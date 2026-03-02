Българка в Израел: Живеем непрекъснато в напрежение

В последните дни живеем в близост до скривалищата. Нищо не работи освен хранителните магазини и аптеките. Това разказа в "Денят започва" по БНТ Рина Бакалов, който живее в Тел Авив. Тя определи изминалата нощ, в която Хизбулла атакува Израел, като много тежка. Дори по време на включването си тя обясни, че се чува сирена.
Рина Бакалов, българка от Израел: "Събудихме се от тътени, от шум, явно от ракети, които идваха и от север, и от Иран. И беше една много тежка нощ, много тежка. И Йерусалим вчера също беше ударен вечерта късно. Има ранени, само един има в по-тежко положение, средно тежко, но има девет човека ранени и в Йерусалим. И въобще става, знаете, когато лъвът умира, хапе най-много. Надяваме се да почне да приключва вече. Да бъде свален режимът."
Много от децата живеят в бомбоубежищата, защото предупреждения има почти през час, допълни Бакалов. Така, че в момента е блокирана държавата, но да се надяваме, че това е за добро, каза още тя.
По повод българската общност в Израел, нашата сънародничка допълни, че със сигурност има хора, които желаят да напуснат Израел по различни причини. Със сигурност има много хора, които ги е страх и това не е ненормално. Но иначе като цяло държим връзка с българската общност тук. Говорим всеки ден с много хора. И слава богу всички за сега са добре и се справят с положението, допълни тя. Очакванията са след падането на режима ситуацията в Близкия изток да се успокои.
Рина Бакалов, българка от Израел: "Чуваме и тук от Израел са свързани с много ирански младежи и хора от Иран, които се молят да им помогнем да падне този режим. И се надявам всички да помагат, за да може и тези млади хора там, които вече са забравили какво е демокрация и какво е нормален живот, да живеят и те нормално. Нашите деца живеят постоянно във война. Аз имам внуци, внук на 2 години и половина, който казва да не излизаме още от бомбоубежището, защото е опасно. Това може ли да се живее по този начин? Това ли е? В XXI век сме. И не Израел е държавата, която търси война. Израел е държавата, която търси спокойствие. Държава на технологии, на култура, на толкова много неща, които отдава. И в същото време ние живеем в един ужас и един страх непрекъснато. За децата си, не за нас"
Ъхъ
11:39 02.03.2026
Решението
11:39 02.03.2026
Аааа
11:40 02.03.2026
хъхъ
Коментиран от #53
11:40 02.03.2026
честен ционист
11:40 02.03.2026
отврат
11:41 02.03.2026
питащ
11:42 02.03.2026
Тракиец 🇮🇷
Коментиран от #24
11:43 02.03.2026
Заповядайте, заповядайте
Коментиран от #15
11:45 02.03.2026
Точно тебе ще те мсилим цял ден
11:46 02.03.2026
12 баба Вуна
До коментар #8 от "айде бе":Умилително е как тази лелка дрънка, че Израел не започвал войни, а търсил само мир. Тя била имала внуче, което не можело да излезе от бункера, но че 150 ирански деца бяха зверски убити от Израел - не я интересува. Кой вярва на тия глупости, освен петроханската секта около ппдб?
Коментиран от #18
11:46 02.03.2026
Рина Бакалов
11:46 02.03.2026
Вашето мнение
11:46 02.03.2026
15 Хммм
До коментар #10 от "Заповядайте, заповядайте":Къде си видял евреин работа да хване? Дай им само мушенгии и далавери.
11:47 02.03.2026
Вие сте престъпници
11:47 02.03.2026
Вашето мнение
11:48 02.03.2026
18 Оксана
До коментар #12 от "баба Вуна":Същата тая с внучето се хилеше като пача, докато ционистите избиваха палестински деца.
11:49 02.03.2026
19 бокоБРАВО КИРОАЛОООХЕРКОВ Е СВОБОДЕН КОЛ
До коментар #8 от "айде бе":смарт НА ЕВРЕИ И КРАВАРИ ,НО Щ4 СИ ГО ПОЛУЧАТ
11:51 02.03.2026
20 Някой
Иначе, обвинявайте Нетаняху и кликата му за това си положение. Какво не прави човек, само и само да не бъде съден за главозамайваща корупция.
11:51 02.03.2026
Българин
11:52 02.03.2026
операция -Опърлен лъв
11:52 02.03.2026
СССРБарета
11:57 02.03.2026
24 ОСМАНАГИЧ 🇹🇷
До коментар #9 от "Тракиец 🇮🇷":🤩Българите са на всеки километър! 🤑
11:59 02.03.2026
ЯнкаТакева
12:01 02.03.2026
26 Българин
Напълно съм съгласен, затова Сталин изби и разсели милиони, както и османлиите са го правили.
Да се пишеш славянин или турк е форма на защита.
Вазов има стихотворение.
12:01 02.03.2026
Българин
12:02 02.03.2026
си пън
12:03 02.03.2026
ООрана държава
12:09 02.03.2026
36 Българин
Народите не знаят кой в действителност ги управлява. Макар да им е казвано направо, без заобикалки: "Властта на демократичната система е арогантна и затова става видима. Чрез контрол върху световната финансова система, както и на най-важните златни резерви в световен мащаб, тя решава съдбата на нации и милиарди хора." Кореспондентът на "Blevins Franks International" - Бил Блевин (Bill Blevins), обърна вниманието върху златната повеля на банкерите: "Който е собственик на златото, той управлява" - (22 април 1999). Народите изобщо не подозират, че истинските им управници са други, не тези, които познават. Управлява се зад кулисите. "О, колко страшно!" Нима? Страшно ли? Кулисите са една нетрайна измама - картон и шарения. Измамата не е кула от камък, тя лесно се срива, щом човек е решен да я срине. И щом знае как! Нека прочетем поредното тяхно признание: "Хората от елита на властта са на мнение, че управлението на една световна империя е твърде сериозна задача, за да бъде то предоставено на настроението и мнението на народа."
12:20 02.03.2026
Пенсионерк
12:31 02.03.2026
Какъв лъв?!?
12:33 02.03.2026
42 Българин
Видях голямо стълбище. Много стълби и тук-там между тях - площадки за отдих. Стълбището започваше от върха на хълма. Спуснах се. Достигнах най-долното стъпало. Пред него и под него зееше пропаст. Запитаха ме: "Доволен ли си сега, след като видя паметника на Старото човечество?".
Тангра сътвори Своите деца - хората, и ги дарува с Мисия. От тялото на живия Космос създаде Земята, за да стъпят на нея. Предостави им опора, върху която да се изправят и да полетят. Уморени от изправянето, хората не устояха. Отначало паднаха на колене, а после решиха, че им е по-лесно да запълзят. Спускането в бездната не изискваше толкова усилия, колкото устрема към Небесните висини. Оскотените хора не изпълниха своето предназначение, не се превърнаха в човеци, сляха се в стадо и запълзяха надолу по стълбата. Запушиха си ушите и не чуха предупреждението, че стъпалата са преброени, че приближава последното стъпало, че пропастта е близо...
12:38 02.03.2026
Българин
12:40 02.03.2026
44 Банан
Какво търсиш в тази терористична държава.
12:42 02.03.2026
операция Рикаещ лъв
12:43 02.03.2026
46 Българин
Тайната престава да бъде тайна. Но как да отличите древната Истина от лъжите на днешния ден? Ще ви кажа: Тайната се доверява. Поверява се шепнешком. Никакви речи и крясъци. Никакви гръмки слова. Никаква истерия. Тайната се изговаря тихо. Като израз на висше доверие. Тайната е само за достойни. Пазете се от смесване с недостойните. Пазете от замърсяване своето добро име. То не е всичко, но нищо не може да го замести.
Кресливците се възмущават: "Не сте демократични! Не предоставяте всичко на всички! Поставяте условия!"
12:45 02.03.2026
47 Българин
"Истината става смъртоносна за онези, които не са достатъчно силни, за да я съзерцават в целия й блясък... Истината трябва да бъде пазена в тайна, а масите се нуждаят от учение, отговарящо на техния несъвършен разум." - из "Морал и догма". А в талмудическия трактат Санхедрин дословно пише: "Гой, който изучава Закона е достоен за смъртно наказание." Тук се има предвид Тората, Петокнижието на Мойсей от Стария завет на Библията. Кой е вашият приятел, християни, и кой желае смъртта ви?
12:48 02.03.2026
48 Механик
п.п.
Българите са в България. В Израел са евреи, хазари и араби.
12:50 02.03.2026
оплакване
12:51 02.03.2026
50 Българин
Наставката "-гури" в имената на Българските племена означава просто "хора". Сега думата е само леко видоизменена, но именно така се е произнасяла някога. За умствените и морални качества на тези Хора можем да съдим по значението, което думата е придобила в Индия и Тибет. Там тя значи "Учители". Ще допусне ли човечеството смъртта на Българите, ще допусне ли да остане без Учители?
12:51 02.03.2026
51 Българин
В началото на самия ХХ век бил унищожен многочисленият някога Асирийски народ. В ход е ликвидацията на Кюрдите. Воюва се с желязо и огън дори срещу спомена за тях. Не един и два от народите на предколумбова Америка доизживяват последните си дни. В пъкления план следващите сме ние. Нима ще се дадем без бой?
"Мнозинството може да реши кой е чужденец в страната. Това е въпрос на сила, както всичко в международните отношения."
12:53 02.03.2026
52 Българин
Ето я точната и конкретна формула, по която ни унищожават. Глашатаите на безчовечието казват: "Да, земята е ваша, но не ви принадлежи. Да, народът е ваш, но е собственост на други. Ваше е и миналото, но то пък е неотделимо от миналото на цялата международна гмеж."
Великият колобър промълви:
"Принадлежи ви всичко ваше!"
Три са днес с Българско Име: прадревната умираща Дунавска Родина, Кавказката Балкария и страната на Маджарите. Още две - в Скития и край Волга се сринаха в прахта. Ако прибавим и Таримския стан - стават три. Общо шест. Ето, иде Седмата и тя ще погребе Епохата, родена от нея. И ще вдъхне живот на Нова Епоха.
12:53 02.03.2026
53 пенелопа
До коментар #4 от "хъхъ":Те като са тук са еврейки.Като са там стават българки.Целта е да измолят нещо като помощ в парични знаци.
12:55 02.03.2026
Чий го дирите там
12:59 02.03.2026
Баба Яга
12:59 02.03.2026