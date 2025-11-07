Четири нови модела на Great Wall стъпиха на българска земя. Вижте и колко струват у нас

Китайските автомобили у нас продължават да се разрастват и обновяват, като сега родният пазар е маркиран от официалната премиера на четири нови модела от GWM (Great Wall Motor). Премиерата им за България се състоя късно снощи в столицата и е своеобразен нов етап в 14-годишното присъствие на бранда в България. Иновациите са HAVAL H6, HAVAL JOLION PRO, HAVAL H9 и POER

HAVAL H6

2.0T бензинов двигател, който генерира 231 к.с., свързан с усъвършенствана 9-степенна DCT трансмисия. Налична е и версия AWD задвижване от BorgWarner. Интериорът е първокласен, а технологичният акцент пада върху 14.6-инчовата мултимедия с безжична свързаност (Huawei HiCar/ICCOA) и 9-инчов head-up дисплей, който държи цялата важна информация право пред погледа ви. Не са пропуснати и множеството системи за асистенция и безопасност, които редуцират умората зад волана. Цената на този интелигентен SUV започва от 63 990 лв. с ДДС. Моделът ще се предлага у нас и в хибридна версия (H6 HEV): Комбинацията от 1.5Т бензинов двигател и електромотори с безстепенна DHT трансмисия осигурява системна мощност от 243 к.с., като същевременно поддържа комбиниран разход от 5.9 л/100 км. Нивото на комфорт и безопасност остават същите. Хибридът идва на цена от 74 990 лв. с ДДС. И двете версии на HAVAL H6 се предлагат с щедра 7-годишна гаранция или 200 000 км пробег.

HAVAL JOLION PRO

HAVAL JOLION PRO е насочен към младите и активни клиенти, които държат на динамиката и стила. Този модел влиза в играта с нова хибридна технология от GWM, която комбинира 1.5-литров бензинов двигател и електромотор, управлявани от DHT хибридна трансмисия. Системната мощност на силовия тракт тук достига 189 к.с., а въртящият момент – 375 Нм. Предлага се напълно оборудван на цена от 67 990 лв. с ДДС, също с 7-годишна гаранция.

HAVAL H9

HAVAL H9 е истински Off-road представител, който дори се стреми към премиум комфорт. Конструиран върху усилена рама, той се задвижва от 2.0Т бензинов двигател с мощност 217 к.с. и 380 Нм въртящ момент. Офроуд потенциалът се дължи на 8-степенната ZF автоматична скоростна кутия и най-важното – електронната блокировка на преден и заден диференциал, гарантираща максимално сцепление във всякакви условия. H9 е 7-местен и предлага ДДС кредит, което го прави и ценово по-атрактивен. Цената на това офроуд чудовище, в най-високото ниво на оборудване, е 109 990 лв. с ДДС, отново със 7 години гаранция.

POER

POER е пикап, предлагащ се с 5 години или 150 000 км гаранция в две модификации: POER Commercial: Работягата, предназначен за професионална употреба, разполага с 2.0Т бензинов двигател с 217 к.с. и интелигентно 4х4 задвижване BorgWarner. Снабден е с 6-степенна механична кутия и предлага впечатляваща товароносимост от 1050 кг. Цената на този професионален партньор в най-високото ниво на оборудване е 65 990 лв. с ДДС. Втората е POER Passenger: Той също има 2.0Т бензинов двигател и 4х4 задвижване, но разчита на 8-степенна ZF скоростна кутия за по-голям комфорт. Интериорът е по-луксозен, с дигитално 7-инчово табло, безжично зарядно и 360-градусова камера. Цената на Passenger версията е 73 990 лв. с ДДС.