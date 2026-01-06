Новини
Mercedes-Benz пренастройва стратегията си за флагманските модели

6 Януари, 2026 17:14 494 1

  • mercedes-
  • s-class-
  • eqs-
  • електромобили

S-Class и EQS ще се обединят в един модел

Mercedes-Benz пренастройва стратегията си за флагманските модели - 1
Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mercedes-Benz се готви за значителна промяна на върха на своята гама, като ефективно слага край на експерименталната ера на самостоятелния EQS в полза на обединеното семейство S-Class. В ход, който отразява „ориентираната към избора“ стратегия, прилагана от конкурентите в Мюнхен, следващото поколение S-Class ще предлага както традиционни двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически задвижващи системи под един модел. Този обрат е признание за трудно извоювания урок от първата вълна на луксозните електромобили - кувачите на флагмански модели изискват престижа и силуета на традиционна лимузина, независимо от това, което задвижва колелата. Макар и двата варианта да споделят шоурум и дизайн, те ще останат различни под капака, като моделите с бензинови двигатели ще се базират на усъвършенствана MRA архитектура, а електрическият „S-Class с EQ Technology“ ще дебютира на специалната платформа MB.EA Large.

Решението да се върне електрическият флагман в портфолиото на S-Class бележи края на поляризиращия аеродинамичен стил „one-bow”, който определи EQS. Запознати предполагат, че следващото поколение електрически флагмани ще се върне към по-класическия профил на седан, като гарантира, че комфортът на пътниците на задните седалки и визуалната авторитетност на автомобила няма да бъдат пожертвани в името на ниския коефициент на съпротивление. Тази инженерна философия „без компромиси“, подкрепяна от главния изпълнителен директор Ола Калениус, гарантира, че електрическият вариант може да се възползва пълноценно от плоския под на EV за превъзходно пространство в кабината, докато моделът с двигател с вътрешно горене запазва традиционните пропорции и механично усъвършенстване, които превърнаха S-Class в световен еталон в продължение на десетилетия.

Технологичната равностойност ще бъде отличителната черта на този двупосочен подход, като се очаква и двете версии да споделят най-модерните системи за автономно шофиране и инфоразвлекателни системи MBUX на марката. По отношение на производителността, електрическият S-Class се очаква да надмине настоящите стандарти, като използва ултраефективни аксиални двигатели от дъщерната компания на Mercedes Yasa – технология, която първоначално беше запазена за суперколите AMG от висок клас. Докато цялостният фейслифт в средата на цикъла поддържа актуалността на настоящия S-Class за 2026 година, този модел от следващо поколение с разделена платформа се позиционира като окончателният отговор на нестабилния глобален пазар.


  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 0 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистически е доказано.

    17:47 06.01.2026