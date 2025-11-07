Новини
Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас

7 Ноември, 2025 10:53 4 279 14

  • great wall-
  • haval-
  • h6-
  • h9-
  • jolion-
  • poer-
  • gwm

HAVAL H6, HAVAL JOLION PRO, HAVAL H9 и POER вече са налични за продажба в България

Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Китайските автомобили у нас продължават да се разрастват и обновяват, като сега родният пазар е маркиран от официалната премиера на четири нови модела от GWM (Great Wall Motor). Премиерата им за България се състоя късно снощи в столицата и е своеобразен нов етап в 14-годишното присъствие на бранда в България. Иновациите са HAVAL H6, HAVAL JOLION PRO, HAVAL H9 и POER

HAVAL H6

2.0T бензинов двигател, който генерира 231 к.с., свързан с усъвършенствана 9-степенна DCT трансмисия. Налична е и версия AWD задвижване от BorgWarner. Интериорът е първокласен, а технологичният акцент пада върху 14.6-инчовата мултимедия с безжична свързаност (Huawei HiCar/ICCOA) и 9-инчов head-up дисплей, който държи цялата важна информация право пред погледа ви. Не са пропуснати и множеството системи за асистенция и безопасност, които редуцират умората зад волана. Цената на този интелигентен SUV започва от 63 990 лв. с ДДС. Моделът ще се предлага у нас и в хибридна версия (H6 HEV): Комбинацията от 1.5Т бензинов двигател и електромотори с безстепенна DHT трансмисия осигурява системна мощност от 243 к.с., като същевременно поддържа комбиниран разход от 5.9 л/100 км. Нивото на комфорт и безопасност остават същите. Хибридът идва на цена от 74 990 лв. с ДДС. И двете версии на HAVAL H6 се предлагат с щедра 7-годишна гаранция или 200 000 км пробег.

HAVAL JOLION PRO

Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас

HAVAL JOLION PRO е насочен към младите и активни клиенти, които държат на динамиката и стила. Този модел влиза в играта с нова хибридна технология от GWM, която комбинира 1.5-литров бензинов двигател и електромотор, управлявани от DHT хибридна трансмисия. Системната мощност на силовия тракт тук достига 189 к.с., а въртящият момент – 375 Нм. Предлага се напълно оборудван на цена от 67 990 лв. с ДДС, също с 7-годишна гаранция.

HAVAL H9

Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас

HAVAL H9 е истински Off-road представител, който дори се стреми към премиум комфорт. Конструиран върху усилена рама, той се задвижва от 2.0Т бензинов двигател с мощност 217 к.с. и 380 Нм въртящ момент. Офроуд потенциалът се дължи на 8-степенната ZF автоматична скоростна кутия и най-важното – електронната блокировка на преден и заден диференциал, гарантираща максимално сцепление във всякакви условия. H9 е 7-местен и предлага ДДС кредит, което го прави и ценово по-атрактивен. Цената на това офроуд чудовище, в най-високото ниво на оборудване, е 109 990 лв. с ДДС, отново със 7 години гаранция.

POER

Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас

POER е пикап, предлагащ се с 5 години или 150 000 км гаранция в две модификации: POER Commercial: Работягата, предназначен за професионална употреба, разполага с 2.0Т бензинов двигател с 217 к.с. и интелигентно 4х4 задвижване BorgWarner. Снабден е с 6-степенна механична кутия и предлага впечатляваща товароносимост от 1050 кг. Цената на този професионален партньор в най-високото ниво на оборудване е 65 990 лв. с ДДС. Втората е POER Passenger: Той също има 2.0Т бензинов двигател и 4х4 задвижване, но разчита на 8-степенна ZF скоростна кутия за по-голям комфорт. Интериорът е по-луксозен, с дигитално 7-инчово табло, безжично зарядно и 360-градусова камера. Цената на Passenger версията е 73 990 лв. с ДДС.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Име

    9 4 Отговор
    ми не са ниски цените, но са разумни, а качеството вече май е по-на ниво. Щото първите пяха ужас.

    11:01 07.11.2025

  • 2 СЕЛЯНИН

    15 7 Отговор
    С тези цени, европейските автомобилни заводи, полека лека увяхват. Урсула скоро ще целува ръката на Си.

    Коментиран от #3, #4, #6, #13

    11:03 07.11.2025

  • 3 не е баш така

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":

    Има 10% мито, което скача до 45% за някои електрички. Като сложиш транспортните разходи и липсата на сервизи из Европата, малко не е толкова просто и за това постоянно се откриват нови заводи на китайките из ЕС. Има си причини, защо само най-големите успяват да продават стока на друг континент. А за цените им сега, то е ясно. Като всеки нов друг, ще гледат да подбиват, колкото могат, иначе няма много шанс...

    11:20 07.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 мани беги

    8 2 Отговор
    не е евтино ... когато ги сложите в пакетче снакс зрънчо за 5лв. тогава е евтино

    Коментиран от #7

    11:30 07.11.2025

  • 6 цалувай

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":

    жезла на саламон

    11:38 07.11.2025

  • 7 Брачед

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "мани беги":

    Кисело ли е гроздето?

    Коментиран от #8

    11:39 07.11.2025

  • 8 биридчет

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Брачед":

    на тебе ше тий солено

    Коментиран от #10

    11:41 07.11.2025

  • 9 Кръговрат на веществата

    6 2 Отговор
    Няма как...искат,не искат...китайските коли се търсят.Ако влезете в китайски сайтове за автомобили,ще се изненадате от избор и цени.А ЕС се опита и все още опитва да ги ограничи с мита,такси,еконорми и т.н.,а уж живеем в свободен свят Хората дават 7 години или 200000 км гаранция.

    Коментиран от #12

    11:47 07.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Европеец

    1 0 Отговор
    Имам 2 H6-ци Supreme. Всяка година цената им като нови скачаше с по 5 хиляди лева. Започнаха на около 52, сега са 72. Мерси за митата и т.н., вместо за 50 бинки да караш готино джипче, сега трябва да извадиш 70.

    11:53 07.11.2025

  • 12 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Кръговрат на веществата":

    11:54 07.11.2025

  • 13 васил

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "СЕЛЯНИН":

    Не ръката а зад...ника на Си ще целува.

    12:09 07.11.2025

  • 14 Гунчо

    0 0 Отговор
    купуваш си китайски наточен автомобил и се кръстиш нещо да не се чупи защото сервиз и части йок. Чакаш дори да е гаранционна !

    12:23 07.11.2025