътници или членове на екипажа се отчитат годишно в световен мащаб, като оцеляването зависи от множество фактори, включително времето за реакция, метеорологичните условия и морските течения.
От Holland America Line заявяват, че съдействат на разследващите органи и оказват подкрепа на близките на изчезналата пътничка. Към момента няма информация за евентуално възобновяване на издирването или за допълнителни действия от страна на властите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Акулата
19:17 02.01.2026
2 Мартин Идън
19:19 02.01.2026
3 НИЯ
19:20 02.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 От местопрестъплението
Коментиран от #8
19:21 02.01.2026
6 Вкусен новогодишен подарък
19:32 02.01.2026
7 Сигурно !
Обича !
Самба !
Потърсете Я !
В Куба !
19:36 02.01.2026
8 Изкусително Е !
До коментар #5 от "От местопрестъплението":Изкусително Е !
19:37 02.01.2026
9 Съдията Дред
19:57 02.01.2026