Новини
България »
Божанов: Смяната на областните директори беше една от мерките за честни избори

Божанов: Смяната на областните директори беше една от мерките за честни избори

2 Март, 2026 11:48 613 23

  • божидар божанов-
  • избори

Служебният кабинет тръгна срещу Пеевски, за да има честни избори. И затова е атакуван от сутрин до вечер от жълти медии и подчинените партии на Пеевски

Божанов: Смяната на областните директори беше една от мерките за честни избори - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министър Дечев сменил 23 от 28 областни директори на МВР. Това са директорите, които свършиха мръсната работа на Пеевски на последните три избора - на местните избори 2023 г. и на следващите два парламентарни. Това написа съпредседателтя на "Да, България" Божидар Божанов по повод ротациите в МВР.

"Именно затова ние призоваваме за тяхната смяна много отдавна, но нито Илков, нито Митов тръгнаха срещу Пеевски. Смяната беше и една от мерките за честни избори, които начертахме на консултациите при президента Йотова. Служебният кабинет тръгна срещу Пеевски, за да има честни избори. И затова е атакуван от сутрин до вечер от жълти медии и подчинените партии на Пеевски'', написа той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Шопо

    8 8 Отговор
    МВР е ОПГ всички началници на ОД на МВР трябва да бъдат сменени.
    Всички

    11:53 02.03.2026

  • 3 Нито глас за oкраинците от ППДБ!

    18 3 Отговор
    Честни избори и третoполовото дигитализирано недoрaзумение Божанов са две напълно несъместими неща.

    11:55 02.03.2026

  • 4 Някой

    19 0 Отговор
    Да де, честни са само когато ние ги организираме и решаваме изборът на народа.
    100% броене, иначе това официално е окончателният край на демокрацията още преди да е почнала!

    11:57 02.03.2026

  • 5 Вашето мнение

    16 3 Отговор
    Но петрохан няма да го заличите в съзнанието на хората.

    11:57 02.03.2026

  • 6 Асан

    18 3 Отговор
    Пла.ши.пу.тарник. Марш на Петрохан при колегите си .

    11:58 02.03.2026

  • 7 Анонимен

    17 3 Отговор
    Това беше последната институция, която не беше под контрола на ПП. Сега с кого ще се оправдаваме, че ни пречи?

    Коментиран от #14

    11:58 02.03.2026

  • 8 Григор

    20 3 Отговор
    Глупости! Правите всичко възможно да спечелите изборите служебно. Да де, ама хората няма да гласуват за тия,които подкрепят педофилията. Трябва да са полудели!

    12:02 02.03.2026

  • 9 Доктора

    12 2 Отговор
    Божанов е добре да знае, че само Господ може да отсъди и съди виновните.
    Да не забравя, че лъжците, горделивите и сребролюбците ( а и много други ) също ще си получат наказанията.

    12:05 02.03.2026

  • 10 Мек.ере от ПП

    13 3 Отговор
    И ПЕД.ОФИЛ ДА СЕ НАРИЧАМ , ПЪРВА РАДОСТ Е ЗА МЕНЕ ....

    12:06 02.03.2026

  • 11 Шейла

    2 13 Отговор
    Вместо да се. ,,Кахърите,, айде да гласуваме.
    Яд ви е че хора като Гюров и Божанов не можете да окаляте

    12:06 02.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 10 - и чалгар

    0 5 Отговор
    Ами то, лизач нва з.......те на Тиквата и на прасето, и за простак Хаджи Тошко Африкански е "първа ръдост" да излива кофи помия и да обижда с мръсния си и циничен език ПП и ДБ като теб, ама нали разбра, че чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество вече е на бунището, изхвърлена там от омразата на цял един народ?! Само че, за тези обди и лъжи, родени в размътените мозъци на Балабана Джебчията и на Хаджи Тошко Африкански, те докато мърдат няма да излизат от съдебните зали! Ще бъдат съдени и осъдеин! Защото "педофилията" е само в увредените им мозъци, както и в твоя! Имаш много здраве от служебния МВР - министър, тези дни ще изнесе такава информация, че катонищо ще отиде към края си и последният стадий на неизлечимата болест на сакатоот учиндолско ннищожество, Тиквата ще вдигне кръвно, а Прасето ще избяга отново в Дубай!

    12:24 02.03.2026

  • 14 Тодор

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Това беше последната институция, която не беше под контрола на ПП. Сега с кого ще се оправдаваме, че ни пречи?""

    Е как кой ще пречи, Путин разбира се. Той ще разгърне такава мащабна пропаганда, че ППДБ ще вземат най-много 6-7 % и в деня след изборите всичкото Джен Зи и служители от НПО-та ще излязат на митинг с украинските знамена в знак на протест

    12:26 02.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Майора

    8 0 Отговор
    Ало Божо , стига сте се оправдавали с Пеевски и Борисов! Вашата цел беше ясно и точно формулирана от Кокорчо , да проведете “честни избори” , със свое МВР , свои началник служби и свой главен прокурор и няма да спрете докато не стане това! Срамота шарлатани и мошеници!

    12:36 02.03.2026

  • 18 8 - и чистач на зайчарника

    0 5 Отговор
    Обастните управители и областните директори на МВР бяха чиста проба лакеи на Тиквата и на Прасето! Много факти и доказателства има за този им унизителен и отвратителен слугинаж, но най- потресаващ е "изборите" в Пазарджик миналата година! Почти половин милион недействителнибюлетини, подправени и дописвани протоколи, пълна фалшификация! Ами, свърши се тая бе, наглец долен и теляк на Тиквата и на Прасето! Да, служебното правителство ще измете цялата престъпна и прогизнала от корупция и зависимости администрация на всички нива, ще ги измете на бунището, ясно ли ти е ваксаджия СИКаджийски?!

    Коментиран от #19

    12:44 02.03.2026

  • 19 18-ти чистач на розови понита

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "8 - и чистач на зайчарника":

    Каква е разликата дали вота ще е купен / контролиран / манипулиран / подменен от ГЕРБ и ДПС или от ППДБ?

    12:50 02.03.2026

  • 20 Петроханска лама

    4 0 Отговор
    Този кога ще се изкъпе? Вече от една година го подканям в коментарите, и нищо! Ходи си с мазната коса и му гледаме сеира по телевизиите.

    12:51 02.03.2026

  • 21 ДРТ ПРЧ

    1 1 Отговор
    А ОСТАНАЛИТЕ 5 КОГА? ДА БЯХТЕ СИ СВЪРШИЛИ РАБОТАТА ДО КРАЙ. НЕ ДАВАЙТЕ ПОВОД НА СЛЕДВАЩОТО РЪКОВОДСТВО ДА ВИ КОМЕНТИРА С ЛОШО. КАТО ЩЕ СМЕНЯТЕ, СМЕНЯЙТЕ НАРЕД. ИНАЧЕ ПАК ЩЕ ИМА НАШИ И ВАШИ

    12:55 02.03.2026

  • 22 Апологет

    2 0 Отговор
    На глупостта!

    12:58 02.03.2026

  • 23 Промяна

    1 0 Отговор
    БОЖАНОВ ПЕТРОХАНСКИ ИЗМАМНИК НАЗНАЧЕНИ СЛУЖЕБНИЦИГЕ ГЮРОВИ ОТ РАДЕВ ХАХАХАХА ГРОЗНО ГНУСНО ШАРЛАТАНСКО ВЪН НА ПЕДОФИЛСКИТЕ ИЗМАМНИЦИ НАЗНАЧЕНИ С ЧЕРВЕНИТЕ МЕТЕЖИ С ТЕРОР И НАСИЛИЕ НАД БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЛИ ЩЕ ВЛАСТВАТЕ И ДОКОГА ТАКА

    12:59 02.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове