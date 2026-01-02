Новини
Любопитно »
77-годишна жена падна от круизен кораб и изчезна в Карибско море

2 Януари, 2026 19:10 898 9

  • изчезване-
  • изчезнала-
  • круиз-
  • круизен кораб-
  • карибско море-
  • куба

Инцидентът е станал навръх Нова година

77-годишна жена падна от круизен кораб и изчезна в Карибско море - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

77-годишна пътничка на круизен кораб на Holland America Line е в неизвестност, след като е паднала зад борда край бреговете на Куба в първите часове на Нова година. Инцидентът е станал на борда на кораба Nieuw Statendam, съобщават американски медии, позовавайки се на официална информация от компанията.

По данни на оператора, веднага след подаването на сигнала капитанът е разпоредил начало на операции по търсене и спасяване. Екипажът е действал в координация с Брегова охрана на САЩ, която е изпратила плавателен съд и хеликоптер в района на инцидента. Търсенето е продължило приблизително 15 часа, като е обхванало морска зона край северните кубински води.

По информация от Holland America Line, операцията е била прекратена след настъпването на здрач, след като не са били открити следи от изчезналата жена. Към момента тя остава в неизвестност, а обстоятелствата около падането ѝ зад борда не са публично изяснени. Компанията не съобщава дали инцидентът е бил засечен от видеонаблюдение или от други пътници.

Подобни случаи, макар и редки, периодично се регистрират в круизната индустрия. Според данни на Международната асоциация на круизните линии, средно между 20 и 30 инцидента с паднали зад борда пътници или членове на екипажа се отчитат годишно в световен мащаб, като оцеляването зависи от множество фактори, включително времето за реакция, метеорологичните условия и морските течения.

От Holland America Line заявяват, че съдействат на разследващите органи и оказват подкрепа на близките на изчезналата пътничка. Към момента няма информация за евентуално възобновяване на издирването или за допълнителни действия от страна на властите.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Акулата

    3 1 Отговор
    Неприятно месо, ама като си гладен.

    19:17 02.01.2026

  • 2 Мартин Идън

    0 1 Отговор
    Случват се такива неща на тия круизи....

    19:19 02.01.2026

  • 3 НИЯ

    0 0 Отговор
    Най вероятно неправилна употреба на алкохол.Това е предполагаемата причина ,и най логична

    19:20 02.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От местопрестъплението

    3 0 Отговор
    Дядото я е бутнал бабата. Не е издържал човека

    Коментиран от #8

    19:21 02.01.2026

  • 6 Вкусен новогодишен подарък

    2 0 Отговор
    за гладните акули. Месото и е вече малко жилаво но на подарък не се броят годините.

    19:32 02.01.2026

  • 7 Сигурно !

    2 0 Отговор
    Сигурно !

    Обича !

    Самба !

    Потърсете Я !

    В Куба !

    19:36 02.01.2026

  • 8 Изкусително Е !

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "От местопрестъплението":

    Изкусително Е !

    19:37 02.01.2026

  • 9 Съдията Дред

    0 0 Отговор
    На наследниците им е писнало да чакат

    19:57 02.01.2026