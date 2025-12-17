Mercedes направи луксозен Unimog за богаташи

За да отбележи осем десетилетия от легендарния Unimog, Mercedes-Benz Special Trucks се обедини с експертите от Hellgeth Engineering, за да създаде уникален шоукар, който пренася най-известния „работен кон“ в света в света на лукса от висок клас. Базиран на U 4023 — по-квадратната, екстремна офроуд версия — този уникален проект проучва дали духът на Unimog да стигне навсякъде може да съжителства с комфорта на петзвезден хотел.

Докато стандартният U 4023 се задоволява с 5,1-литров четирицилиндров дизелов двигател с мощност 231 к.с., тази луксозна версия получава масивна трансплантация. Mercedes е вградил 7,7-литров шестцилиндров двигател OM 936, повишавайки мощността до 300 к.с.. Добавените цилиндри осигуряват значително по-голяма тяга и по-плавни превключвания на предавките, което прави гигантския камион изненадващо изтънчен на асфалта, без да жертва способността си да изкачва 100% (45-градусови) наклони.

Въпреки изтънчената естетика, „скелета” остава чисто утилитарен. Шоукарът запазва характерните за Unimog портални мостове, които му осигуряват 50 см клиренс, заедно с три заключващи се диференциали и характерната му торсионно гъвкава рама.

С финиш в елегантно матово сиво, камионът разполага с преработена решетка, персонализирани панели на каросерията и интегрирани странични прагове. Специално изработен комплект LED фарове замества стандартните халогенни фарове за по-модерна, високотехнологична визия. Традиционните огледала са заменени с MirrorCam технология, която използва цифрови монитори в кабината, за да подобри видимостта по тесни пътеки и да опрости маневрирането в градска среда. Окачването се крепи на масивни 20-цолови алуминиеви колела с бедлок, които гарантират, че гумите остават на мястото си, дори когато са спуснати до абсолютния минимум за пясък или кал.

Вътрешността е претърпяла още по-изненадваща трансформация. Традиционно спартанската кабина, която се почиства с маркуч, е заменена с четириместно убежище. Висококачествена кожа с диамантено прошиване покрива почти всяка повърхност, подчертана от контрастни шевове и LED осветление. Дори пода не е пощаден, като е оборудван с персонализирани кожени постелки – далеч от гумата и стоманата, които се срещат в други Unimog, използвани от пожарните и планинските спасителни екипи по целия свят.

Mercedes-Benz бързо посочва, че това не е просто музейна експозиция. Франциска Кусумано, главен изпълнителен директор на Mercedes-Benz Special Trucks, отбеляза, че автомобилът ще бъде тестван от конкретен клиент през 2026 година, за да се съберат данни от реалния свят. Ако пазарът на ултрабогатите прояви достатъчен интерес към автомобил, който кара G-Wagon да изглежда като „мек офроудър“, може да видим появата на нов луксозен клон в родословното дърво на Unimog.

В момента празнуването на 80-годишнината доказва, че макар Unimog да е роден в калта на следвоенните германски ферми, сега се чувства напълно комфортно, когато спира пред най-ексклузивните хотели в света.