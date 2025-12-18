Главният дизайнер на Mercedes напуска компанията

Светът на автомобилния дизайн се готви за коренна промяна, след като Mercedes-Benz официално обяви, че дългогодишният главен дизайнер Гордън Вагнер ще се оттегли от поста си на 31 януари 2026 година. След 28 години, през които определяше визуалната идентичност на марката, Вагнер напуска по собствено желание, оставяйки след себе си наследство, което превърна марката от традиционен лукс в смела, ориентирана към цифровите технологии естетика. В бърза реакция за осигуряване на стабилност, автомобилният производител от Щутгарт вече назначи Бастиан Боуди, настоящ ръководител на дизайна на Mercedes-AMG, за негов наследник, считано от 1 февруари.

Кариерата на Вагнер в Mercedes започва през 1997 година и той бързо се налага като съавтор на дизайна на интуитивния Mercedes-Benz SLR McLaren заедно с легендарния Гордън Мъри. До 2008 година той се издигна до най-младия дизайнерски шеф в индустрията на 39-годишна възраст, като ръководеше раждането на икони като първото поколение Mercedes-AMG GT, величествения W222 S-Class и подмладяващия W176 A-Class. Назначването му на новосъздадената позиция главен дизайнер през 2016 година затвърди влиянието му в цялата корпоративна структура, включително в отделите AMG, фокусирани върху производителността, и Maybach, фокусирани върху ултралукса.

Под влиянието на философията на Вагнер „Sensual Purity” (Чувствена чистота), Mercedes се отклони от острите ръбове в полза на плавни, скулптурни повърхности. Тази ера донесе модерния G-Class и R232 SL, но също така въведе поляризиращия, аеродинамичен дизайн „one-bow“ на гамата електрически автомобили EQ. Последните му приноси включват предстоящия електрически GLC и концепцията Vision Iconic, шоукар, който безкомпромисно съчетава пропорциите на Art Deco от 30-те години с масивна, осветена радиаторна решетка. Дори в последните си месеци Вагнер остана гласно защитник на високотехнологичната посока на Mercedes, като наскоро се появи в заглавията с откровените си критики към „минималистичния“ интериор на конкуренти като Audi и BMW.

Ола Калениус, председател на Mercedes-Benz, похвали мандата на Вагнер, отбелязвайки, че неговата визионерска енергия е обогатила устойчиво марката за десетилетия напред. Докато Вагнер се готви да напусне сцената на 57 години, индустрията сега поглежда към Бастиан Боуди, за да види дали ветеранът от AMG ще заложи на цифровото бъдеще на Вагнер с „Hyperscreen“ или ще насочи марката към нов стилистичен хоризонт. Въпреки че Вагнер е известен с шегата си, че неговият наследник един ден може да бъде машина с изкуствен интелект, засега бъдещето на дизайна на Mercedes-Benz остава в ръцете на хората.