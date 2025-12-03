Новини
Авто »
Jaguar уволни дизайнера на спорния Type 00 Concept

Jaguar уволни дизайнера на спорния Type 00 Concept

3 Декември, 2025 10:17 508 2

  • jaguar-
  • jlr-
  • type 00 concept-
  • дизайн

Промените идват в тежък момент за компанията

Jaguar уволни дизайнера на спорния Type 00 Concept - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В драматичен ход, сигнализиращ за промяна в посоката на развитие, Jaguar Land Rover (JLR) е уволнил дългогодишния си дизайнер Гери Макговърн в рамките на внезапна промяна в ръководството. Влиятелният главен творчески директор, на когото се приписва създаването на някои от най-успешните автомобили в историята на JLR, включително Range Rover Evoque, Velar и новия Defender, е бил „изведен от офиса“ по-рано тази седмица, според информации на Autocar. JLR отказа да коментира ситуацията.

Това внезапно напускане идва веднага след пенсионирането на бившия главен изпълнителен директор Адриан Мардел и назначаването на П.Б. Баладжи за нов главен изпълнителен директор. Баладжи, ветеран в бранша и бивш главен финансов директор на Tata Motors, компанията майка на JLR, изглежда действа бързо, за да наложи своята визия и да се справи с все по-сериозните последици от радикалната и рискована промяна на бранда на Jaguar.

Jaguar уволни дизайнера на спорния Type 00 Concept

Същността на проблема се крие в дизайна, застъпен от Макговърн за изцяло електрическото, ултралуксозно бъдеще на марката Jaguar. Концепцията Type 00, заедно със свързаната с нея противоречива рекламна кампания, предизвика широко критикуване както от феновете, така и от критиците, които се почувстваха отчуждени от рязкото отклонение на марката от традицията. Type 00 имаше за цел да установи смела, нетрадиционна естетика, но неговият „тежък“ стил и масивното дигитално промотиране предизвикаха вълна от негативни отзиви.

Уволнението на Макговърн, организирано от новия главен изпълнителен директор, се тълкува широко като пряка последица от тази негативна реакция и потенциално като ход за поемане на по-голям контрол върху творческата посока на компанията. Въпреки противоречивото си напускане, Макговърн оставя след себе си незаличимо 21-годишно наследство в JLR, през което неговата дизайнерска философия фундаментално предефинира външния вид на семейството Range Rover и успешно възроди здравия Defender. Сега натискът върху Баладжи и останалото ръководство на JLR се засилва, за да се справят с последните етапи от възраждането на Jaguar – проект, който според информациите е срещнал вътрешни разногласия, забавяния и несигурен път към целевата цена от 130 000 долара за най-новия модел.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    2 0 Отговор
    Това розовото нещо на снимката сигурно има аеродинамичен профил
    и коефициент на въздушно съпротивление подобен на багер или валяк на пътя...

    10:28 03.12.2025

  • 2 Ирони Янков

    2 0 Отговор
    Изритват розовите понита от обора😅

    10:30 03.12.2025