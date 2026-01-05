Новини
Red Bull показа финалната визия на първия си хиперкар

5 Януари, 2026 08:53 722 0

RB17 е готов за производство

Окончателният производствен дизайн на Red Bull RB17 вече е официално представен и изглежда като нещо, проектирано в аеродинамичен тунел на друга планета. Докато първоначалният прототип привлече вниманието в Goodwood миналата година, тази окончателна версия носи усъвършенствана „v2.0“ естетика, която заменя грубите ръбове на концептуалния автомобил с по-изтънчена, аеродинамично оптимизирана каросерия. Въпреки значителните промени в ръководството на Red Bull, които доведоха до напускането на Кристиан Хорнер миналата година и преминаването на Адриан Нюи в Aston Martin, RB17 остава последният подарък на Нюи за отбора.

Под външния слой от въглеродни влакна се крие задвижваща система, която е препратка към славните дни на Formula 1 с високите обороти. Сърцето на машината е 4,5-литров атмосферен V10 двигател, монтиран в средата, разработен в сътрудничество с майсторите от Cosworth. В свят на заглушени турбокомпресори, RB17 е способен да достигне невероятните 15 000 об/мин. Този двигател с вътрешно горене развива 1000 конски сили, подсилени от 200 конски сили от електромотор, който осигурява допълнителен въртящ момент и дори се занимава с обратната предавка, за да спести всеки възможен грам от шестстепенната секвенциална трансмисия. С обща мощност на системата от 1200 конски сили и тегло под 900 килограма, RB17 не само обещава солидни характеристики, но и се стреми да предизвика съвременните времена на обиколка във Formula 1.

Еволюцията в дизайна от прототипа в Goodwood до тази окончателна спецификация е фина, но критична за стабилността при висока скорост. Каросерията вече разполага с интегрирано LED осветление и преработен капак на двигателя с изпъкнал изпускателен колектор, монтиран на гърба – окончателна промяна в дизайна, за която Нюи е настоявал, за да оптимизира термичното управление и да избегне „фойерверки на пистата“. В интериора кабината е убежище за феновете, умишлено лишена от сензорни екрани и разсейващи елементи, които доминират в съвременните кокпити. Вместо това, интериорът на двуместния автомобил разчита на физически контроли и минималистичен интерфейс, гарантиращи, че при скорости над 350 км/ч шофьорът остава изцяло фокусиран върху асфалта. Дори включването на традиционни огледала и масивна чистачка на предното стъкло показва, че автомобилът е готов за суровите условия на реалните тестове на пистата.

С ограничено производство от само 50 бройки, произведени по поръчка, RB17 е един от най-ексклузивните модели в историята на автомобилостроенето. Всяка единица носи солидна седемцифрена цена, която купува повече от просто кола; собствениците се наслаждават на пълно „F1-стил“ клиентско преживяване, включващо сесии на симулатор и професионални програми за развитие на пилоти на най-емблематичните писти в света.


