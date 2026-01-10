VW пуска конкурент на X7, който няма да може да си купите у нас

Volkswagen официално навлиза в сегмента на електромобилите с удължен пробег (EREV) с дебюта на ID. Era 9X, масивен луксозен SUV, проектиран да успокои тревогите за пробега на китайския пазар. Представен тази седмица чрез регулаторни документи, подадени в китайското Министерство на промишлеността и информационните технологии, 9X е продукт на съвместното предприятие SAIC-Volkswagen и представлява значително отклонение от стратегията на VW за чисто електрически автомобили. Докато серията ID. традиционно се фокусира върху „plug-and-go“ електромобили, Era 9X използва 1,5-литров турбо двигател със 140 к.с., който действа изцяло като бордови генератор и никога не задвижва директно колелата. Тази конфигурация на мобилна зарядна станция позволява на SUV-то да постигне зашеметяващ комбиниран пробег, който се очаква да надхвърли 1000 км, което го поставя в пряка конкуренция с лидерите в луксозния сегмент в Китай, като Li Auto и Aito.

Физически ID. Era 9X е гигант, който засенчва традиционния флагман на VW, Touareg, и дори успява да надмине BMW X7 по обща дължина. С размери 5207 мм и значително междуосие от 3070 мм, 9X е най-големият SUV, носещ емблемата на Volkswagen. Външният дизайн остава изключително верен на концептуалния автомобил, показан на Auto Shanghai 2025, с широка предна част без решетка, доминирана от непрекъсната LED лента и осветено лого на VW. Високотехнологичната силуетна линия е допълнително подчертана от LiDAR сензор, монтиран на покрива, което показва, че този флагман ще се предлага стандартно с Level 2++ Urban Navigation on Autopilot (NOA) възможности.

Под капака Volkswagen предлага тристепенна стратегия за „задвижване“, за да отговори на различни изисквания за производителност.Базовата спецификация разполага със задноразположен мотор с мощност 220 kW (295 к.с.), съчетан с 51,1 kWh LFP батерия, предлагаща 267 километра чисто електрически пробег. Long-Range RWD разполага със същият 220 kW мотор, но с по-голяма 65,2 kWh трикомпонентна NMC батерия, която увеличава пробега само на електричество до 340 километра.

Флагманският вариант добавя втори мотор към предния мост за комбинирана мощност от 380 kW (510 к.с.). Въпреки допълнителната мощност, той запазва 65,2 kWh батерията за електрически пробег от 321 километра.

Макар ID. Era 9X да е технически „специален модел само за Китай“ засега, неговото пускане на пазара през 2026 година идва в момент, в който Volkswagen според информациите преоценява своята глобална EREV стратегия. Някои доклади сочат, че VW може да последва примера на марки като Mazda и Nissan, като изнася определени модели, разработени в Китай, в Европа и Австралия, но засега 9X остава верен само на азиатските пазари.