Jaguar разкри част от характеристиките на най-новия си модел

След бруталната 2025 година, в която регистрациите в Европа се сринаха с над 80% – оставяйки марката само със застаряващия F-Pace като единствен оцелял модел – Jaguar официално разкрива информация за най-новия си модел. Пълната трансформация в марка с нисък обем, висока печалба и ултралуксозни електрически автомобили, която се насочва към Bentley и Porsche, а не към BMW или Audi.

Водачът на тази стратегия „Reimagine“ е производствената версия на концепцията Type 00, с вътрешно кодово име X900. Макар камуфлажът да не е напълно премахнат до средата на 2026 година, новите прототипи разкриват техническа мощност, която е толкова противоречива, колкото и способна.

Jaguar потвърди, че флагманският му гранд турер ще се похвали с тримоторна електрическа конфигурация, осигуряваща повече от 1000 конски сили. За това се грижат два мотора отзад и един отпред, създаващи разпределение на въртящия момент 30:70 в полза на задната част, което може да се променя по желание в динамичен режим.

Въпреки целевото тегло от почти 2750 кг, автомобилът се отличава с перфектно разпределение на теглото 50:50. Колата се движи на стандартни 23-цолови джанти, поддържани от усъвършенствано четириъгълно въздушно окачване с хардуер, който се използва и в ултралуксозния Range Rover.

За да намали отпечатъка си от над пет метра, Jaguar е интегрирал шест степени на завиване на задните колела, което значително стеснява радиуса на завиване за такъв монолитен GT.

Визуално, производственият модел се описва като „карикатурно пропорционален“ – по-дълъг от Range Rover, но по-нисък от F-Type. Най-забележителната (и потенциално противоречива) характеристика е багажникът без стъкло, стилов избор, популяризиран от Polestar 4, където цифрова камера замества задното стъкло, за да поддържа безпроблемна, „бруталистична“ фастбек естетика. Въпреки „величествения“ дълъг капак, който изглежда проектиран за V12, X900 е изцяло електромобил, с масивна батерия от 120 kWh, която се очаква да осигури пробег от 650 км.

Управляващият директор Раудън Глоувър не си прави илюзии за риска. Jaguar очаква да отблъсне 85% от настоящата си клиентска база, надявайки се, че към останалите 15% ще се присъединят нови ултрабогати купувачи.

Очаква се началната цена да бъде 120 000 евро (100 000 лири), като с опциите цената ще се повиши значително. Очаква се поръчките да започнат да се приемат през лятото на 2026 година, а първите щастливи (или смели) собственици да получат доставката си в началото на 2027 година.

С едва 150 прототипа, които в момента преминават тестове в „тежки условия“ по целия свят, X900 е решаващият момент за Leaping Cat. Jaguar залага на това, че „отпадането на обикновеното“ в дизайна и четирицифрената мощност ще бъдат достатъчни, за да възродят марката, която към края на 2025 година едва се регистрира в класациите за продажби.