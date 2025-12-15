Забравена испанска марка се завръща в Европа

Класическата испанска марка Santana Motors – компания с богата, макар и бурна история, която я превърна от лицензиран производител на Land Rover през 1958 година в партньор на Suzuki, преди производството да бъде трагично прекратено през 2011 година, се завръща в играта. Производството триумфално е възобновено в историческия завод в Линарес, като са пуснати на пазара два модерни, работни пикапа: новите 400D и 400 PHEV.

Макар духът на оригиналност да е в кратка почивка – тези нови пикапи са, по същество, умело преработени версии на Dongfeng / Zhengzhou Nissan Z9. Дизеловият 400D е задвижван от 2,3-литров двигател, който развива 188 конски сили (140 kW) и въртящ момент от 500 Нм. Този двигател е съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия или с опционална осемстепенна автоматична скоростна кутия, осигуряваща ускорение от 0 до 100 км/ч за 9,1 секунди и максимална скорост от 170 км/ч. И двата варианта могат да се похвалят с теглителна способност от 3200 кг и полезен товар от 815 кг. Флагманският 400 PHEV комбинира 1,5-литров бензинов двигател с електрически мотор и 32 kWh батерия, за да разгърне комбинирана мощност от 422 конски сили (315 kW) и въртящ момент от 800 Нм.

Вариантът PHEV не пести и от удобствата. Той е богато оборудван със задвижване на четирите колела, стандартни странични стъпенки и полезно външно захранване от 6 kW. В интериора шофьорите се наслаждават на напълно модерна кабина с 10-инчов цифров дисплей и огромен 14,6-инчов инфоразвлекателен екран. Отопляеми и вентилирани седалки от изкуствена кожа, двузонален климатик и 50 W безжично зарядно за смартфон допълват премиум усещането. Освен това, технологията за безопасност е абсолютно авангардна, със стандартен адаптивен круиз контрол, автоматично аварийно спиране и асистент за поддържане на лентата, а най-високото ниво на оборудване S добавя усъвършенствани функции като предупреждение за напречно движение отпред/отзад и асистент за магистрала.

Цените започват от от 29 900 евро за plug-in хибрида и 44 700 евро за дизеловия модел, Santana. Възраждането е затвърдено от важно стратегическо споразумение с BAIC. Докато непосредственият план включва получаване и сглобяване на комплекти за автомобили BAIC (Semi-Knocked-Down или SKD) в Испания – ход, който ще доведе до постепенното въвеждане на „пълна гама от пътнически офроуд автомобили“ между 2026 и 2028 година, дългосрочната визия е много по-вълнуваща. Споразумението смело призовава за съвместно разработване на бъдещи модели на базата на платформи на BAIC, които ще се отличават с уникален стил и автентична идентичност на Santana.