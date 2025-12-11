Italdesign вече има нов собственик

В ясен стратегически ход, продиктуван от съкращаване на разходите и фокус върху новите технологии, Audi Group официално продаде мажоритарния си дял в прочутата италианска компания за дизайн и инженеринг Italdesign Giugiaro S.p.A. на UST, глобална компания за дигитална трансформация със седалище в Калифорния, специализирана в изкуствен интелект. Продажбата, която идва след месеци на спекулации, подлежи на регулаторно одобрение и бележи края на пълната собственост на Volkswagen Group върху Italdesign, откакто VW Group я придоби през 2010 година.

Въпреки продажбата, Audi Group ще запази значително присъствие, тъй като Automobili Lamborghini S.p.A. – която беше пряка компания майка на Italdesign под Audi – ще запази значителен миноритарен дял. Това гарантира непрекъснатост, като Audi потвърждава, че ще остане стратегически партньор и ключов клиент на Italdesign в дългосрочен план. Въпреки че финансовите подробности не бяха разкрити, техническият директор на Audi Джефри Буко определи UST като „идеалния партньор“ за укрепване на основите на Italdesign.

Новото партньорство е изрично създадено, за да обедини класическия опит на Italdesign с модерните цифрови изисквания, особено в областта на софтуерно дефинираните превозни средства. Опитът на Italdesign и дълбоките познания в областта на проектирането на превозни средства, инженерството, прототипирането, производството на малки серии и автомобилната електроника се съчетават с разширени възможности в областта на изкуствения интелект (AI), разработката на софтуерно дефинирани превозни средства и проектирането на цифрови екосистеми.

Двете компании планират да предлагат цялостна и интегрирана гама от услуги, които могат да отведат клиентите от първоначалната концепция и дизайн до разработката на хардуер и софтуер и крайните производствени системи. Изпълнителният директор на Italdesign Антонио Касу подчерта, че партньорството ще позволи на Italdesign да ускори експанзията си на нови международни пазари, като се възползва от глобалното присъствие на UST, което обхваща над 30 страни и 30 000 служители.