Корейските електромобили под „държавен похлупак“

Докато голяма част от останалия свят се опитва да играе по правилата на свободния пазар, Южна Корея реши да издигне „протекционистка стена“, маскирана като екологична загриженост. Новият план за субсидиране на електромобили за 2026 година изглежда по-скоро като спасителен пояс за местния гигант Hyundai, отколкото като реална стратегия за декарбонизация. На фона на агресивното и технологично настъпление на марки като BYD, Сеул реши да „наклони везните“ чрез откровено лобистки критерии.

На пръв поглед новината е позитивна – държавната помощ скача от 5.8 на 6.8 милиона вона (около 4700 долара). Но дяволът е в детайлите. Новите правила затягат изискванията към параметрите на батериите по начин, който директно удря масовите китайски модели. Докато производители като BYD доминират пазара с по-евтините и дълговечни LFP батерии, новите корейски норми фаворизират NCM технологията (никел-манган-кобалт), на която залагат местните играчи. Това е прозрачен опит да се оскъпят чуждите алтернативи и да се ограничи изборът на потребителите до „правилните“ национални марки.

Допълнителният бонус от 1 милион вона за предаване на стар автомобил с ДВГ също е уловка – той важи само за покупка на чисто нов електромобил, което автоматично изключва по-достъпния вторичен пазар и принуждава купувачите да влязат в шоурумите на Hyundai. Нещо повече, прагът за получаване на субсидия ще бъде намален до 50 милиона вона през 2027 година, което ще принуди вносителите да орязват оборудване или да работят на загуба, само за да се впишат в изкуствено създадения ценови коридор.

Всичко това се случва в момент, когато Tesla Model Y продължава да бъде трън в очите на местната индустрия, а китайските Xpeng и Zeekr вече чукат на вратата. Вместо да отговорят с по-добра ефективност или по-ниски цени, Hyundai изглежда предпочита да се крият зад гърба на правителството. В крайна сметка, корейският данъкоплатец ще плати сметката за това изкуствено поддържане на статуквото, докато глобалната конкуренция продължава да бяга напред.