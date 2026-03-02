Новини
България
Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение

2 Март, 2026 11:37 797 55

  • израел-
  • българка-
  • война

Държавата е блокирана, каза тя

Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В последните дни живеем в близост до скривалищата. Нищо не работи освен хранителните магазини и аптеките. Това разказа в "Денят започва" по БНТ Рина Бакалов, който живее в Тел Авив. Тя определи изминалата нощ, в която Хизбулла атакува Израел, като много тежка. Дори по време на включването си тя обясни, че се чува сирена.

Рина Бакалов, българка от Израел: "Събудихме се от тътени, от шум, явно от ракети, които идваха и от север, и от Иран. И беше една много тежка нощ, много тежка. И Йерусалим вчера също беше ударен вечерта късно. Има ранени, само един има в по-тежко положение, средно тежко, но има девет човека ранени и в Йерусалим. И въобще става, знаете, когато лъвът умира, хапе най-много. Надяваме се да почне да приключва вече. Да бъде свален режимът."

Много от децата живеят в бомбоубежищата, защото предупреждения има почти през час, допълни Бакалов. Така, че в момента е блокирана държавата, но да се надяваме, че това е за добро, каза още тя.

По повод българската общност в Израел, нашата сънародничка допълни, че със сигурност има хора, които желаят да напуснат Израел по различни причини. Със сигурност има много хора, които ги е страх и това не е ненормално. Но иначе като цяло държим връзка с българската общност тук. Говорим всеки ден с много хора. И слава богу всички за сега са добре и се справят с положението, допълни тя. Очакванията са след падането на режима ситуацията в Близкия изток да се успокои.

Рина Бакалов, българка от Израел: "Чуваме и тук от Израел са свързани с много ирански младежи и хора от Иран, които се молят да им помогнем да падне този режим. И се надявам всички да помагат, за да може и тези млади хора там, които вече са забравили какво е демокрация и какво е нормален живот, да живеят и те нормално. Нашите деца живеят постоянно във война. Аз имам внуци, внук на 2 години и половина, който казва да не излизаме още от бомбоубежището, защото е опасно. Това може ли да се живее по този начин? Това ли е? В XXI век сме. И не Израел е държавата, която търси война. Израел е държавата, която търси спокойствие. Държава на технологии, на култура, на толкова много неща, които отдава. И в същото време ние живеем в един ужас и един страх непрекъснато. За децата си, не за нас"


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    59 1 Отговор
    Нали не очакват съжаление!?

    11:39 02.03.2026

  • 2 Решението

    54 1 Отговор
    Намери си някоя миролюбива страна да живееш.

    11:39 02.03.2026

  • 3 Аааа

    46 1 Отговор
    Няма да ривеш, така си решила, по звъни на ситикеш!

    11:40 02.03.2026

  • 4 хъхъ

    52 1 Отговор
    Който сее ветрове, жъне бури. Въпросната "българка" би трябвало да го знае.

    Коментиран от #53

    11:40 02.03.2026

  • 5 честен ционист

    20 15 Отговор
    Такива като Рина Бакалов помогнаха и на Ганчо 89г да свали диктатора и докараха демокрацията.

    11:40 02.03.2026

  • 6 отврат

    62 2 Отговор
    Отврат - телевизиите пак въртят лентата "Горките евреи, лошите иранци".

    11:41 02.03.2026

  • 7 питащ

    51 1 Отговор
    Горките евреЙ, толкова хубави хорица (да си нямаш работа с тях...), защо лошите иранци така правят?

    11:42 02.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Тракиец 🇮🇷

    48 3 Отговор
    Българи в Израел няма..там има само терористи чи.фути ционисти...българите са в България

    Коментиран от #24

    11:43 02.03.2026

  • 10 Заповядайте, заповядайте

    22 2 Отговор
    В България! България страда от недостиг на работна ръка. Еврей, араби, Перси, всички приемаме. Рентиерите ще мЕтат капите. Даже целия Дубай ще приемем, заедно с Абу Даби! Да зарязват всички апартаменти и къщи там и да идват в Софето. Да видят ние как се мъчим и без война!

    Коментиран от #15

    11:45 02.03.2026

  • 11 Точно тебе ще те мсилим цял ден

    28 3 Отговор
    Ормузкия пролив е блокиран, рафинериите на арабите са ударени! Гответе се за 100 левро за литър безнин и хиперинфлация в клуба на богатите. И да не забравите да благодарите на ционистктие си господари! И тоя път няма да има демократични купони за гориво, брашно и захар както направиха комунягите през изкуствено създадената от тях българска криза в началото на 90-те. В момента се гласи голям гладомор, най-вече за скъсаняците в еврозоната.

    11:46 02.03.2026

  • 12 баба Вуна

    46 0 Отговор

    До коментар #8 от "айде бе":

    Умилително е как тази лелка дрънка, че Израел не започвал войни, а търсил само мир. Тя била имала внуче, което не можело да излезе от бункера, но че 150 ирански деца бяха зверски убити от Израел - не я интересува. Кой вярва на тия глупости, освен петроханската секта около ппдб?

    Коментиран от #18

    11:46 02.03.2026

  • 13 Рина Бакалов

    32 0 Отговор
    Травестит?

    11:46 02.03.2026

  • 14 Вашето мнение

    35 2 Отговор
    Като си българка, чий го дириш при ционистите. Бързо в подземието при плъховете, мястото на всички е там.

    11:46 02.03.2026

  • 15 Хммм

    35 1 Отговор

    До коментар #10 от "Заповядайте, заповядайте":

    Къде си видял евреин работа да хване? Дай им само мушенгии и далавери.

    11:47 02.03.2026

  • 16 Вие сте престъпници

    22 1 Отговор
    За мислете се какво зло сте

    11:47 02.03.2026

  • 17 Вашето мнение

    32 1 Отговор
    Същата тая се хилеше като олиг.френ, когато израелците трепеха палестински деца.

    11:48 02.03.2026

  • 18 Оксана

    25 0 Отговор

    До коментар #12 от "баба Вуна":

    Същата тая с внучето се хилеше като пача, докато ционистите избиваха палестински деца.

    11:49 02.03.2026

  • 19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "айде бе":

    смарт НА ЕВРЕИ И КРАВАРИ ,НО Щ4 СИ ГО ПОЛУЧАТ

    11:51 02.03.2026

  • 20 Някой

    24 0 Отговор
    За това, че живеете в напрежение, сте си виновни вие. Ня там.
    Иначе, обвинявайте Нетаняху и кликата му за това си положение. Какво не прави човек, само и само да не бъде съден за главозамайваща корупция.

    11:51 02.03.2026

  • 21 Българин

    4 11 Отговор
    Аз като Българин.... Уважавам потурчените българи по българската земя приели принудително исляма по време на ислямизацията на османците. Уважавам русофилите, приели комунистическата религия по времето на комунизацията. Но имам един въпрос към двата етноса комунисти и мюзюлмани: Защо когато сте в чужбина се представяте за Българи, а като се върнете обратно в България се смятате за турци и русофили, а не за българи? То е същата работа каквото стана след терора над българите в Македония от по времето на Тито! Само че там е наобратно - като дойдат от Македония в България, казват че са Българи, а като се върнат в Македония от страх казват, че са Македонци? Каква е тази цел за унищожаване на паметта, че сме Всичките Българи? Питам? Има ли някой от пишещите форумци отговор на това? Или за по добре е да ми изтриете коментара? Ами какво да прая.... Българин съм... Майка ми е Българка, Баща ми е Българин. Дедовците и Бабите ми са Българи и всичките техни спомени са български... Даже от тях знам, че всички римски императори в така наречената Българска империя, преименувана на Римска империя! Но има едно но! Родът ми е от Българските Легионери - понеже ние Българите създадохме Градовете да вардят селата от външна инвазия на вандали. След инвазията 1944г на СССР, въведоха Крепостонот право - на Българските Ковбои - Селяни бяха иззети земите и натикани в колхозите. Тия селяни които не си даваха земята ги нарекоха кулаци и ги натикаха по концлагерите. Избиха Българските

    11:52 02.03.2026

  • 22 операция -Опърлен лъв

    24 1 Отговор
    Защо нападате Иран или някой друг постоянно.Ако живеете мирна нямаше да сте напрегнати.

    11:52 02.03.2026

  • 23 СССРБарета

    12 0 Отговор
    Слава на Иран?

    11:57 02.03.2026

  • 24 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Тракиец 🇮🇷":

    🤩Българите са на всеки километър! 🤑

    11:59 02.03.2026

  • 25 ЯнкаТакева

    14 0 Отговор
    тази не е българка. Говореше само "ние" и "нас" , когато говореше за израел.

    12:01 02.03.2026

  • 26 Българин

    1 10 Отговор
    До Русофилите - Българофоби: не може да станеш никога такъв какъвто ти искаш ,ти си такъв каквито са били предците ти, а те са Българи!
    Напълно съм съгласен, затова Сталин изби и разсели милиони, както и османлиите са го правили.
    Да се пишеш славянин или турк е форма на защита.
    Вазов има стихотворение.

    12:01 02.03.2026

  • 27 Българин

    2 7 Отговор
    Всички Българи сме християни и носиме в сърцата си дървени кръстове, както и Исус Христос и неговата съпруга Диана (Мария Магдалена) и техните деца - дъщеря Синтия и братя Петър и Павел, от които са всички Римски императори и род Дуло от които са всички Царски Родове по Земята, които са носели дървени кръстове! Духът на Исус е в нашите Български Сърца и като влезем по храмовете и в очите ни се появят тия попове със Златните килограмови кръстове ....духът на нас Българина отива в забвение - изчезва....

    12:02 02.03.2026

  • 28 си пън

    3 5 Отговор
    стига лъгахте,всички ракети са прехванати и няма удари,само израел бомби иран ливан дет свари,кви загуби плещите

    12:03 02.03.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Да сме те накарали да седиш там? Не

    12:09 02.03.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Българин

    2 0 Отговор
    НАРОДЪТ НА МЪРТВИТЕ
    Народите не знаят кой в действителност ги управлява. Макар да им е казвано направо, без заобикалки: "Властта на демократичната система е арогантна и затова става видима. Чрез контрол върху световната финансова система, както и на най-важните златни резерви в световен мащаб, тя решава съдбата на нации и милиарди хора." Кореспондентът на "Blevins Franks International" - Бил Блевин (Bill Blevins), обърна вниманието върху златната повеля на банкерите: "Който е собственик на златото, той управлява" - (22 април 1999). Народите изобщо не подозират, че истинските им управници са други, не тези, които познават. Управлява се зад кулисите. "О, колко страшно!" Нима? Страшно ли? Кулисите са една нетрайна измама - картон и шарения. Измамата не е кула от камък, тя лесно се срива, щом човек е решен да я срине. И щом знае как! Нека прочетем поредното тяхно признание: "Хората от елита на властта са на мнение, че управлението на една световна империя е твърде сериозна задача, за да бъде то предоставено на настроението и мнението на народа."

    12:20 02.03.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Пенсионерк

    7 0 Отговор
    Разбирам я жената, за неудобствата! Но кой ги причини на народа си! И след като казва, че искат не война, а спокойствие, не я съжалявам и не и съчувствам. Защото и те са упоени като нас и не реагират с противопоставяне на налудничавите амбиции на управниците си. Уж демокрация и сам да определяш съдбата си, а то какво??? И аз не се чувствам комфортно в клуба на богатите, защото съм бедна пенсионерка! Но никой не ме пита, въпреки че ми говорят красноречиво, колко бил важен моя глас?! Дано не ни сполети нещо подобно, защото те поне имат уредени скривалища , а ние… кучета ни яли!

    12:31 02.03.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Какъв лъв?!?

    4 1 Отговор
    Нетаняху е хиена, и наистина хапе много. Чакаме го да умре от десетилетия. Тази българка и поговорките български не знае, и името и небългарски, и самосъзнанието най-вероятно. Змията, мила, змията е правилното същество в тази поговорка, но ти откъде да знаеш?

    12:33 02.03.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българин

    1 0 Отговор
    ПОДГОТОВКАТА ЗА УТРЕ ЗАПОЧНА ВЧЕРА!
    Видях голямо стълбище. Много стълби и тук-там между тях - площадки за отдих. Стълбището започваше от върха на хълма. Спуснах се. Достигнах най-долното стъпало. Пред него и под него зееше пропаст. Запитаха ме: "Доволен ли си сега, след като видя паметника на Старото човечество?".
    Тангра сътвори Своите деца - хората, и ги дарува с Мисия. От тялото на живия Космос създаде Земята, за да стъпят на нея. Предостави им опора, върху която да се изправят и да полетят. Уморени от изправянето, хората не устояха. Отначало паднаха на колене, а после решиха, че им е по-лесно да запълзят. Спускането в бездната не изискваше толкова усилия, колкото устрема към Небесните висини. Оскотените хора не изпълниха своето предназначение, не се превърнаха в човеци, сляха се в стадо и запълзяха надолу по стълбата. Запушиха си ушите и не чуха предупреждението, че стъпалата са преброени, че приближава последното стъпало, че пропастта е близо...

    12:38 02.03.2026

  • 43 Българин

    2 0 Отговор
    Хората забравиха старата Мъдрост, а с нова не се сдобиха. Днешният видиотен свят не остави място за учени в истинския смисъл на думата. Съвременните "учени" са жалки занаятчии, излагащи произведения на пазара. Отхвърлено е всичко, което не може да се продаде веднага и с печалба. Цивилизацията се приближава бързо към своя циничен край. Човечеството щеше да е обречено, ако не бяха се завърнали те - Пазителите на Завета, нашите учители по летене. Ето, те пристигат, повеждат жадните за Светлина, мечтаещите за Небесен простор, благославят ги, дават им крила, вдъхват им копнеж по Висините и им посочват вярната Посока. Когато настъпи Денят и подготовката на Тенгрианите завърши, тогава те всички политат заедно. Тогава се устремяват към сияещото Небе, тогава призовават Тангра.

    12:40 02.03.2026

  • 44 Банан

    2 0 Отговор
    Ела в родината си !
    Какво търсиш в тази терористична държава.

    12:42 02.03.2026

  • 45 операция Рикаещ лъв

    1 0 Отговор
    Противникът ви, дяволът, като рикаещ лъв обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. (1 Петрово 5:8-9) Последователите на сатаната - човекоядци и пи-ди-еф-и, в пурим деня, решиха ритуално да убият стотици девици... Нека Господ да им въздаде - на тях и на последователите им.

    12:43 02.03.2026

  • 46 Българин

    0 0 Отговор
    Хората ще се преродят в Човеци!
    Тайната престава да бъде тайна. Но как да отличите древната Истина от лъжите на днешния ден? Ще ви кажа: Тайната се доверява. Поверява се шепнешком. Никакви речи и крясъци. Никакви гръмки слова. Никаква истерия. Тайната се изговаря тихо. Като израз на висше доверие. Тайната е само за достойни. Пазете се от смесване с недостойните. Пазете от замърсяване своето добро име. То не е всичко, но нищо не може да го замести.
    Кресливците се възмущават: "Не сте демократични! Не предоставяте всичко на всички! Поставяте условия!"

    12:45 02.03.2026

  • 47 Българин

    0 0 Отговор
    Не, ние никакви условия не поставяме. Ние само обявяваме условията. Вярно, ръцете на Кана-колобъра са невидими, но чуйте какво признават адептите на "всеобщото равенство" за собствените си "демократични" методи, пък после съдете нас:
    "Истината става смъртоносна за онези, които не са достатъчно силни, за да я съзерцават в целия й блясък... Истината трябва да бъде пазена в тайна, а масите се нуждаят от учение, отговарящо на техния несъвършен разум." - из "Морал и догма". А в талмудическия трактат Санхедрин дословно пише: "Гой, който изучава Закона е достоен за смъртно наказание." Тук се има предвид Тората, Петокнижието на Мойсей от Стария завет на Библията. Кой е вашият приятел, християни, и кой желае смъртта ви?

    12:48 02.03.2026

  • 48 Механик

    2 0 Отговор
    Ще се скъсам от рев направо. Дори възнамерявам да изям едно шкембе с много люто за обяд. Та да ми е гадно и да рева за българите в Израел.
    п.п.
    Българите са в България. В Израел са евреи, хазари и араби.

    12:50 02.03.2026

  • 49 оплакване

    1 0 Отговор
    С Петрохан цял месец ни надухте главите.Сега с българите в областите на войната.Ами всички до един са там по-желание бе.Нито един няма да е там насила.В Персийския залив преживях четирите войни през 80-те и 90-те години.Бях там доброволно и с пълно съзнание оценявах опасността.А риск има дори само да излетиш със самолет.На всеки каквото му е писано.Съдба.Вярвам,че всички българи които са там ще преживеят проблемите.Там където са институциите макар и бавно работят.Не е като тук да те изхвърлят на улицата.

    12:51 02.03.2026

  • 50 Българин

    0 0 Отговор
    Колобърският Съвет не е сам. Помощниците се множат. От тяхното число много зависи. И от подготовката им зависи много. Ще отстои ли своята Държавност народа на Тангра или ще се превърне в тълпа странстващи бездомници? Друг ли ще понесе Българското Име? Реалността се разширява. Ще се окаже ли мисленето на помощниците достатъчно силно, за да посрещне Опасността? Ще се съберат ли в армия самотните воини? Преголямо е идващото Страшно. В дом, построен върху Българска земя вижда бял свят Тъмният Изкусител, Сина Погибелен. В България отсега небългари помагат на Злото. Отвън напират богоотречените...
    Наставката "-гури" в имената на Българските племена означава просто "хора". Сега думата е само леко видоизменена, но именно така се е произнасяла някога. За умствените и морални качества на тези Хора можем да съдим по значението, което думата е придобила в Индия и Тибет. Там тя значи "Учители". Ще допусне ли човечеството смъртта на Българите, ще допусне ли да остане без Учители?

    12:51 02.03.2026

  • 51 Българин

    0 0 Отговор
    И още едно напомняне. Защо легендите на толкова много древни народи, та чак до Рим определят своите основатели като родени или отгледани от животни? Защото животното е преди човека. Основателят, родоначалникът е носител на предчовешка мъдрост. Кой е Първият, получил Мъдростта? Сърната "Ави" в езика на латините е получила значение на Благословена - "Ave". Отгледаните от Вълчица признават върховенството на Сърната. Ще допусне ли светът да се лиши от Небесно благословение?
    В началото на самия ХХ век бил унищожен многочисленият някога Асирийски народ. В ход е ликвидацията на Кюрдите. Воюва се с желязо и огън дори срещу спомена за тях. Не един и два от народите на предколумбова Америка доизживяват последните си дни. В пъкления план следващите сме ние. Нима ще се дадем без бой?
    "Мнозинството може да реши кой е чужденец в страната. Това е въпрос на сила, както всичко в международните отношения."

    12:53 02.03.2026

  • 52 Българин

    0 0 Отговор
    Теодор Херцел "Еврейската държава"
    Ето я точната и конкретна формула, по която ни унищожават. Глашатаите на безчовечието казват: "Да, земята е ваша, но не ви принадлежи. Да, народът е ваш, но е собственост на други. Ваше е и миналото, но то пък е неотделимо от миналото на цялата международна гмеж."
    Великият колобър промълви:
    "Принадлежи ви всичко ваше!"
    Три са днес с Българско Име: прадревната умираща Дунавска Родина, Кавказката Балкария и страната на Маджарите. Още две - в Скития и край Волга се сринаха в прахта. Ако прибавим и Таримския стан - стават три. Общо шест. Ето, иде Седмата и тя ще погребе Епохата, родена от нея. И ще вдъхне живот на Нова Епоха.

    12:53 02.03.2026

  • 53 пенелопа

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "хъхъ":

    Те като са тук са еврейки.Като са там стават българки.Целта е да измолят нещо като помощ в парични знаци.

    12:55 02.03.2026

  • 54 Чий го дирите там

    1 0 Отговор
    Ционистка еврейска кочина .Отиди в някоя нормална миролюбива страна като толкова искаш в чужбина

    12:59 02.03.2026

  • 55 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Като живеш не територията на вечните агресори, световни интриганти, убийци на стотици хиляди хора през няколко годиин, инициатори и идейни вдъхновители на почти всички войни в света от 2000 години насам - така ще е. Няма да ви е спокойно, защото сте мразени, вредни и излишни! Сатаните не ги свърта на едно място без да мърсуват, иначе съществуването им няма как да се оправдае. В Ада ви е мястото.

    12:59 02.03.2026

Новини по градове:
