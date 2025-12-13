Jaguar отрече уволнението на главния си дизайнер

В кратко, но категорично изявление Jaguar директно опроверга широко разпространените слухове, че главният творчески директор и дизайнерски шеф Гери Макговърн е бил уволнен от компанията. В отговор на въпросите на множество медии, говорител на компанията потвърди пред Motor1: „Не е вярно, че сме уволнили Гери Макговърн и нямаме намерение да коментираме спекулативни слухове.“

Това категорично опровержение охлади неотдавнашните слухове, че Макговърн, движещата сила зад дизайна на модерната гама Range Rover и преработения Defender, е напуснал внезапно компанията. Спекулациите съвпаднаха със значителна промяна в ръководството на JLR, където бившият финансов директор П. Б. Баладжи наскоро наследи Адриан Мардел като главен изпълнителен директор. Макговърн е ключова – и понякога противоречива – фигура в стратегическия план „Reimagine“ на компанията, който включва препозициониране на Jaguar като електрическа ултралуксозна марка, започвайки с високоценовия концепт Type 00.

Влиятелният главен творчески директор, на когото се приписва създаването на някои от най-успешните автомобили в историята на JLR, включително Range Rover Evoque, Velar и новия Defender се очаква да разкрие повече за бъдещите си планове съвсем скоро.