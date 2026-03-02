Божанов: Смяната на областните директори беше една от мерките за честни избори

Министър Дечев сменил 23 от 28 областни директори на МВР. Това са директорите, които свършиха мръсната работа на Пеевски на последните три избора - на местните избори 2023 г. и на следващите два парламентарни. Това написа съпредседателтя на "Да, България" Божидар Божанов по повод ротациите в МВР.

"Именно затова ние призоваваме за тяхната смяна много отдавна, но нито Илков, нито Митов тръгнаха срещу Пеевски. Смяната беше и една от мерките за честни избори, които начертахме на консултациите при президента Йотова. Служебният кабинет тръгна срещу Пеевски, за да има честни избори. И затова е атакуван от сутрин до вечер от жълти медии и подчинените партии на Пеевски'', написа той.