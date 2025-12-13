Новини
Авто »
Jaguar отрече уволнението на главния си дизайнер

Jaguar отрече уволнението на главния си дизайнер

13 Декември, 2025 10:30 440 1

  • jaguar-
  • land rover-
  • type 00-
  • дизайн

Очакват се повече подробности скоро

Jaguar отрече уволнението на главния си дизайнер - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В кратко, но категорично изявление Jaguar директно опроверга широко разпространените слухове, че главният творчески директор и дизайнерски шеф Гери Макговърн е бил уволнен от компанията. В отговор на въпросите на множество медии, говорител на компанията потвърди пред Motor1: „Не е вярно, че сме уволнили Гери Макговърн и нямаме намерение да коментираме спекулативни слухове.“

Това категорично опровержение охлади неотдавнашните слухове, че Макговърн, движещата сила зад дизайна на модерната гама Range Rover и преработения Defender, е напуснал внезапно компанията. Спекулациите съвпаднаха със значителна промяна в ръководството на JLR, където бившият финансов директор П. Б. Баладжи наскоро наследи Адриан Мардел като главен изпълнителен директор. Макговърн е ключова – и понякога противоречива – фигура в стратегическия план „Reimagine“ на компанията, който включва препозициониране на Jaguar като електрическа ултралуксозна марка, започвайки с високоценовия концепт Type 00.

Влиятелният главен творчески директор, на когото се приписва създаването на някои от най-успешните автомобили в историята на JLR, включително Range Rover Evoque, Velar и новия Defender се очаква да разкрие повече за бъдещите си планове съвсем скоро.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БАЦЕ ЕООД

    0 0 Отговор
    Прилича на вибратор

    11:28 13.12.2025