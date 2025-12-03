Jaguar уволни дизайнера на спорния Type 00 Concept

В драматичен ход, сигнализиращ за промяна в посоката на развитие, Jaguar Land Rover (JLR) е уволнил дългогодишния си дизайнер Гери Макговърн в рамките на внезапна промяна в ръководството. Влиятелният главен творчески директор, на когото се приписва създаването на някои от най-успешните автомобили в историята на JLR, включително Range Rover Evoque, Velar и новия Defender, е бил „изведен от офиса“ по-рано тази седмица, според информации на Autocar. JLR отказа да коментира ситуацията.

Това внезапно напускане идва веднага след пенсионирането на бившия главен изпълнителен директор Адриан Мардел и назначаването на П.Б. Баладжи за нов главен изпълнителен директор. Баладжи, ветеран в бранша и бивш главен финансов директор на Tata Motors, компанията майка на JLR, изглежда действа бързо, за да наложи своята визия и да се справи с все по-сериозните последици от радикалната и рискована промяна на бранда на Jaguar.

Същността на проблема се крие в дизайна, застъпен от Макговърн за изцяло електрическото, ултралуксозно бъдеще на марката Jaguar. Концепцията Type 00, заедно със свързаната с нея противоречива рекламна кампания, предизвика широко критикуване както от феновете, така и от критиците, които се почувстваха отчуждени от рязкото отклонение на марката от традицията. Type 00 имаше за цел да установи смела, нетрадиционна естетика, но неговият „тежък“ стил и масивното дигитално промотиране предизвикаха вълна от негативни отзиви.

Уволнението на Макговърн, организирано от новия главен изпълнителен директор, се тълкува широко като пряка последица от тази негативна реакция и потенциално като ход за поемане на по-голям контрол върху творческата посока на компанията. Въпреки противоречивото си напускане, Макговърн оставя след себе си незаличимо 21-годишно наследство в JLR, през което неговата дизайнерска философия фундаментално предефинира външния вид на семейството Range Rover и успешно възроди здравия Defender. Сега натискът върху Баладжи и останалото ръководство на JLR се засилва, за да се справят с последните етапи от възраждането на Jaguar – проект, който според информациите е срещнал вътрешни разногласия, забавяния и несигурен път към целевата цена от 130 000 долара за най-новия модел.