Подобриха рекорда за най-бавна обиколка на Нюрбургринг

7 Януари, 2026 11:31 647 5

Постижението е отнело над 28 минути

Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Докато автомобилният свят обикновено разглежда Нюрбургринг Нордшлaйфе като арена с високи залози за спечелване на десети от секундата, френският производител Ligier официално се обърна в обратната посока. В епоха, в която флагмански хиперколи като Mercedes-AMG One се борят за надмощие под седем минути, Ligier изпрати своя четириколесен JS50 на „Зеленият ад“, за да види колко спокойна може да бъде една обиколка. Резултатът е нов запис в книгата с рекорди.

Пилотиран от френските журналисти Николас Мюние и Мартин Колумб, малкият JS50 успя да пресече финалната линия с официално време от 28 минути и 25,8 секунди. Това представяне ефективно разбива предишния рекорд за най-бавното официално обикаляне, който се държеше в продължение на 66 години от Trabant P50, който през 1960 година постигна време от 16 минути и 1 секунда. С максимална скорост от едва 45 км/ч (28 мили/ч) и скромна мощност от 8 конски сили, JS50 превърна пистата в живописна разходка, а не в спринт с висока скорост, като средната скорост по време на опита беше около 43 км/ч.

Въпреки бавната скорост, състезанието послужи като мащабна демонстрация на ефективност. Екипът успя да завърши изтощителната писта със средна консумация от невероятните 2.5л/100км., подчертавайки основната цел на четириколесния автомобил като ултраикономичен градски транспорт. Ligier се включи в хумора на събитието, сухо отбелязвайки, че рекордното време „напомня за славната история на марката във Formula 1“. За да добави към абсурдността, автомобилът беше оборудван с пакет „Ultimate Racing Experience“, включващ специализиран комплект каросерия и стикери, които според компанията осигуряват „повишаваща мощността“ естетика, която сега обмислят да предложат на клиентите.

Освен дизеловия рекорд, Ligier пусна и два електрически варианта на JS50 в планината Айфел. Електрическият модел с по-висока мощност се оказа „спринтьорът“ на семейството, използвайки максималната си скорост от 75 км/ч, за да постигне значително по-бързо – макар и все още много спокойно – време от 19 минути и 53,4 секунди. Този трик подчертава нарастващата тенденция сред бутиковите производители да използват Нюрбургринг като платформа за изява на индивидуалността, а не само за сурова производителност, доказвайки, че дори в „Зеления ад“ има място за малко френски хумор и много икономия на гориво.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тесльо слънчасалия

    0 4 Отговор
    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистиката го доказва.

    Коментиран от #2

    11:40 07.01.2026

  • 2 Удри си една тесла у главата

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тесльо слънчасалия":

    и не ни занимавай с тъпите си марсиански тъпомобили.

    Коментиран от #3, #5

    11:53 07.01.2026

  • 3 Тесльо слънчасалия

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Удри си една тесла у главата":

    Тесла има ръст от 50% и ще продава по 20 милиона електромобила през 2030 година. Статистиката го доказва.

    11:59 07.01.2026

  • 4 карчи

    0 0 Отговор
    Всеки средностатистически джендъp влачещ се по софийските улици, ще счупи този рекорд😉

    11:59 07.01.2026

  • 5 Не виждаш ли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Удри си една тесла у главата":

    Че това е някаква рекламна инициатива. Нима мислиш че ако не е платено ще оставят това навсякъде без да изтрият нито един единствен коментар? Пробвай ти да напишеш каквото и да било и да го публикуваш толкова често?

    Изтриват само коментарите които призовават да се изтрие този спам.. След малко и моето мнение ще бъде изтрито, но нито една от тези глупости които се появяват след всеки коментар няма да бъде изтрито!

    12:02 07.01.2026